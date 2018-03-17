AmerikalÄ±lar Ä°rlanda gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutluyor

Avustralya Sydney Opera binasÄ±ndan, Cihago Nehriâ€™ne ve New York Empire State Buildingâ€™e kadar dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ yeri Ä°rlanda yonca yeÅŸiline bÃ¼rÃ¼nmÃ¼ÅŸ durumda. Ã‡Ã¼nkÃ¼, Ä°rlandalÄ±lar, her yÄ±l 17 Martâ€™ta olduÄŸu gibi â€˜â€™St Patrickâ€™s Dayâ€™â€™ adlÄ± kÃ¼ltÃ¼rel gÃ¼nlerini kutluyorlar.
M.S. 6â€™ncÄ± yÃ¼zyÄ±lda Ä°rlandaâ€™ya HÄ±ristiyan dinini taÅŸÄ±yan Saint Patricks adlÄ± din adamÄ± anÄ±sÄ±na baÅŸlayan dini kutlama, zaman iÃ§inde kÃ¼ltÃ¼rel bir festivale dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ.
DÃ¼nyada en fazla Ä°rlandalÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lke olan ABD, bu festivalin de en kalabalÄ±k ve renkli kutlamalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer. DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde yapÄ±lan St Patricks Day yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerinin en gÃ¶rkemlisi ise, 249 yÄ±l Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸehir olan New Yorkâ€™ta gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.
St Patricks GÃ¼nÃ¼ ile ilgili ilginÃ§ gerÃ§ekler
Ä°rlandalÄ±larÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kutlamasÄ±, Ä°rlandaâ€™da deÄŸil ABDâ€™de baÅŸladÄ±. Bir diÄŸer ilginÃ§ gerÃ§ek ise Ä°rlandalÄ±larÄ±n bugÃ¼n adÄ±na sokaklara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ St Patricksâ€™in Ä°rlandalÄ± deÄŸil Ä°ngiliz olmasÄ±. Ã‡ocukken Ä°ngiltereâ€™den kaÃ§Ä±ralarak Ä°rlandaâ€™da kÃ¶le yapÄ±lan St Patricks, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kazandÄ±ktan sonra adaya bu kez HristiyanlÄ±ÄŸÄ± yayma misyonuyla dÃ¶ndÃ¼ ve baÅŸarÄ±lÄ± oldu.
Chicago Nehri de her St Patrick GÃ¼nÃ¼â€™nde yeÅŸile bÃ¼rÃ¼nÃ¼yor.
St Patricks Dayâ€™de ABDâ€™de yeÅŸil giymek sadece Ä°rlandalÄ± kÃ¶kenliler iÃ§in deÄŸil, diÄŸer milletlerden olanlar iÃ§in de geleneÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ durumda. Ancak, Ä°rlandaâ€™nÄ±n kÄ±rsal kesimlerinde hala, perilerin favori rengi olduÄŸu gerekÃ§esiyle yeÅŸil giymek uÄŸursuzluk sayÄ±lÄ±yor. Ä°nanÄ±ÅŸa gÃ¶re, bu rengi giyen Ã§ocuklarÄ± periler kaÃ§Ä±rÄ±r.
YoncanÄ±n, hayatÄ± ve yeniden doÄŸuÅŸu simgelediÄŸine inanÄ±lÄ±yor. DÃ¶rt yapraklÄ± yonca ise, iman, umut, aÅŸk ve talihâ€™i simgeliyor.
ABDâ€™de her 161 AmerikalÄ±dan birinin adÄ± Patrick. Yani 2 milyondan fazla Patrick yaÅŸÄ±yor. Bu Ä°rlanda nÃ¼fusunun yarÄ±sÄ±na ve Dublinâ€™in nÃ¼fusunun 4 katÄ±na eÅŸit.
Amerikan NÃ¼fus Ä°daresi verilerine gÃ¶re AmerikalÄ±larÄ±n yÃ¼zde 10â€™undan fazlasÄ±, bir baÅŸka deyiÅŸle yaklaÅŸÄ±k 36 milyon AmerikalÄ± Ä°rlanda kÃ¶kenli. Ä°rlandaâ€™nÄ±n gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki nÃ¼fusu ise sadece 4.5 milyon. ABDâ€™nin ilk baÅŸkanÄ± George Washington ve son baÅŸkanÄ± Barack Obama da dahil, 8 baÅŸkanÄ±nÄ±n kÃ¶keninde Ä°rlandalÄ± atalarÄ± da var.
Ä°rlandalÄ± Katolik tek baÅŸkan ise John F. Kennedy oldu. NÃ¼fusunun dÃ¶rtte biri Ä°rlanda kÃ¶kenli olan Massachusetts eyaleti en yoÄŸun Ä°rlandalÄ± nÃ¼fusuna sahip eyalet. ABDâ€™de adÄ± Ä°rlandaâ€™nÄ±n baÅŸkenti â€˜Dublinâ€™ ile aynÄ± olan tam 9 ÅŸehir var. 20â€™nci yÃ¼zyÄ±lÄ±n ortalarÄ±na kadar Ä°rlandalÄ±lar, ABDâ€™de en fazla aÅŸaÄŸÄ±lanÄ±p dÄ±ÅŸlanan gÃ¶Ã§men grubuydu. Ancak iÃ§lerinden Ã§Ä±kan Ã§ok sayÄ±da sanatÃ§Ä±, yazar, gazeteci, politikacÄ±, bÃ¼rokrat ve iÅŸadamÄ±, Ä°rlandalÄ±larÄ± bugÃ¼n ABDâ€™nin en gÃ¼Ã§lÃ¼ ve etkili etnik topluluklarÄ±ndan biri haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼. Annesinin babasÄ± Ä°rlandalÄ± olan Barack Obama da, Beyaz Sarayâ€™Ä±n fÄ±skiyesindeki suyun rengini yeÅŸile boyayarak, yarÄ±m soydaÅŸlarÄ±nÄ±n bayramÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°RLANDA BAYRAÄžININ RENKLERÄ°
St Patricks GÃ¼nÃ¼ Ä°rlandaâ€™da daha Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rel ve dÃ¼ÅŸÃ¼k profilli kutlamalara sahne oluyordu. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde, Ä°rlandaâ€™daki protestanlar turuncu ve Katolikler yeÅŸil giyiyor. BugÃ¼nde, yanlÄ±ÅŸ mahallede yanlÄ±ÅŸ renkle dolaÅŸmak problem yaratabilir. Ä°rlanda bayraÄŸÄ± da bu renk Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼. Turuncu rengi protestanlar iÃ§in, yeÅŸil renk katolikler iÃ§in ve beyaz renk de bu ikisi arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ ve umut iÃ§in bayrakta yer alÄ±yor.
Kaynak: Amerika BÃ¼lteni
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DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde yapÄ±lan St Patricks Day yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerinin en gÃ¶rkemlisi ise, 249 yÄ±l Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸehir olan New Yorkâ€™ta gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.
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Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, Ä°ran'Ä±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l nÃ¼kleer kapasitesini geliÅŸtirme Ã§abalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. ABD bir hata yapar ve anlaÅŸmadan ayrÄ±lÄ±rsa bu AmerikalÄ±lar iÃ§in kesinlikle acÄ± verici bir hata olacaktÄ±r" dedi
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