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15:45, 17 Mart 2018 Cumartesi
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14:45, 17 Mart 2018 Cumartesi

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EskiÅŸehir'de terÃ¶r operasyonu
EskiÅŸehir'de terÃ¶r operasyonu
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Operasyonda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK ile irtibatlÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Ä°ran uyruklu bir kiÅŸi ile ev arkadaÅŸÄ± yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

EskiÅŸehir'de, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK ile irtibatlÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Ä°ran uyruklu 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, TÃ¼rkiye'ye kaÃ§ak yollardan girdiÄŸi belirlenen ve PKK/KCK ile irtibatlÄ± olduÄŸu iddia edilen Shores S. ile ev arkadaÅŸÄ± Erfan A'yÄ± dÃ¼zenlenen operasyonla yakaladÄ±.

Ä°ran uyruklu 2 ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.



Ä°lgili Konular EskiÅŸehir pkk kck
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