Ä°ngiltere'de kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ±na turuncu alarm

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere genelinde etkili olan aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk hava ve kuvvetli rÃ¼zgarlar nedeniyle gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam olumsuz etkilendi.
DÃ¼n gece itibarÄ±yla Ã¼lkeyi etkisi altÄ±na alan aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk dolayÄ±sÄ±yla Ä°ngiltere ve Ä°skoÃ§ya genelinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n nadir gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ adada, risklere karÅŸÄ± dikkatli olunmasÄ± iÃ§in yarÄ±n akÅŸama kadar turuncu alarm verildi.
Meteoroloji Kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltere'nin kuzeyinde kar seviyesinin 3 santimetreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, yÃ¼ksek noktalarda ise 15 santimetreye kadar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi. En dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n ise eksi 2,6 santigrat ile Ä°ngiltere-Ä°skoÃ§ya sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
UlaÅŸÄ±mda aksamalara da sebep olan soÄŸuk hava dolayÄ±sÄ±yla Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k havaalanÄ± Heathrow'dan bugÃ¼n planlanan 70 kadar uÃ§uÅŸ da iptal edildi.
Meteoroloji Kurumunca, yollardaki gizli buzlanma sebebiyle kazalar yaÅŸanabileceÄŸi ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin yollarda kalabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunurken, hava ve demir yolunda aksamalara karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olunmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.
Seyahat ÅŸirketleri, yolculara, seyahate Ã§Ä±kmadan Ã¶nce ilgili firmalarla irtibata geÃ§meleri tavsiyesinde bulundu
Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bugÃ¼n Ä°ngiltere geneli ve Galler'de eksi 8 santigrada kadar dÃ¼ÅŸmesi, rÃ¼zgarÄ±n da hÄ±zÄ±nÄ±n saatte 115 kilometreye kadar Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.
Meteoroloji uzmanlarÄ±, aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk ile kuvvetli rÃ¼zgarlarÄ±n etkisini hafta baÅŸÄ±nda yitireceÄŸini ve hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n salÄ± itibarÄ±yla mevsim normallerine dÃ¶neceÄŸini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
BaÅŸkent Manila'nÄ±n kuzeyinde kÃ¼Ã§Ã¼k uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ãœlke genelinde etkili olan kuvvetli rÃ¼zgar ve buzlanma gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi
DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde yapÄ±lan St Patricks Day yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerinin en gÃ¶rkemlisi ise, 249 yÄ±l Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸehir olan New Yorkâ€™ta gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.
Sidney'deki zirve sÄ±rasÄ±nda protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlendi
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, Ä°ran'Ä±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l nÃ¼kleer kapasitesini geliÅŸtirme Ã§abalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. ABD bir hata yapar ve anlaÅŸmadan ayrÄ±lÄ±rsa bu AmerikalÄ±lar iÃ§in kesinlikle acÄ± verici bir hata olacaktÄ±r" dedi
TSK tarafÄ±ndan vurulduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Afrin Hastanesi'nin bugÃ¼n 09.43'te kaydedilen ve iddialarÄ±n yalan olduÄŸunu ortaya koyan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸÄ±ldÄ±.
Ä°zmir'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ABD'li din adamÄ± Andrew Craig Brunson hakkÄ±nda 35 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianamede, FETÃ–'nÃ¼n firari sanÄ±ÄŸÄ± Emre Uslu'nun ABD'de Ã¶zel yetiÅŸtirilen Ã¶rgÃ¼t mensubu olduÄŸu ve Brunson'un kiliselerde PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin detaylar yer aldÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Halep'in kuzeyindeki Anadan daÄŸÄ±na yeni bir gÃ¶zlem noktasÄ± kurdu.
Rusya, 23 Ä°ngiliz diplomatÄ±n bir hafta iÃ§erisinde Ã¼lkeyi terk etmelerini istedi
BaÅŸkent Kabil'deki bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±
Ulusal SeÃ§im Konseyi, FARC'Ä±n seÃ§im yardÄ±mÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± seÃ§imlerden 2 gÃ¼n Ã¶nce Ã§ektiÄŸi Kolombiya TarÄ±m BankasÄ±na, konuyla ilgili Ã¶n soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. FARC, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama ile harcamanÄ±n tÃ¼m kalemlerini kamuoyu ile paylaÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸunu duyurdu
Beyrut YEE ile Mekarim el-Ahlak DerneÄŸince Ã¼lkenin kuzeyindeki TrablusÅŸam kentinde aÃ§Ä±lan merkezde, LÃ¼bnan ve bÃ¶lge tarihi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, parlamentoda yapÄ±lan seÃ§imle ikinci dÃ¶nem devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi
Bir dizi konferans iÃ§in BelÃ§ikaâ€™ya giden Abdulmetin BalkanlÄ±oÄŸlu, BrÃ¼ksel HavaalanÄ±â€™nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Tepkilerin ardÄ±ndan Abdulmetin BalkanlÄ±oÄŸlu serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da bulunan askeri gruplarÄ±n bildirisinde, "Bizler DoÄŸu Guta'daki askeri gruplar olarak BM kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nda ve siyasi sÃ¼reÃ§te yer almaya hazÄ±rÄ±z." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.