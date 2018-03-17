15:08, 17 Mart 2018 Cumartesi

Ä°ngiltere'de kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ±na turuncu alarm

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere genelinde etkili olan aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk hava ve kuvvetli rÃ¼zgarlar nedeniyle gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam olumsuz etkilendi.

DÃ¼n gece itibarÄ±yla Ã¼lkeyi etkisi altÄ±na alan aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk dolayÄ±sÄ±yla Ä°ngiltere ve Ä°skoÃ§ya genelinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n nadir gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ adada, risklere karÅŸÄ± dikkatli olunmasÄ± iÃ§in yarÄ±n akÅŸama kadar turuncu alarm verildi.

Meteoroloji Kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltere'nin kuzeyinde kar seviyesinin 3 santimetreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, yÃ¼ksek noktalarda ise 15 santimetreye kadar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi. En dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n ise eksi 2,6 santigrat ile Ä°ngiltere-Ä°skoÃ§ya sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

UlaÅŸÄ±mda aksamalara da sebep olan soÄŸuk hava dolayÄ±sÄ±yla Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k havaalanÄ± Heathrow'dan bugÃ¼n planlanan 70 kadar uÃ§uÅŸ da iptal edildi.

Meteoroloji Kurumunca, yollardaki gizli buzlanma sebebiyle kazalar yaÅŸanabileceÄŸi ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin yollarda kalabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunurken, hava ve demir yolunda aksamalara karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olunmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Seyahat ÅŸirketleri, yolculara, seyahate Ã§Ä±kmadan Ã¶nce ilgili firmalarla irtibata geÃ§meleri tavsiyesinde bulundu

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bugÃ¼n Ä°ngiltere geneli ve Galler'de eksi 8 santigrada kadar dÃ¼ÅŸmesi, rÃ¼zgarÄ±n da hÄ±zÄ±nÄ±n saatte 115 kilometreye kadar Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji uzmanlarÄ±, aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk ile kuvvetli rÃ¼zgarlarÄ±n etkisini hafta baÅŸÄ±nda yitireceÄŸini ve hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n salÄ± itibarÄ±yla mevsim normallerine dÃ¶neceÄŸini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.