15:20, 17 Mart 2018 Cumartesi

Filipinler'de kÃ¼Ã§Ã¼k uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼





BaÅŸkent Manila'nÄ±n kuzeyinde kÃ¼Ã§Ã¼k uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filipinler'de kÃ¼Ã§Ã¼k uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 2 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yerel medyadaki haberlerde, uÃ§aÄŸÄ±n kalkÄ±ÅŸtan hemen sonra baÅŸkent Manila'nÄ±n kuzeyinde bulunan Bulacan kentindeki bir yerleÅŸim yerine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Filipinler Sivil HavacÄ±lÄ±k Ä°daresi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Eric Apolonio, Plaridel HavaalanÄ±'ndan kalkan 5 kiÅŸinin bulunduÄŸu Lite Air Express'e ait Piper PA-23 model uÃ§aÄŸÄ±n yerleÅŸim yerine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade ederek, 5'i yerleÅŸim yerinden olmak Ã¼zere 10 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini sÃ¶yledi. UÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgede yaralanan 2 kiÅŸinin hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. UÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸme nedeninin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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