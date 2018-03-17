15:31, 17 Mart 2018 Cumartesi

FETÃ– pek Ã§ok Ã¼niversiteye Ã¶ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ± satmÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hitit Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ã¼niversitenin sosyal tesislerinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã¼niversiteyi her alanda en az iki kat bÃ¼yÃ¼ttÃ¼klerini belirterek, sadece Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±na yani niceliÄŸe doÄŸru bir hareket tarzÄ± benimsemediklerini sÃ¶yledi.

Spor bilimleri fakÃ¼ltelerinde, 2006 yÄ±lÄ±ndaki DÃ¼nya Ãœniversiteler ArasÄ± GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±'nÄ± Ã‡orum'a kazandÄ±rarak eÄŸitime baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Alkan, "TÄ±p fakÃ¼ltemizi kurarken, Ã‡orum'da artÄ±k tÄ±p birimlerinin bÃ¶lgesel Ã§apta hizmet vermeye baÅŸlamasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k." dedi.

Alkan, 2006 yÄ±lÄ±nda 4 bin 633 olan Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n, bu yÄ±l 18 bin 571'e yÃ¼kseldiÄŸini ifade ederek , personel sayÄ±sÄ±nÄ±n da 198'den 1109'a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Alkan, geÃ§miÅŸ yÄ±llarda bazÄ± zorluklar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, bunlarÄ±n Ã§oÄŸunun arkasÄ±nda FETÃ– mensuplarÄ±nÄ±n olduÄŸunun zamanla anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Ã–ÄŸrenci Ä°ÅŸleri Daire BaÅŸkanÄ± Ã–mer Ã‡Ä±rak tarafÄ±ndan kendi yazÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ±n geliÅŸtirildiÄŸini anlatan Alkan, "Ã–ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ± onlardan almayÄ±p kendi milli yazÄ±lÄ±mÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in Zaman Gazetesi'nde 'Hitit Ãœniversitesi Ã§akÄ±ldÄ±' ÅŸeklinde manÅŸet atÄ±ldÄ±. Biz 'Bu yazÄ±lÄ±mÄ± Ã¼niversitemizden Ã–mer Ã‡Ä±rak yazacak' dedik. ÃœÃ§ sene kayÄ±t yapamamayÄ± gÃ¶ze alarak, Ã¶ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ±mÄ±zÄ± kendimiz yaptÄ±k. Åžimdi anlÄ±yoruz ne yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Sonraki sÃ¼reÃ§te pek Ã§ok Ã¼niversitenin yazÄ±lÄ±mda sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Alkan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"FETÃ– pek Ã§ok Ã¼niversiteye Ã¶ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ± satmÄ±ÅŸ. Bu yazÄ±lÄ±mlar kendi ellerinde de duruyor. Bu sistemle Ã¶ÄŸrencileri kayÄ±t edebilir, mezun edebilir, notlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltebilirler. Bizim Ã¶ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ±mÄ±z kendimizin olmasaydÄ±, bize neler yapabilirlerdi? FETÃ–'cÃ¼ler, Ã¶ÄŸrencilerin, kendi yurtlarÄ±nÄ± tercih etmek zorunda kalmasÄ± iÃ§in baÅŸka yurt yapÄ±lmasÄ±na bile engel oldu. Ãœniversite olarak talip olduÄŸumuz Ã§eÅŸitli bina ve arsalarÄ±n, FETÃ– ile baÄŸlantÄ±lÄ± kurumlara aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendik."

Kent merkezindeki bir araziyi almak istediklerini ancak dÃ¶nemin valisinin, arsa sahibinin satmaktan vazgeÃ§tiÄŸini sÃ¶ylediÄŸini belirten Alkan, "Aradan iki ay geÃ§ti, araziyi FETÃ–'nÃ¼n kolejine verdiler. O zamanlar anlamlandÄ±ramÄ±yorduk ancak ÅŸimdi bunlarÄ± Ã¼st Ã¼ste koyduÄŸumuz zaman bize karÅŸÄ± mÃ¼dahaleleri ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Bunlar TÃ¼rkiye'de tÄ±p ve hukuk fakÃ¼ltelerinde yoÄŸun olarak gÃ¶rev alÄ±yordu. BazÄ± tÄ±p fakÃ¼lteleri var ki hocalarÄ±n ihraÃ§larÄ± nedeniyle Ã¶ÄŸrencilerine eÄŸitim veremez hale geldi. Bizde 4-5 kiÅŸi ihraÃ§ edildi." deÄŸerlendirmesinde bulundu.