DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hitit Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ã¼niversitenin sosyal tesislerinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã¼niversiteyi her alanda en az iki kat bÃ¼yÃ¼ttÃ¼klerini belirterek, sadece Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±na yani niceliÄŸe doÄŸru bir hareket tarzÄ± benimsemediklerini sÃ¶yledi.
Spor bilimleri fakÃ¼ltelerinde, 2006 yÄ±lÄ±ndaki DÃ¼nya Ãœniversiteler ArasÄ± GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±'nÄ± Ã‡orum'a kazandÄ±rarak eÄŸitime baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Alkan, "TÄ±p fakÃ¼ltemizi kurarken, Ã‡orum'da artÄ±k tÄ±p birimlerinin bÃ¶lgesel Ã§apta hizmet vermeye baÅŸlamasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k." dedi.
Alkan, 2006 yÄ±lÄ±nda 4 bin 633 olan Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n, bu yÄ±l 18 bin 571'e yÃ¼kseldiÄŸini ifade ederek , personel sayÄ±sÄ±nÄ±n da 198'den 1109'a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Alkan, geÃ§miÅŸ yÄ±llarda bazÄ± zorluklar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, bunlarÄ±n Ã§oÄŸunun arkasÄ±nda FETÃ– mensuplarÄ±nÄ±n olduÄŸunun zamanla anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Ã–ÄŸrenci Ä°ÅŸleri Daire BaÅŸkanÄ± Ã–mer Ã‡Ä±rak tarafÄ±ndan kendi yazÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ±n geliÅŸtirildiÄŸini anlatan Alkan, "Ã–ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ± onlardan almayÄ±p kendi milli yazÄ±lÄ±mÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in Zaman Gazetesi'nde 'Hitit Ãœniversitesi Ã§akÄ±ldÄ±' ÅŸeklinde manÅŸet atÄ±ldÄ±. Biz 'Bu yazÄ±lÄ±mÄ± Ã¼niversitemizden Ã–mer Ã‡Ä±rak yazacak' dedik. ÃœÃ§ sene kayÄ±t yapamamayÄ± gÃ¶ze alarak, Ã¶ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ±mÄ±zÄ± kendimiz yaptÄ±k. Åžimdi anlÄ±yoruz ne yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±." ifadelerini kullandÄ±.
Sonraki sÃ¼reÃ§te pek Ã§ok Ã¼niversitenin yazÄ±lÄ±mda sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Alkan, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"FETÃ– pek Ã§ok Ã¼niversiteye Ã¶ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ± satmÄ±ÅŸ. Bu yazÄ±lÄ±mlar kendi ellerinde de duruyor. Bu sistemle Ã¶ÄŸrencileri kayÄ±t edebilir, mezun edebilir, notlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltebilirler. Bizim Ã¶ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ±mÄ±z kendimizin olmasaydÄ±, bize neler yapabilirlerdi? FETÃ–'cÃ¼ler, Ã¶ÄŸrencilerin, kendi yurtlarÄ±nÄ± tercih etmek zorunda kalmasÄ± iÃ§in baÅŸka yurt yapÄ±lmasÄ±na bile engel oldu. Ãœniversite olarak talip olduÄŸumuz Ã§eÅŸitli bina ve arsalarÄ±n, FETÃ– ile baÄŸlantÄ±lÄ± kurumlara aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendik."
Kent merkezindeki bir araziyi almak istediklerini ancak dÃ¶nemin valisinin, arsa sahibinin satmaktan vazgeÃ§tiÄŸini sÃ¶ylediÄŸini belirten Alkan, "Aradan iki ay geÃ§ti, araziyi FETÃ–'nÃ¼n kolejine verdiler. O zamanlar anlamlandÄ±ramÄ±yorduk ancak ÅŸimdi bunlarÄ± Ã¼st Ã¼ste koyduÄŸumuz zaman bize karÅŸÄ± mÃ¼dahaleleri ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Bunlar TÃ¼rkiye'de tÄ±p ve hukuk fakÃ¼ltelerinde yoÄŸun olarak gÃ¶rev alÄ±yordu. BazÄ± tÄ±p fakÃ¼lteleri var ki hocalarÄ±n ihraÃ§larÄ± nedeniyle Ã¶ÄŸrencilerine eÄŸitim veremez hale geldi. Bizde 4-5 kiÅŸi ihraÃ§ edildi." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Hitit Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Alkan, "Bu yazÄ±lÄ±mlar kendi ellerinde de duruyor. Bu sistemle Ã¶ÄŸrencileri kayÄ±t edebilir, mezun edebilir, notlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltebilirler. Bizim Ã¶ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ±mÄ±z kendimizin olmasaydÄ±, bize neler yapabilirlerdi?" dedi
Operasyonda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK ile irtibatlÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Ä°ran uyruklu bir kiÅŸi ile ev arkadaÅŸÄ± yakalandÄ±
Sivas'Ä±n Zara ilÃ§esinde yarÄ±n tÃ¼m gÃ¼n elektrik kesintisi yapÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ArtÄ±k an meselesi, Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an bu mÃ¼jdeyi verebiliriz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡anakkale Zaferi ile ilgili yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "TuÌˆrkiye, bundan 103 sene oÌˆnce birlik, beraberlik ve kardesÌ§lik icÌ§erisinde yedi duÌˆvele CÌ§anakkale'yi nasÄ±l dar etmisÌ§se, buguÌˆn de teroÌˆr oÌˆrguÌˆtleri uÌˆzerinden uygulanmak istenen senaryolarÄ± bozacak kudrete sahiptir" dedi
Fatih Sultan Mehmet'in Ä°stanbul'un kuÅŸatÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nÄ±n iki yakasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± kalelerden Kilitbahir Kalesi, 2011'de baÅŸlayan restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni yÃ¼zÃ¼yle 18 Mart'tan itibaren gezilebilecek
CHP Ä°stanbul Milletvekili Engin, down sendromlu bireylerin sorunlarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme taÅŸÄ±mak iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Meclis AraÅŸtÄ±rma Ã¶nergesine internet Ã¼zerinden baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± imza kampanyasÄ± ile destek arÄ±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, 19-20 Mart'ta Arjantin'de dÃ¼zenlenecek G20 Bakanlar ToplantÄ±sÄ±'nda TÃ¼rkiye'yi temsil edecek
TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Afrin'de hastane bombalandÄ±ÄŸÄ±na dair haberler gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r." denildi.
Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Åžahin Alpay'Ä±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliyesine hÃ¼kmedildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bu akÅŸam telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Stoltenberg ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.
Darbe giriÅŸiminde Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere iliÅŸkin 40 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±â€‹.
Ä°zmir'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ABD'li din adamÄ± Brunson hakkÄ±nda 35 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Metroda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bir kadÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Erzurum'da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye Afrin meselesini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ durumda" dedi. ErdoÄŸan, MÃ¼nbiÃ§'le ilgili olarakta "Bir yandan Ä°dlib tarafÄ±ndaki gÃ¶zlem noktalarÄ±mÄ±zÄ± geniÅŸletip tahkim edecek, diÄŸer yandan da MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶neleceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±
Afganistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sayed Can, "Afganistan maalesef savaÅŸlardan dolayÄ± geri kaldÄ±. TÃ¼rkiye, geliÅŸmemizde yardÄ±mcÄ± oluyor. EÄŸitim ve saÄŸlÄ±k konularÄ±nda Afganistan vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye'ye geliyor" dedi