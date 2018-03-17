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19:23, 17 Mart 2018 Cumartesi
Ortadoğu
15:56, 17 Mart 2018 Cumartesi

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TSK birlikleri Afrin'in kuzeyinde buluştu
TSK birlikleri Afrin'in kuzeyinde buluştu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştukları bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri, Afrin'in kuzeyinde buluştu.

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştukları belirtildi.

 



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