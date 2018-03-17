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19:22, 17 Mart 2018 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 17:31, 17 Mart 2018 Cumartesi

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19 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ "ÃœÃ§ Aylar" baÅŸlÄ±yor
19 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼

Ä°slam dÃ¼nyasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olan Ã¼Ã§ aylar 19 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Diyanet ve VakÄ±f GÃ¶revlileri SendikasÄ± (Diyanet-Sen) KÃ¼tahya Åžube BaÅŸkanÄ± Nazif KocaÃ§oban, Ã¼Ã§ aylarÄ±n, 19 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KocaÃ§oban, sendika binasÄ±nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼Ã§ aylarÄ±n, Allah'Ä±n kullarÄ±na yÄ±l iÃ§erisinde yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± hata ve kusurlarÄ±n affedilmesi iÃ§in sunmuÅŸ olduÄŸu arÄ±nma ve kurtuluÅŸa erme mevsimi olduÄŸunu belirtti.

ÃœÃ§ aylarÄ±n Ä°slam dÃ¼nyasÄ± iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu dile getiren KocaÃ§oban, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Åžu an memleketimizin varlÄ±ÄŸÄ± milletimizin birliÄŸi iÃ§in Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda devam eden sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonlarda gÃ¶rev alan her rÃ¼tbedeki asker polis ve sivil gÃ¶revlilerimize Allah'tan ÅŸanlÄ± bir zafer bahÅŸetmesini niyaz ediyoruz. Operasyonlarda gÃ¶rev alan kardeÅŸlerimizi yÃ¼ce Mevlam hÄ±fzÄ± emayÄ±nla korusun ailelerine sabÄ±r ve metanet versin."

MÃ¼slÃ¼manlar olarak, 'KomÅŸusu aÃ§ken tok yatan bizden deÄŸildir' hadisi ÅŸerifi gereÄŸi hareket edildiÄŸini ve TÃ¼rkiye'nin komÅŸularÄ±na yardÄ±m etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatan KocaÃ§oban, "BugÃ¼n Ã¼lke olarak birÃ§ok komÅŸumuzun imdadÄ±na yetiÅŸmek zorunluluÄŸu hasÄ±l olmuÅŸtur. Necip milletimiz tarihten gelen sorumluluÄŸunu hiÃ§ aksatmadan bugÃ¼n de komÅŸularÄ±nÄ±n imdadÄ±na yetiÅŸmeye devam ediyor. DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok yerinde acÄ± gÃ¶zyaÅŸÄ± zulÃ¼m ve savaÅŸlar bÃ¼tÃ¼n hÄ±zÄ±yla devam etmektedir. Maalesef bu olaylarÄ±n cereyan ettiÄŸi yerlerde Ä°slam coÄŸrafyasÄ±dÄ±r. Ãœmidimizi yitirmeden sÄ±kÄ±ntÄ±lar iÃ§indeki kardeÅŸlerimizi unutmadan Ã¼Ã§ aylarÄ± deÄŸerlendirmek iÃ§in gÃ¼nlerin kÄ±ymetini bilelim." diye konuÅŸtu.

22 Mart gÃ¼nÃ¼ perÅŸembeyi cumaya baÄŸlayan gecenin ise Regaip Kandili olduÄŸunu aktaran KocaÃ§oban, Ã¼Ã§ aylarÄ±n ve Regaip Kandili'nin tÃ¼m Ä°slam alemine hayÄ±rlar getirmesi temennisinde bulundu.

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Ä°lgili Konular ÃœÃ§ aylar
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