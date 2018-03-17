Irak'ın kuzeyinde bulunan el yapımı patlayıcılar imha edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan 4 el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde komando birliklerince yürütülen operasyonda, 4 el yapımı patlayıcı bulundu.
Patlayıcılar, kontrollü şekilde imha edildi.
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