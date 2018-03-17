Güncelleme: 16:19, 17 Mart 2018 Cumartesi

Irak'ın kuzeyinde bulunan el yapımı patlayıcılar imha edildi





Irak Kani Rash bölgesinde bulunan 4 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan 4 el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde komando birliklerince yürütülen operasyonda, 4 el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcılar, kontrollü şekilde imha edildi.

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