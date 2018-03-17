16:32, 17 Mart 2018 Cumartesi

Almanya’da İslam tartışmasına SPD de katıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles, İslam'ın Almanya'ya ait olup olmadığına ilişkin tartışmanın Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinde 8 yıldan beri sürdüğünü ancak bunun kimseyi ileriye götürmediğini söyledi.

Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer’in dün bir gazeteye verdiği demeçte “İslam Almanya’ya ait değildir.” şeklindeki ifadeleri ülkede tartışmalara neden oldu.

SPD Meclis Grubu Başkanı Nahles, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman Anayasası’nın 4. maddesinde din özgürlüğünün yer aldığına işaret ederek, Seehofer'in söylemine tepki gösterdi.

"Bu, Hristiyan Birlik partileri içinde hala devam eden ancak kimseyi ileri götürmeyen sekiz yıllık bir tartışmadır." diyen Nahles, ancak Seehofer’e yönelik toplumu ayrıştırmak istediği yönünde bir suçlamada bulunamayacağını kaydetti.

Bavyera eyaletinde bu yıl eyalet meclisi seçimlerinin yapılacağını dile getiren Nahles, Seehofer'in muhtemelen bu söylemle Bavyera seçim kampanyasında puan alacağını düşündüğünü belirtti.

Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley de İslam'ın Almanya ait olup olmadığına ilişkin tartışmayı "teorik" olarak niteleyerek, “Teorik tartışmalar çok uzun bir dönemden beri yapılıyor. Sorunları pratikte çözmemiz lazım." diye konuştu.

Barley, ülkede birlikte yaşamanın temelini anayasanın oluşturduğunu vurguladı.

Aile Bakanı Franziska Giffey de bu tartışmaların sorunları çözme konusunda yardımcı olmadığına dikkati çekerek, Almanya’da daha ziyade, birlikteliğin iyi bir şekilde düzenlenmesi ve kökenleri ne olursa olsun ülkede yaşayan insanlarla sosyal barışın tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.

Federal Meclis (Bundestag) Başkan Yardımcısı Hans-Peter Friedrich ise Seehofer’e destek vererek, Almanya’nın Yahudilik ve Hristiyanlıkla şekillendiğini ve bu kimliği reddetmeyeceklerini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün yaptığı açıklamada, "Müslümanlar da Almanya'ya ait ve böylece dinleri olan İslam da" ifadesini kullanarak, Seehofer'in ifadelerine karşı çıkmıştı.