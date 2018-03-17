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GÃ¼ncelleme: 18:38, 17 Mart 2018 Cumartesi

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AkÄ±ncÄ±, Derinya sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± ziyaret etti
AkÄ±ncÄ±, Derinya sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± ziyaret etti

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± Derinya SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± ziyaret etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemler kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan Derinya SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda incelemelerde bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, GazimaÄŸusa'daki Derinya SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldÄ±.

Lefke'de AplÄ±Ã§ ve MaÄŸusaâ€™da Derinya bÃ¶lgesinde geÃ§iÅŸ kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ±n KÄ±brÄ±s Rum kesimi ile MayÄ±s 2015â€™te alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan AkÄ±ncÄ±, kararÄ±n Ã¼zerinden neredeyse 3 yÄ±l geÃ§tiÄŸine iÅŸaret etti.

AkÄ±ncÄ±, Derinya ve AplÄ±Ã§â€™ta KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eksik olan kÄ±smÄ±n ise kimlik ve gÃ¼mrÃ¼k kontrolÃ¼nÃ¼ yapacak personellerin kullanacaÄŸÄ± kabinler ve buna baÄŸlÄ± altyapÄ±larÄ±n olduÄŸunu vurguladÄ±.

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Anastasiadis, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde MayÄ±s 2015'te gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemler kapsamÄ±nda vardÄ±klarÄ± mutabakat Ã§erÃ§evesinde GazimaÄŸusa kentindeki Derinya ve Lefke'deki AplÄ±Ã§ sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular KKTC derinya sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±
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