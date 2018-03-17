16:49, 17 Mart 2018 Cumartesi

Van'da koruculara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lara tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anadolu GÃ¼venlik KorucularÄ± ve Åžehit Aileleri Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ± Ziya SÃ¶zen, Van'da son bir haftada iki gÃ¼venlik korucusunun silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesini kÄ±nadÄ±.

SÃ¶zen, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kentte son bir haftada iki gÃ¼venlik korucusunun uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti. YaÅŸamÄ±nÄ± yitiren gÃ¼venlik korucularÄ±na Allah'tan rahmet dileyen SÃ¶zen, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"AlÃ§ak vatan haini terÃ¶ristleri kÄ±nÄ±yorum, lanetliyorum. GÃ¼venlik korucularÄ±mÄ±z baÅŸta DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda baÅŸarÄ±lar elde etmektedirler. HiÃ§ kimse bizi korkutamaz, sindiremez. Bu saldÄ±rÄ±lar bizi davamÄ±za sÄ±msÄ±kÄ± baÄŸlamaktadÄ±r."

Van'Ä±n Edremit ilÃ§esinde gÃ¼venlik korucularÄ± Metin ErtaÅŸ 13 Mart'ta, Fuat KÄ±laÄŸus ise dÃ¼n gece evinin Ã¶nÃ¼nde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.