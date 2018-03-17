TÃ¼rkiye KupasÄ± Finali 9 MayÄ±s'ta DiyarbakÄ±r'da oynanacak

FETÃ– pek Ã§ok Ã¼niversiteye Ã¶ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ± satmÄ±ÅŸ

Hitit Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Alkan, "Bu yazÄ±lÄ±mlar kendi ellerinde de duruyor. Bu sistemle Ã¶ÄŸrencileri kayÄ±t edebilir, mezun edebilir, notlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltebilirler. Bizim Ã¶ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ±mÄ±z kendimizin olmasaydÄ±, bize neler yapabilirlerdi?" dedi