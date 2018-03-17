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19:23, 17 Mart 2018 Cumartesi
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17:23, 17 Mart 2018 Cumartesi

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TÃ¼rkiye KupasÄ± Finali 9 MayÄ±s'ta DiyarbakÄ±r'da oynanacak
TÃ¼rkiye KupasÄ± Finali 9 MayÄ±s'ta DiyarbakÄ±r'da oynanacak

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye KupasÄ± Finali 9 MayÄ±s'ta DiyarbakÄ±r'da MayÄ±s ayÄ±nda oynanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± finalinin oynanacaÄŸÄ± ÅŸehir belli oldu. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, finalin DiyarbakÄ±r StadÄ±'nda oynanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 



Ä°lgili Konular DiyarbakÄ±r Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan
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