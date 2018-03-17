Ahmedinejad, Süleymani'nin suçlamalarına tehditle karşılık verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısı Hamid Bakayi'nin "yolsuzluk" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasına sessiz kalmakla suçladığı Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi kendisi ve İranlı komutan arasındaki "iş ilişkilerini" açıklamakla tehdit etti.
Ahmedinejad, Süleymani'ye hitaben yazdığı ve kendisine yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" adlı internet sitesinde yayımlanan mektubunda, İranlı generali Bakayi'nin hapis cezasına mahkum olduğu davayla ilgili sessiz kalmakla suçladı.
Ahmedinejad, İran'ın ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü komutanına, "Suriye'de ve başka yerlerde zulümlere karşı mücadelede fedakarlıklarda bulundunuz ancak kendi ülkenizde sizin adınızla gerçekleşen büyük zulme neden ortak oluyorsunuz?" diye sordu.
Süleymani'yi tehdit eden Ahmedinejad, "Önceki mektubumda hatırlattığım üzere aramızdaki iş ilişkilerinin açıklanmasına kendinizi tam olarak hazırlayın." dedi. Ahmedinejad mektubun sonunda ise "yakında zalimlerin rezil olacağını ancak pişmanlık için geç olacağı" uyarısında bulundu.
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yardımcısının tutuklandığı davada adı geçen İranlı generale bir mektup yazarak, konuya müdahil olmasını istemişti.
Devrimci olarak adlandırdığı yardımcısının yargı organları tarafından "kendisi ve Süleymani arasındaki iş ilişkilerini bahane ederek, siyasi amaçlarla ağır bir cezaya çarptırıldığını" savunan Ahmedinejad, Süleymani'ye hitaben "Büyük bir zulme ortak olmayacak şekilde hareket etmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın Yardımcısı Bakayi, "yolsuzluğa karıştığı" iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis ve 80 kırbaç cezasına mahkum edilmişti. Kararın ardından Bakayi salı günü tutuklanarak cezaevine konulurken, Ahmedinejad ise "asıl yolsuzluk yapanların yargı yetkilileri olduğunu" iddia ederek tepki göstermişti.
HAMİD BAKAYİ'NİN İDDİALARI
Bakayi, tutuklanmadan önce 8 Mart'ta şahsi Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili bazı belgeler yayımlamıştı.
Mahkemenin kendisini "bazı Afrika ülkelerinin liderlerine dağıtılmak üzere Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aldığı yaklaşık 3,5 milyon avroyu zimmetine geçirmekle" suçladığını belirten Bakayi, "Devrim Muhafızları yetkililerinden kesinlikle herhangi bir para almadığını" ifade etmişti.
Bakayi, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye bir mektup gönderdiğini, "Afrikalı liderlere sağlanan 3,5 milyon avro değerindeki parayı zimmetine geçirdiği şeklindeki iddiaların doğru olmadığını açıklamasını talep ettiğini" belirtmişti.
Devrim Muhafızları Ordusu ise salı günü yayımladığı basın açıklamasıyla eski cumhurbaşkanı yardımcısının "mektup" iddiasını yalanlamıştı.
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İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'yi kendisi ve İranlı komutan arasındaki "iş ilişkilerini" açıklamakla tehdit etti.
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