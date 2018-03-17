KKTC: Mitchell'in tavrı kabul edilir değil

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in adaya yaptığı ziyarette Kıbrıs Rum kesiminde birçok görüşme gerçekleştirirken, Kuzey Kıbrıs'ta muadil görüşme yapmaktan geri durmasının "kabul edilir olmadığını" bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mitchell'in adaya dün yaptığı ziyaretin ve bu kapsamdaki açıklamalarının, "Kıbrıs sorunu müzakerelerinde neden bir yere varılamadığını bir kez daha gösterdiği" kaydedildi.
Uluslararası toplumun, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin iradesini yok sayan tek yanlı adımlarını destekledikçe, Rum yönetiminin çözümden bir o kadar daha uzaklaştığının vurgulandığı açıklamada, "Kıbrıslı Rumlar’a önce adayı tek başına temsil etme imkanı verilmesi, ardından da çözüm olmadan AB üyeliğinin altın tepside sunulması, şimdi de Kıbrıs Türkü'nün rızasını almadan doğalgaz çalışmalarına devam etmesine müsade edilmesi sadece ve sadece çözümsüzlüğe hizmet eder." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Amerikalı yetkilinin, Kıbrıslı Türklere de ait olduğu Kıbrıslı Rumlar da dahil ilgili tüm taraflarca kabul edilen doğalgaz konusunda yaptığı dünkü açıklama, konu hakkında işbirliği çabalarına da darbe vurmuştur. 'Adada çözümü destekliyoruz' diyenlerin çözümün tam aksine olan eylemleri desteklemeleri kabul edilir değildir." ifadeleri kullanıldı.
"RAHATSIZLIĞIMIZI İLETTİK"
"Kıbrıs Rum tarafında birçok görüşme gerçekleştiren ABD’li yetkilinin, Kuzey’de muadil görüşme yapmaktan geri durması da kabul edilir değildir." vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Göreve atanmasının ardından adamıza yaptığı ilk ziyarette böylesine dengesiz bir görüşme programını tercih eden ABD yetkilisinin soruna adil ve tarafsız bakabileceği hususunda tarafınızda ciddi şüphe oluşmuştur. 'Adada çözümü destekliyoruz' diyenlerin çözümün tam aksine olan eylemleri desteklemeleri kabul edilir değildir. Bu konudaki rahatsızlığımızın ABD Büyükelçiliği yetkililerine iletildiğini ve bu yaklaşımı güven vermeyen, samimiyetten yoksun bir yaklaşım olarak değerlendirdiğimizi her platformda gündeme getireceğimizi saygıdeğer halkımızın bilgisine sunarız."
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KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell'in adaya yaptığı ziyarette Kıbrıs Rum kesiminde birçok görüşme gerçekleştirirken, Kuzey Kıbrıs'ta muadil görüşme yapmaktan geri durmasının "kabul edilir olmadığını" bildirdi.
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