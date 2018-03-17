Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:33, 17 Mart 2018 Cumartesi
Genel
22:16, 17 Mart 2018 Cumartesi

  • Paylaş
Madrid'deki ölüm Senegal-İspanya krizine neden oldu
Madrid'deki ölüm Senegal-İspanya krizine neden oldu

Senegalli bir seyyar satıcının Madrid'de polis kovalamacasında hayatını kaybetmesi Senegal ile İspanya arasında krize neden oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Senegal hükümeti, seyyar satıcı bir vatandaşının, İspanya’nın başkenti Madrid’de polis kovalamacasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İspanya’ya nota verdi.

Dışişleri Bakanı Sıddik Kaba, yerel radyo RFM'e yaptığı açıklamada, Senegalli seyyar satıcı Mame Mbaye Ndiaye'nin (35) geçen perşembe günü Madrid’de polisten kaçarken öldüğünü ve bu nedenle İspanya'nın Dakar Büyükelçisi Alberto Virella'yı dışişleri konutuna çağırdığını söyledi.

Hükümet adına Büyükelçi Virella'ya sözlü nota verdiğini belirten Kaba, Ndiaye’nin ölümünden İspanya polisini sorumlu tuttuklarını, Madrid yönetiminden açıklama beklediklerini kaydetti.

Ndiaye, 15 Mart'ta başkent Madrid'in en ünlü meydanlarından Puerta del Sol’de seyyar satıcılık yaptığı sırada polis müdahalesiyle karşılaşmış ve polisten kaçarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayın duyulmasının ardında başkent Madrid'de toplanan yüzlerce Senegalli protesto gösterisi düzenlemiş, kendilerini engellemek isteyen polislerle çatışmıştı. Polis protestolara katılan yaklaşık 10 Senegal vatandaşını tutuklamıştı. Olayların büyümesiyle Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena, Fransa gezisini iptal edip ülkesine dönmek zorunda kalmıştı.

Resmi rakamlara göre İspanya’da yaklaşık 64 bin Senegalli yaşıyor.



İlgili Konular senegal ispanya nota madrid polis
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Genel Haberleri
Madrid'deki ölüm Senegal-İspanya krizine neden oldu
Madrid'deki ölüm Senegal-İspanya krizine neden oldu

Senegalli bir seyyar satıcının Madrid'de polis kovalamacasında hayatını kaybetmesi Senegal ile İspanya arasında krize neden oldu.
KKTC Mitchell'in tavrı kabul edilir değil
KKTC: Mitchell'in tavrı kabul edilir değil

KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell'in adaya yaptığı ziyarette Kıbrıs Rum kesiminde birçok görüşme gerçekleştirirken, Kuzey Kıbrıs'ta muadil görüşme yapmaktan geri durmasının "kabul edilir olmadığını" bildirdi.
Ahmedinejad'ın yardımcısı Meşai gözaltına alındı
Ahmedinejad'ın yardımcısı Meşai gözaltına alındı

İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminin cumhurbaşkanı yardımcısı İsfendiyar Rahim Meşai'nin Tahran Devrim Mahkemesinin başlattığı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
Doğu Gutalı STK'lar ateşkes bekliyor
Doğu Gutalı STK'lar ateşkes bekliyor

"Sivil blok" adı altında birleşen Doğu Guta'daki sivil kuruluşlar, BMGK'nın ateşkes kararının bir an önce yürürlüğe sokulmasını istedi.
Kanada'dan Filistin'e 10 milyon dolarlık yardım
Kanada'dan Filistin'e 10 milyon dolarlık yardım

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, Kanada'nın Batı Şeria ve Gazze için 10 milyon dolarlık acil insani yardımda bulunduğunu açıkladı.
Çin ABD den Tayvan konusunda düzeltme bekliyor
Çin, ABD’den Tayvan konusunda düzeltme bekliyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı Tayvan ziyareti kararının "tek Çin" ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiğini belirterek, karara tepki gösterdi.
Trump tarihin tozlu sayfalarında yer alacak'
'Trump, tarihin tozlu sayfalarında yer alacak'

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının eski Direktörü John Brennan, ABD Başkanı Donald Trump’a “Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek” dedi.
İHH Afrin'e 12 tır gıda yardımı gönderdi
İHH, Afrin'e 12 tır gıda yardımı gönderdi

Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince temin edilen gıda malzemelerini taşıyan 12 tır, Afrin'e gönderildi.
İsrail Gazze'yi tanklarla vuruyor
İsrail Gazze'yi tanklarla vuruyor

İsrail tanklarının, Gazze’den İsrail tarafında atıldığı öne sürülen bombanın patlaması üzerine, Gazze'nin doğu sınırındaki tarım alanlarını bombaladığı bildirildi.
Afrin'in Kurtuluş Reçetesi' yarın düzenlenecek
'Afrin'in Kurtuluş Reçetesi' yarın düzenlenecek

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'in özgürleştirme süreci devam ederken, ilçenin önde gelen isimleri bölgenin kaderini belirlemek amacıyla bir araya geliyor.
Sırplar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya'
'Sırplar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Birkaç yıl içinde aynı emekli vatandaş sayısıyla çok daha düşük bir nüfusa sahip olabiliriz. Bu da millet olarak yok olacağımız anlamına gelir." dedi.
Ahmedinejad Süleymani'nin suçlamalarına tehditle karşılık verdi
Ahmedinejad, Süleymani'nin suçlamalarına tehditle karşılık verdi

İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'yi kendisi ve İranlı komutan arasındaki "iş ilişkilerini" açıklamakla tehdit etti.
Rusya Putin için sandık başına gidiyor
Rusya Putin için sandık başına gidiyor

Rus halkı yarın başkanlık seçimi için sandığa giderken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in seçimleri kazanarak 2024'e kadar iktidarda kalması bekleniyor
İbadi'den quot ötekileştirme ve ezici çoğunluk quot uyarısı
İbadi'den "ötekileştirme ve ezici çoğunluk" uyarısı

Irak Başbakanı İbadi, "Irak, kutuplaşma siyasetini benimsemiyor ve bölgedeki hiçbir cephenin de parçası değil" dedi
Almanya da İslam tartışmasına SPD de katıldı
Almanya’da İslam tartışmasına SPD de katıldı

SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Nahles, "(İslam'ın Almanya'ya ait olup olmadığı tartışması) Bu, Hristiyan Birlik partileri içinde hala devam eden ancak kimseyi ileriye götürmeyen sekiz yıllık bir tartışma” dedi
Irak'ın kuzeyinde bulunan el yapımı patlayıcılar imha edildi
Irak'ın kuzeyinde bulunan el yapımı patlayıcılar imha edildi

Irak Kani Rash bölgesinde bulunan 4 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Haberler

Polislerin çalışma saatlerine düzenleme
Polislerin çalışma saatlerine düzenleme

Meksika'nın bir kentinde ordu polisin silahlarına el koydu
Meksika'nın bir kentinde ordu polisin silahlarına el koydu

Türkiye'den Moğol polislere eğitim
Türkiye'den Moğol polislere eğitim

2 bin 500 polis adayı alınacak
2 bin 500 polis adayı alınacak

Polis adaylığı için başvurular sürüyor
Polis adaylığı için başvurular sürüyor

Polis, okul önlerinde suçlulara göz açtırmadı
Polis okul önlerinde suçlulara göz açtırmadı

Olay yerine gelen polis aracına saldırı
Olay yerine gelen polis aracına saldırı

Takip edilen otomobil emniyet otoparkında bulundu
Takip edilen otomobil emniyet otoparkında bulundu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 