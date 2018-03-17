'Ä°slam bize zalime karÅŸÄ± mazlumun yanÄ±nda olmayÄ± emrediyor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± Genel BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m, Sivas'ta "Mazlum CoÄŸrafyalar, Ãœmmetin Yetimleri ve KudÃ¼s" konferansÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, siyonizmin bitmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Mescid-i Aksa'da namaz kÄ±lana kadar mÃ¼cadelelerine devam edeceklerini vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "KudÃ¼s'e gideceÄŸiz. NiÃ§in KudÃ¼s'e gideceÄŸiz? DoÄŸu TÃ¼rkistan'Ä± kurtarmak iÃ§in KudÃ¼s'e gideceÄŸiz." diye konuÅŸtu.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, DoÄŸu TÃ¼rkistan'Ä±n Ä°slam'Ä±n merkezlerinden olduÄŸunu aktararak, bu bÃ¶lgelerin MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n elinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
"KUDÃœS KÄ°MÄ°N ELÄ°NDEYSE DÃœNYAYI O YÃ–NETÄ°R"
Mescid'i Aksa'nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n merkezi olduÄŸunu dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "DÃ¼nyayÄ± kim yÃ¶netecek, bunu nereden anlarÄ±z? KudÃ¼s'e bakarak anlarÄ±z. KudÃ¼s kimin elindeyse dÃ¼nyayÄ± o yÃ¶netir. Tarihte KudÃ¼s MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n elindeyse biz yÃ¶netiyorduk. KudÃ¼s turnusol kaÄŸÄ±dÄ±dÄ±r, mihenk taÅŸÄ±dÄ±r, dÃ¼nya egemenlik sisteminin gÃ¶stergesidir. BugÃ¼n KudÃ¼s'Ã¼ kim yÃ¶netiyor? Siyonizm." dedi.
"Ä°SLAM BÄ°ZE ZALÄ°ME KARÅžI MAZLUMUN YANINDA OLMAYI EMREDÄ°YOR"
YÄ±ldÄ±rÄ±m, siyonizmin zulÃ¼m, kan, gÃ¶zyaÅŸÄ±, haksÄ±zlÄ±k olduÄŸunu dile getirerek, "KarÅŸÄ±mÄ±zda bir gÃ¼Ã§ var, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Mescid-i Aksa'sÄ±nÄ± yÄ±kmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. HristiyanlarÄ±n kilisesini yok etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Onun iÃ§in siyonizm demek, kÃ¶tÃ¼lÃ¼k demek. DÃ¼nyaya iÅŸkenceyi ihraÃ§ eden, sistematik hale getiren siyonizmin ta kendisidir. Yahudilik baÅŸka bir ÅŸeydir, siyonizm baÅŸka bir ÅŸeydir. Ama siyonizme destek veren Yahudiler ve Masonlar da suÃ§un ortaÄŸÄ±dÄ±r. Ä°slam bize futbol takÄ±mÄ± tutar gibi din ve mezhep tutmayÄ± deÄŸil, zalime karÅŸÄ± mazlumun yanÄ±nda olmayÄ± emrediyor." ifadelerini kullandÄ±.
Mazlumun yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ve olmaya devam edeceklerini aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m, Mavi Marmara gibi vicdan konvoyunun da Ã§ok iyi iÅŸler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
"AFRÄ°N'Ä° BÄ°LEREK Ä°ÅžGAL ETTÄ°LER"
YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlarÄ±n da KudÃ¼s ile ilgili olduÄŸuna iÅŸaret ederek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:
"BazÄ±larÄ± diyor ki buraya neden girildi. Afrin halkÄ±nÄ±n yÃ¼zde 95'ine yakÄ±nÄ± mÃ¼tedeyyin ve TÃ¼rkiye'yi Ã§ok seven insanlardÄ±r. Afrin halkÄ± 1990'larÄ±n sonuna kadar medrese kÃ¶kenli, ilim ehli insanlardÄ±. Afrin'i bilerek iÅŸgal ettiler. Onun iÃ§in ÅŸimdi hem buralarda yapÄ±lan savaÅŸlarÄ±n hem de KÄ±brÄ±s'ta yapÄ±lan savaÅŸlarÄ±n hepsi KudÃ¼s ve eteklerinde yapÄ±lan savaÅŸlardÄ±r. KudÃ¼s ve eteklerinde yapÄ±lan savaÅŸlarla toplumun dindarlÄ±ÄŸÄ± artacaktÄ±r. Toplum tekrar Allah'Ä± ve Peygamberi hatÄ±rlayacaktÄ±r. Burada bize dÃ¼ÅŸen de herkese ulaÅŸmaktÄ±r."
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda da aktif rol alÄ±p hem savaÅŸÄ±n hem de Ã¼lkenin gidiÅŸatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Nusret MayÄ±n Gemisi, restore edildikten sonra sergilendiÄŸi Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, yeni nesli adeta tarihi gÃ¼nlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± Genel BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°slam bize futbol takÄ±mÄ± tutar gibi din ve mezhep tutmayÄ± deÄŸil, zalime karÅŸÄ± mazlumun yanÄ±nda olmayÄ± emrediyor." dedi.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± Derinya SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± ziyaret etti
Ä°slam dÃ¼nyasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olan Ã¼Ã§ aylar 19 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye KupasÄ± Finali 9 MayÄ±s'ta DiyarbakÄ±r'da MayÄ±s ayÄ±nda oynanacak
Anadolu GÃ¼venlik KorucularÄ± ve Åžehit Aileleri Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ± SÃ¶zen, Van'da son bir haftada iki gÃ¼venlik korucusunun silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmesine tepki gÃ¶sterdi
Hitit Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Alkan, "Bu yazÄ±lÄ±mlar kendi ellerinde de duruyor. Bu sistemle Ã¶ÄŸrencileri kayÄ±t edebilir, mezun edebilir, notlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltebilirler. Bizim Ã¶ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ±mÄ±z kendimizin olmasaydÄ±, bize neler yapabilirlerdi?" dedi
Operasyonda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK ile irtibatlÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Ä°ran uyruklu bir kiÅŸi ile ev arkadaÅŸÄ± yakalandÄ±
Sivas'Ä±n Zara ilÃ§esinde yarÄ±n tÃ¼m gÃ¼n elektrik kesintisi yapÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ArtÄ±k an meselesi, Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an bu mÃ¼jdeyi verebiliriz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡anakkale Zaferi ile ilgili yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "TuÌˆrkiye, bundan 103 sene oÌˆnce birlik, beraberlik ve kardesÌ§lik icÌ§erisinde yedi duÌˆvele CÌ§anakkale'yi nasÄ±l dar etmisÌ§se, buguÌˆn de teroÌˆr oÌˆrguÌˆtleri uÌˆzerinden uygulanmak istenen senaryolarÄ± bozacak kudrete sahiptir" dedi
Fatih Sultan Mehmet'in Ä°stanbul'un kuÅŸatÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nÄ±n iki yakasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± kalelerden Kilitbahir Kalesi, 2011'de baÅŸlayan restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni yÃ¼zÃ¼yle 18 Mart'tan itibaren gezilebilecek
CHP Ä°stanbul Milletvekili Engin, down sendromlu bireylerin sorunlarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme taÅŸÄ±mak iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Meclis AraÅŸtÄ±rma Ã¶nergesine internet Ã¼zerinden baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± imza kampanyasÄ± ile destek arÄ±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, 19-20 Mart'ta Arjantin'de dÃ¼zenlenecek G20 Bakanlar ToplantÄ±sÄ±'nda TÃ¼rkiye'yi temsil edecek
TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Afrin'de hastane bombalandÄ±ÄŸÄ±na dair haberler gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r." denildi.
Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Åžahin Alpay'Ä±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliyesine hÃ¼kmedildi.