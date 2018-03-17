23:09, 17 Mart 2018 Cumartesi

'Ä°slam bize zalime karÅŸÄ± mazlumun yanÄ±nda olmayÄ± emrediyor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± Genel BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m, Sivas'ta "Mazlum CoÄŸrafyalar, Ãœmmetin Yetimleri ve KudÃ¼s" konferansÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, siyonizmin bitmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Mescid-i Aksa'da namaz kÄ±lana kadar mÃ¼cadelelerine devam edeceklerini vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "KudÃ¼s'e gideceÄŸiz. NiÃ§in KudÃ¼s'e gideceÄŸiz? DoÄŸu TÃ¼rkistan'Ä± kurtarmak iÃ§in KudÃ¼s'e gideceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, DoÄŸu TÃ¼rkistan'Ä±n Ä°slam'Ä±n merkezlerinden olduÄŸunu aktararak, bu bÃ¶lgelerin MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n elinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"KUDÃœS KÄ°MÄ°N ELÄ°NDEYSE DÃœNYAYI O YÃ–NETÄ°R"

Mescid'i Aksa'nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n merkezi olduÄŸunu dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "DÃ¼nyayÄ± kim yÃ¶netecek, bunu nereden anlarÄ±z? KudÃ¼s'e bakarak anlarÄ±z. KudÃ¼s kimin elindeyse dÃ¼nyayÄ± o yÃ¶netir. Tarihte KudÃ¼s MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n elindeyse biz yÃ¶netiyorduk. KudÃ¼s turnusol kaÄŸÄ±dÄ±dÄ±r, mihenk taÅŸÄ±dÄ±r, dÃ¼nya egemenlik sisteminin gÃ¶stergesidir. BugÃ¼n KudÃ¼s'Ã¼ kim yÃ¶netiyor? Siyonizm." dedi.

"Ä°SLAM BÄ°ZE ZALÄ°ME KARÅžI MAZLUMUN YANINDA OLMAYI EMREDÄ°YOR"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, siyonizmin zulÃ¼m, kan, gÃ¶zyaÅŸÄ±, haksÄ±zlÄ±k olduÄŸunu dile getirerek, "KarÅŸÄ±mÄ±zda bir gÃ¼Ã§ var, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Mescid-i Aksa'sÄ±nÄ± yÄ±kmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. HristiyanlarÄ±n kilisesini yok etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Onun iÃ§in siyonizm demek, kÃ¶tÃ¼lÃ¼k demek. DÃ¼nyaya iÅŸkenceyi ihraÃ§ eden, sistematik hale getiren siyonizmin ta kendisidir. Yahudilik baÅŸka bir ÅŸeydir, siyonizm baÅŸka bir ÅŸeydir. Ama siyonizme destek veren Yahudiler ve Masonlar da suÃ§un ortaÄŸÄ±dÄ±r. Ä°slam bize futbol takÄ±mÄ± tutar gibi din ve mezhep tutmayÄ± deÄŸil, zalime karÅŸÄ± mazlumun yanÄ±nda olmayÄ± emrediyor." ifadelerini kullandÄ±.

Mazlumun yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ve olmaya devam edeceklerini aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m, Mavi Marmara gibi vicdan konvoyunun da Ã§ok iyi iÅŸler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"AFRÄ°N'Ä° BÄ°LEREK Ä°ÅžGAL ETTÄ°LER"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlarÄ±n da KudÃ¼s ile ilgili olduÄŸuna iÅŸaret ederek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"BazÄ±larÄ± diyor ki buraya neden girildi. Afrin halkÄ±nÄ±n yÃ¼zde 95'ine yakÄ±nÄ± mÃ¼tedeyyin ve TÃ¼rkiye'yi Ã§ok seven insanlardÄ±r. Afrin halkÄ± 1990'larÄ±n sonuna kadar medrese kÃ¶kenli, ilim ehli insanlardÄ±. Afrin'i bilerek iÅŸgal ettiler. Onun iÃ§in ÅŸimdi hem buralarda yapÄ±lan savaÅŸlarÄ±n hem de KÄ±brÄ±s'ta yapÄ±lan savaÅŸlarÄ±n hepsi KudÃ¼s ve eteklerinde yapÄ±lan savaÅŸlardÄ±r. KudÃ¼s ve eteklerinde yapÄ±lan savaÅŸlarla toplumun dindarlÄ±ÄŸÄ± artacaktÄ±r. Toplum tekrar Allah'Ä± ve Peygamberi hatÄ±rlayacaktÄ±r. Burada bize dÃ¼ÅŸen de herkese ulaÅŸmaktÄ±r."