Londra'da 'Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk' protestosu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
"Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk" adlı sivil toplum hareketi tarafından düzenlenen ve "İngiltere Sendikalar Konfederasyonu", "Britanya Müslümanlar Birliği", "Kemer sıkmaya karşı halkın meclisi", "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" ile "Savaşı Durdurun Koalisyonu" de dahil olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği gösteri için çok sayıda kişi, İngiliz yayın kurumu BBC’nin yönetim binasının olduğu Portland Place önünde toplandı.
Kar yağışına rağmen başbakanlık ile bazı bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi'ne doğru yürüyen grup, Müslüman ve Yahudi karşıtı nefret suçlarından etkilenen kişilere destek çağrısında bulunurken, Trump'ın bu yıl içinde İngiltere'ye yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesi için de hükümete çağrılar yaptı.
Göstericiler, yürüyüş çerçevesinde ellerinde "İslamofobiye hayır!", "Nefrete hayır!", "İslamofobi ve antisemitizme karşı dur", "Faşistlere karşı bir olalım" ve “Siyahilerin yaşamları da önemlidir" yazılı pankartlar taşırken, "Trump'ı burada istemiyoruz" ve "Trump'a hayır" sloganları attı.
Üzerinde Brexit karşıtı ve sığınmacılara destek mesajlarının da yer aldığı dövizler taşıyan göstericilere, İngiliz parlamentosunun iki kanadını teşkil eden Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasının bazı üyeleri ile İngiltere'deki iş, sanat ve spor dünyasının tanınan isimleri de katılarak destek verdi.
MÜSLÜMANLARA GÖNDERİLEN MEKTUPLAR DA PROTESTO EDİLDİ
Gösteride ayrıca geçen hafta sonundan itibaren İngiltere'nin çeşitli kentlerindeki adreslere gönderilen “Bir Müslüman'ı cezalandır” başlıklı mektuplar ile aşırı sağ gruplar da eleştirildi.
Protestocular, bu tür bir eylemden dolayı "öfkeli ve şoke olduklarını" belirterek, hükümete nefret suçlarıyla mücadeleyi sıkılaştırması çağrısında bulundu.
Öte yandan benzer gösteriler, Londra'nın yanı sıra Galler'in başkenti Cardiff ile İskoçya'nın Glasgow kentinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.
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