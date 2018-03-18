TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 18 Mart 2018

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 18 Mart Stadyumu ve Åžehitler Abidesi'nde dÃ¼zenlenecek 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin 103. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerine katÄ±lacak.
- ErdoÄŸan, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Malkara-Ã‡anakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule KazÄ±k Ã‡akÄ±m TÃ¶reni'nde yer alacak.
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- Programlara BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da iÅŸtirak edecek.
(Ã‡anakkale/10.00/14.30/12.00)Â
2- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Åžehit Aileleri DerneÄŸinde ailelerle buluÅŸacak, Ã‡ukurova Belediyesi toplu temel atma ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na katÄ±lacak, Åžehit Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Halil Ä°brahim ÅžÄ±k'Ä±n ailesini ziyaret edecek, Ã‡ukurova Belediyesi Orhan Kemal KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelecek.
(Adana/13.30/14.30/16.00/16.30)Â
3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, Atakum, Ä°lkadÄ±m ve Bafra AK Parti ilÃ§e kongreleri ile 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ programlarÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Samsun/11.00-17.00)Â
2- MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ±, Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
(Ankara/10.00)Â
3- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, AK Parti Bolu Siyaset Akademisiâ€™nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.
(Bolu/14.00)Â
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EKONOMÄ°
1- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Dimes Kazovo Vasfi Diren TarÄ±m Ä°ÅŸletmesi'nde dÃ¼zenlenecek BuzaÄŸÄ± Ã–lÃ¼mlerinin Ã–nlenmesi Projesi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile Dedeman Otel'deki sektÃ¶r toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
(Tokat/11.00/13.30)Â
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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- Rusya'da baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â
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SPOR
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±, Atiker Konyaspor-Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor-GÃ¶ztepe, Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol BaÅŸakÅŸehir-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.
(Konya/Antalya/13.30/Trabzon/16.00/Ä°stanbul/19.00)Â
2- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 21. haftasÄ±, FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka, Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece-Galatasaray Odeabank, YeÅŸilgiresun Belediyespor-Anadolu Efes, Muratbey UÅŸak-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak.
(Ä°stanbul/13.00/15.15/Giresun/17.00/UÅŸak/19.30)
3- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 21. haftasÄ±, Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi, FenerbahÃ§e-BOTAÅž karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla sona erecek.
(Mersin/14.00/Ä°stanbul/16.00)Â
4- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarÄ± final serisi ilk maÃ§Ä±nda Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Ä°stanbul/16.00)Â
5- Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8'incilik turu ilk maÃ§Ä±nda Maliye Piyango ile FenerbahÃ§e, TVF BaÅŸkent Voleybol Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ankara/15.00)
6- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor, BalÄ±kesirspor Baltok-Ä°stanbulspor, Samsunspor-Boluspor, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-EskiÅŸehirspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla sona erecek.
(Erzurum/BalÄ±kesir/13.00/Samsun/15.30/Ankara/18.00)
7- Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor KadÄ±n Masa Tenisi TakÄ±mÄ±, Avrupa Åžampiyonlar Ligi yarÄ± final ilk maÃ§Ä±nda Almanya'nÄ±n TTC Berlin Eastside ekibini konuk edecek.
(Bursa/16.00)
8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 27. hafta mÃ¼sabakalarÄ± yapÄ±lacak.
9- MotoGP'de 2018 sezonu Katar Grand Prix'si ile baÅŸlayacak.
(Losail/19.00)
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, 18 Mart Stadyumu ve Åžehitler Abidesi'nde dÃ¼zenlenecek 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin 103. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerine katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin 6. olaÄŸan il kongrelerine ve "Yenilenen 3 bin iÅŸ yerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile bin 500 geleneksel DiyarbakÄ±r evinin temel atma tÃ¶reni"ne katÄ±lacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus ve Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸlarÄ±yla Suriye konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± ile Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kairat Abdrakhmanov'un verdiÄŸi Ã¶ÄŸle yemeÄŸine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve Irak Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Selim Cuburiâ€™yi ayrÄ± ayrÄ± kabul ederek gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde 46. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, BirleÅŸmiÅŸ Milletler KadÄ±nÄ±n StatÃ¼sÃ¼ Komisyonu 62. Oturumu toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸma yapacak.
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, DIMDEX - 2018'in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, fuarda yer alan TÃ¼rk firmalarÄ±nÄ± ziyaret edecek. TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin kanun teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlayacak.
Ã‡in Ulusal Halk Kongresi toplantÄ±larÄ±nda devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rev sÃ¼resi sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± iÃ§eren anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi oylanacak.
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ 5. UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na iÅŸtirak edecek
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, TÃ¼rkiye-Malezya Ä°ÅŸ GeliÅŸtirme Birinci Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve kapanÄ±ÅŸ bÃ¶lÃ¼mlerine katÄ±lacak.
8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki etkinlikler takip edilecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± Tufan ErhÃ¼rman'Ä± resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak, konuk baÅŸbakan onuruna resmi Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verecek
BirleÅŸmiÅŸ Milletler UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, Temmuz 2017 ve Ocak 2018 arasÄ±nda Suriye'deki insani duruma iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporunu aÃ§Ä±klayacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin MuÄŸla 5. OlaÄŸan Ä°l KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak, ValiliÄŸi ziyaret edecek.
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ temsilcileriyle bir araya gelecek, Åžuhut doÄŸal gaz hattÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine, AK Parti 83. Ä°l DanÄ±ÅŸma Meclisi toplantÄ±sÄ±na ve 5. Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne iÅŸtirak edecek. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.