GÃ¼ncelleme: 09:35, 18 Mart 2018 Pazar

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 18 Mart 2018





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, 18 Mart Stadyumu ve Åžehitler Abidesi'nde dÃ¼zenlenecek 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin 103. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerine katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 18 Mart Stadyumu ve Åžehitler Abidesi'nde dÃ¼zenlenecek 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin 103. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerine katÄ±lacak. - ErdoÄŸan, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Malkara-Ã‡anakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule KazÄ±k Ã‡akÄ±m TÃ¶reni'nde yer alacak. Â - Programlara BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da iÅŸtirak edecek. (Ã‡anakkale/10.00/14.30/12.00)Â 2- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Åžehit Aileleri DerneÄŸinde ailelerle buluÅŸacak, Ã‡ukurova Belediyesi toplu temel atma ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na katÄ±lacak, Åžehit Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Halil Ä°brahim ÅžÄ±k'Ä±n ailesini ziyaret edecek, Ã‡ukurova Belediyesi Orhan Kemal KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelecek. (Adana/13.30/14.30/16.00/16.30)Â 3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor. (Ä°dlib/Azez/Afrin)Â (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼) YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET 1- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, Atakum, Ä°lkadÄ±m ve Bafra AK Parti ilÃ§e kongreleri ile 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ programlarÄ±na iÅŸtirak edecek. (Samsun/11.00-17.00)Â 2- MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ±, Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek. (Ankara/10.00)Â 3- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, AK Parti Bolu Siyaset Akademisiâ€™nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak. (Bolu/14.00)Â Â EKONOMÄ° 1- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Dimes Kazovo Vasfi Diren TarÄ±m Ä°ÅŸletmesi'nde dÃ¼zenlenecek BuzaÄŸÄ± Ã–lÃ¼mlerinin Ã–nlenmesi Projesi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile Dedeman Otel'deki sektÃ¶r toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak. (Tokat/11.00/13.30)Â Â DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ° 1- Rusya'da baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â Â SPOR 1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±, Atiker Konyaspor-Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor-GÃ¶ztepe, Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol BaÅŸakÅŸehir-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§larÄ±yla tamamlanacak. (Konya/Antalya/13.30/Trabzon/16.00/Ä°stanbul/19.00)Â 2- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 21. haftasÄ±, FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka, Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece-Galatasaray Odeabank, YeÅŸilgiresun Belediyespor-Anadolu Efes, Muratbey UÅŸak-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak. (Ä°stanbul/13.00/15.15/Giresun/17.00/UÅŸak/19.30) 3- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 21. haftasÄ±, Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi, FenerbahÃ§e-BOTAÅž karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla sona erecek. (Mersin/14.00/Ä°stanbul/16.00)Â 4- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarÄ± final serisi ilk maÃ§Ä±nda Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karÅŸÄ±laÅŸacak. (Ä°stanbul/16.00)Â 5- Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8'incilik turu ilk maÃ§Ä±nda Maliye Piyango ile FenerbahÃ§e, TVF BaÅŸkent Voleybol Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. (Ankara/15.00) 6- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor, BalÄ±kesirspor Baltok-Ä°stanbulspor, Samsunspor-Boluspor, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-EskiÅŸehirspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla sona erecek. (Erzurum/BalÄ±kesir/13.00/Samsun/15.30/Ankara/18.00) 7- Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor KadÄ±n Masa Tenisi TakÄ±mÄ±, Avrupa Åžampiyonlar Ligi yarÄ± final ilk maÃ§Ä±nda Almanya'nÄ±n TTC Berlin Eastside ekibini konuk edecek. (Bursa/16.00) 8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 27. hafta mÃ¼sabakalarÄ± yapÄ±lacak. 9- MotoGP'de 2018 sezonu Katar Grand Prix'si ile baÅŸlayacak. (Losail/19.00)

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