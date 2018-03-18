Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:04, 18 Mart 2018 Pazar
Asya
09:55, 18 Mart 2018 Pazar

  • Paylaş
Çin'de Li Kıçiang, ikinci kez başbakan seçildi
Çin'de Li Kıçiang, ikinci kez başbakan seçildi

Li Kıçiang ,Çin parlamentoda yapılan oylamada 2 bin 964 oyla yeniden başbakan oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Li Kıçiang, Çin Parlamentosundaki oylamada ikinci kez başbakan seçildi. 

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yapılan Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Genel Kurul toplantılarında, Çin Başbakanı Li Kıçiang, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından başbakan adayı olarak gösterildi.

Li, ülkenin en üst düzey yasama organı olan ÇUHK’de yapılan ve 2 bin 966 delegenin katıldığı oylamada 2 bin 964 oy alarak yeniden başbakan seçildi.

Daha sonra Şi, Başbakan Li’nin atamasına yönelik Devlet Başkanlığı Kararnamesi'ni imzaladı. 

Başbakanlık seçiminin ardından parlamentoda, Çin Merkezi Askeri Komisyon başkan yardımcıları ve üyeleri ile Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı seçimi yapıldı. 

Şü Çiliang ve Cang Youşia, Çin Merkezi Askeri Komisyonu (CMC) Başkan Yardımcılığına, Vey Fınghı, Li Zuoçıng, Miao Hua ve Cang Şıng Min de CMC üyeliğine getirildi. Mevcut Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Cou Çiang da yeniden başkan seçildi. 

Çin’de dün yapılan parlamento seçiminde, Devlet Başkanı Şi Cinping, oyların tamamını alarak yeniden devlet başkanı ve Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı olmuştu.

Eski yolsuzlukla mücadele kampanyası sorumlusu Vang Çişan da 2 bin 969 oy alarak yeni devlet başkan yardımcısı seçilmiş, ardından tören kıtasının selamladığı Şi ve Vang kürsüye gelerek anayasa üzerine yemin etmişti.



İlgili Konular Li Kıçiang Çin
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Astana daki 'çöl çiçeğine' büyük ilgi FOTO
Astana’daki 'çöl çiçeğine' büyük ilgi | FOTO

Kazakistan’ın başkenti Astana’da 2009'da hizmete giren “çöl çiçeği” ismi verilen Kazakistan Konser Sarayı, ilginç mimarisiyle turistlerin büyük ilgisini çekiyor
Kanada dan Rohingyalı Müslümanlara 8 milyon dolarlık yardım
Kanada’dan Rohingyalı Müslümanlara 8 milyon dolarlık yardım

Kanada, Myanmar’daki zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınan Rohingyalı Müslümanlara 8,15 milyon dolarlık insani yardımda bulundu.
ABD Senatosu Adalet Komisyonuna Trump için 'acil toplantı' çağrısı
ABD Senatosu Adalet Komisyonuna Trump için 'acil toplantı' çağrısı

ABD Senatosu Adalet Komisyonu üst düzey üyelerinden Patrick Leahy, Başkan Donald Trump’ın Federal Soruşturma Bürosu’nu (FBI) hedef aldığı gerekçesiyle komiteyi acil toplantıya çağırdı.
Rusya'da başkanlık seçimleri başladı
Rusya'da başkanlık seçimleri başladı

Rusların, 18 Mart’ta Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana oy kullanacağı yedinci başkanlık seçimikeri, milyonlarca seçmenin sandıklara gitmesiyle başladı
Burundi'de isyancılıkla suçlanan 450 mahkum serbest bırakıldı
Burundi'de isyancılıkla suçlanan 450 mahkum serbest bırakıldı

Burundi'de isyan hareketlerine katılmakla suçlanan 450 mahkum, 2017'deki genel af kapsamında tahliye edildi
Çin'de Li Kıçiang ikinci kez başbakan seçildi
Çin'de Li Kıçiang, ikinci kez başbakan seçildi

Li Kıçiang ,Çin parlamentoda yapılan oylamada 2 bin 964 oyla yeniden başbakan oldu
Chicago Nehri yeşile boyandı
Chicago Nehri yeşile boyandı

ABD'nin Chicago kentinde gerçekleşen Aziz Patrick Günü etkinlikleri kapsamında şehir merkezindeki Chicago Nehri yeşile boyandı, bu yıl 63’üncüsü düzenlenen geleneksel yürüyüşe binlerce kişi katıldı.
ABD savaş gemisi Gürcistan'da
ABD savaş gemisi Gürcistan'da

ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait USS Oak Hill (LSD-51) savaş gemisi, Gürcistan'ın Batum limanına demirledi.
Londra'da 'Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk' protestosu
Londra'da 'Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk' protestosu

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İslamofobi, antisemitizm, ırkçılık ve ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteri düzenlendi.
Madrid'deki ölüm Senegal-İspanya krizine neden oldu
Madrid'deki ölüm Senegal-İspanya krizine neden oldu

Senegalli bir seyyar satıcının Madrid'de polis kovalamacasında hayatını kaybetmesi Senegal ile İspanya arasında krize neden oldu.
KKTC Mitchell'in tavrı kabul edilir değil
KKTC: Mitchell'in tavrı kabul edilir değil

KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell'in adaya yaptığı ziyarette Kıbrıs Rum kesiminde birçok görüşme gerçekleştirirken, Kuzey Kıbrıs'ta muadil görüşme yapmaktan geri durmasının "kabul edilir olmadığını" bildirdi.
Ahmedinejad'ın yardımcısı Meşai gözaltına alındı
Ahmedinejad'ın yardımcısı Meşai gözaltına alındı

İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminin cumhurbaşkanı yardımcısı İsfendiyar Rahim Meşai'nin Tahran Devrim Mahkemesinin başlattığı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
Doğu Gutalı STK'lar ateşkes bekliyor
Doğu Gutalı STK'lar ateşkes bekliyor

"Sivil blok" adı altında birleşen Doğu Guta'daki sivil kuruluşlar, BMGK'nın ateşkes kararının bir an önce yürürlüğe sokulmasını istedi.
Kanada'dan Filistin'e 10 milyon dolarlık yardım
Kanada'dan Filistin'e 10 milyon dolarlık yardım

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, Kanada'nın Batı Şeria ve Gazze için 10 milyon dolarlık acil insani yardımda bulunduğunu açıkladı.
Çin ABD den Tayvan konusunda düzeltme bekliyor
Çin, ABD’den Tayvan konusunda düzeltme bekliyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı Tayvan ziyareti kararının "tek Çin" ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiğini belirterek, karara tepki gösterdi.
Trump tarihin tozlu sayfalarında yer alacak'
'Trump, tarihin tozlu sayfalarında yer alacak'

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının eski Direktörü John Brennan, ABD Başkanı Donald Trump’a “Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek” dedi.

Haberler

Çin, ABD’den Tayvan konusunda düzeltme bekliyor
Çin ABD den Tayvan konusunda düzeltme bekliyor

Çin'de ikinci Şi Cinping dönemi başladı
Çin'de ikinci Şi Cinping dönemi başladı

Makedonya ile Çin vizeleri kaldıracak
Makedonya ile Çin vizeleri kaldıracak

Çin ile Kırgızistan arasında rota krizi
Çin ile Kırgızistan arasında rota krizi

Çin Devlet Başkanı süresiz görevde kalabilecek
Çin Devlet Başkanı süresiz görevde kalabilecek

Çin'den yapay zeka atağı
Çin'den yapay zeka atağı

Çin Devlet Başkanı Şi'den Trump'a övgü
Çin Devlet Başkanı Şi'den Trump'a övgü

Çin'den ABD'nin vergi kararına sert tepki
Çin'den ABD'nin vergi kararına sert tepki






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 