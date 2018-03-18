Çin'de Li Kıçiang, ikinci kez başbakan seçildi

Li Kıçiang, Çin Parlamentosundaki oylamada ikinci kez başbakan seçildi.
Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yapılan Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Genel Kurul toplantılarında, Çin Başbakanı Li Kıçiang, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından başbakan adayı olarak gösterildi.
Li, ülkenin en üst düzey yasama organı olan ÇUHK’de yapılan ve 2 bin 966 delegenin katıldığı oylamada 2 bin 964 oy alarak yeniden başbakan seçildi.
Daha sonra Şi, Başbakan Li’nin atamasına yönelik Devlet Başkanlığı Kararnamesi'ni imzaladı.
Başbakanlık seçiminin ardından parlamentoda, Çin Merkezi Askeri Komisyon başkan yardımcıları ve üyeleri ile Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı seçimi yapıldı.
Şü Çiliang ve Cang Youşia, Çin Merkezi Askeri Komisyonu (CMC) Başkan Yardımcılığına, Vey Fınghı, Li Zuoçıng, Miao Hua ve Cang Şıng Min de CMC üyeliğine getirildi. Mevcut Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Cou Çiang da yeniden başkan seçildi.
Çin’de dün yapılan parlamento seçiminde, Devlet Başkanı Şi Cinping, oyların tamamını alarak yeniden devlet başkanı ve Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı olmuştu.
Eski yolsuzlukla mücadele kampanyası sorumlusu Vang Çişan da 2 bin 969 oy alarak yeni devlet başkan yardımcısı seçilmiş, ardından tören kıtasının selamladığı Şi ve Vang kürsüye gelerek anayasa üzerine yemin etmişti.
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Li Kıçiang ,Çin parlamentoda yapılan oylamada 2 bin 964 oyla yeniden başbakan oldu
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