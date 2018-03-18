MHP'de 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k Kurultay baÅŸladÄ±... 3 partiye davet yok

MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ±Â Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.
"Milli DuruÅŸ, ÅžÃ¼hedaya Vefa Millete Beka" temasÄ±yla dÃ¼zenlenen kurultayÄ± izlemek iÃ§in gelenler, yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda salona alÄ±nÄ±yor. Salon dÄ±ÅŸÄ±nda atlÄ± polisler de gÃ¼venlik Ã¶nlemlerine eÅŸlik ediyor.
KurultayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi salona, Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ile MHP'nin Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Alparslan TÃ¼rkeÅŸ'in fotoÄŸraflarÄ± asÄ±ldÄ±.
Balonlarla sÃ¼slenen salonda, TÃ¼rk bayraklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra "YÃ¼reÄŸin, vatan olsun", "VatanÄ±mÄ±z, var olsun", "MHP'nin sevdasÄ±, milletin bekasÄ±", "MilliyetÃ§i Hareket, beka iÃ§in var elbet", "VefasÄ± olmayanÄ±n, bekasÄ± olmaz", "Milli duruÅŸ, ÅŸÃ¼hedaya vefa, millete beka" pankartlarÄ± asÄ±ldÄ±.
Salonda,Â MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin fotoÄŸrafÃ§Ä±sÄ± Ayhan GÃ¼naydÄ±n'Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± "2023 MarÅŸÄ±" ile "Milli DuruÅŸ" ve "Lider Devlet BahÃ§eli" adlÄ± parti mÃ¼zikleri Ã§alÄ±yor.
BahÃ§eli'nin tek aday olacaÄŸÄ± kurultayda, MHP'yi 2019 seÃ§imlerine taÅŸÄ±yacak yÃ¶netim kadrolarÄ± ÅŸekillenecek.
Bin 207 delegenin oy kullanmasÄ± beklenen kurultayda, Ã¶nce Genel BaÅŸkan ardÄ±ndan Merkez YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri seÃ§ilecek. Kurultaya, tek listeyle gidilmesi planlanÄ±yor.
SeÃ§imlere, AK Parti ile yapÄ±lacak "Cumhur Ä°ttifakÄ±" adÄ± altÄ±nda girme kararÄ± alan BahÃ§eli'nin, partisinin hem MYK'de hem de BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±nda yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin salona geliÅŸinde "TÃ¼rkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.
Devlet BahÃ§eli, "bozkurt" iÅŸareti ile salondakileri selamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kendisi iÃ§in ayrÄ±lan yere oturdu.
CHP, HDP ve Ä°yi Parti ise kurultaya davet edilmedi.
Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nÄ±n zaferle sonuÃ§lanacaÄŸÄ±na inanan Ä°ngilizler, OsmanlÄ± topraklarÄ±nda kullanmak Ã¼zere para da bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±
Ä°stanbul'da polis ve jandarmanÄ±n sorumluluk bÃ¶lgesinde asayiÅŸ, terÃ¶r, mali, organize, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, narkotik, toplumsal ve biliÅŸim alanlarÄ±nda 2016'da 383 bin 750, 2017'de ise 445 bin 408 olmak Ã¼zere 829 bin 158 olay meydana geldi. 2017'de Ä°stanbul'da Ã¶nceki yÄ±la oranla terÃ¶r olaylarÄ±nda yÃ¼zde 58, biliÅŸim ve diÄŸer suÃ§larda yÃ¼zde 2 oranÄ±nda azaldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Afrin ÅŸehir merkezinin 08.30 itibarÄ±yla tamamen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ErdoÄŸan, "Afrin ÅŸehir merkezinde artÄ±k TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor" dedi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TSK ve Ã–SO, Afrin ilÃ§e merkezini direniÅŸle karÅŸÄ±laÅŸmadan ele geÃ§irdi. TÃ¼rk askeri, Afrin ilÃ§e merkezine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± Ã§ekti
MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. MHPÂ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalÃ§Ä±n, partisinin 12. OlaÄŸan KurultayÄ±'na CHP,Â HDPÂ ve Ä°YÄ° Parti'yi davet etmediklerini belirterek, "Her 3'Ã¼ de Ã¼Ã§Ã¼z bir ÅŸekilde aynÄ± paralelde hareket eden siyasi partiler"Â dedi.
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda da aktif rol alÄ±p hem savaÅŸÄ±n hem de Ã¼lkenin gidiÅŸatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Nusret MayÄ±n Gemisi, restore edildikten sonra sergilendiÄŸi Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, yeni nesli adeta tarihi gÃ¼nlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± Genel BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°slam bize futbol takÄ±mÄ± tutar gibi din ve mezhep tutmayÄ± deÄŸil, zalime karÅŸÄ± mazlumun yanÄ±nda olmayÄ± emrediyor." dedi.
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Ä°slam dÃ¼nyasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olan Ã¼Ã§ aylar 19 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye KupasÄ± Finali 9 MayÄ±s'ta DiyarbakÄ±r'da MayÄ±s ayÄ±nda oynanacak
Anadolu GÃ¼venlik KorucularÄ± ve Åžehit Aileleri Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ± SÃ¶zen, Van'da son bir haftada iki gÃ¼venlik korucusunun silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmesine tepki gÃ¶sterdi
Hitit Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Alkan, "Bu yazÄ±lÄ±mlar kendi ellerinde de duruyor. Bu sistemle Ã¶ÄŸrencileri kayÄ±t edebilir, mezun edebilir, notlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltebilirler. Bizim Ã¶ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ±mÄ±z kendimizin olmasaydÄ±, bize neler yapabilirlerdi?" dedi
Operasyonda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK ile irtibatlÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Ä°ran uyruklu bir kiÅŸi ile ev arkadaÅŸÄ± yakalandÄ±
Sivas'Ä±n Zara ilÃ§esinde yarÄ±n tÃ¼m gÃ¼n elektrik kesintisi yapÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ArtÄ±k an meselesi, Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an bu mÃ¼jdeyi verebiliriz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡anakkale Zaferi ile ilgili yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "TuÌˆrkiye, bundan 103 sene oÌˆnce birlik, beraberlik ve kardesÌ§lik icÌ§erisinde yedi duÌˆvele CÌ§anakkale'yi nasÄ±l dar etmisÌ§se, buguÌˆn de teroÌˆr oÌˆrguÌˆtleri uÌˆzerinden uygulanmak istenen senaryolarÄ± bozacak kudrete sahiptir" dedi