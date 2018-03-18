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MHP'de 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k Kurultay baÅŸladÄ±... 3 partiye davet yok
MHP'de 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k Kurultay baÅŸladÄ±... 3 partiye davet yok

MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. MHPÂ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalÃ§Ä±n, partisinin 12. OlaÄŸan KurultayÄ±'na CHP,Â HDPÂ ve Ä°YÄ° Parti'yi davet etmediklerini belirterek, "Her 3'Ã¼ de Ã¼Ã§Ã¼z bir ÅŸekilde aynÄ± paralelde hareket eden siyasi partiler"Â dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ±Â Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

"Milli DuruÅŸ, ÅžÃ¼hedaya Vefa Millete Beka" temasÄ±yla dÃ¼zenlenen kurultayÄ± izlemek iÃ§in gelenler, yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda salona alÄ±nÄ±yor. Salon dÄ±ÅŸÄ±nda atlÄ± polisler de gÃ¼venlik Ã¶nlemlerine eÅŸlik ediyor.

KurultayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi salona, Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ile MHP'nin Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Alparslan TÃ¼rkeÅŸ'in fotoÄŸraflarÄ± asÄ±ldÄ±.

Balonlarla sÃ¼slenen salonda, TÃ¼rk bayraklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra "YÃ¼reÄŸin, vatan olsun", "VatanÄ±mÄ±z, var olsun", "MHP'nin sevdasÄ±, milletin bekasÄ±", "MilliyetÃ§i Hareket, beka iÃ§in var elbet", "VefasÄ± olmayanÄ±n, bekasÄ± olmaz", "Milli duruÅŸ, ÅŸÃ¼hedaya vefa, millete beka" pankartlarÄ± asÄ±ldÄ±.

Salonda,Â MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin fotoÄŸrafÃ§Ä±sÄ± Ayhan GÃ¼naydÄ±n'Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± "2023 MarÅŸÄ±" ile "Milli DuruÅŸ" ve "Lider Devlet BahÃ§eli" adlÄ± parti mÃ¼zikleri Ã§alÄ±yor.

TEK LÄ°STE Ä°LE GÄ°DÄ°LMESÄ° PLANLANIYOR

BahÃ§eli'nin tek aday olacaÄŸÄ± kurultayda, MHP'yi 2019 seÃ§imlerine taÅŸÄ±yacak yÃ¶netim kadrolarÄ± ÅŸekillenecek.

Bin 207 delegenin oy kullanmasÄ± beklenen kurultayda, Ã¶nce Genel BaÅŸkan ardÄ±ndan Merkez YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri seÃ§ilecek. Kurultaya, tek listeyle gidilmesi planlanÄ±yor.

SeÃ§imlere, AK Parti ile yapÄ±lacak "Cumhur Ä°ttifakÄ±" adÄ± altÄ±nda girme kararÄ± alan BahÃ§eli'nin, partisinin hem MYK'de hem de BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±nda yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin salona geliÅŸinde "TÃ¼rkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

Devlet BahÃ§eli, "bozkurt" iÅŸareti ile salondakileri selamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kendisi iÃ§in ayrÄ±lan yere oturdu.

3 PARTÄ°YE DAVET GÄ°TMEDÄ°

CHP, HDP ve Ä°yi Parti ise kurultaya davet edilmedi.



Ä°lgili Konular MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± MHP
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