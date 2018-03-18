10:19, 18 Mart 2018 Pazar

Rusya'da başkanlık seçimleri başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya'da 109 milyona yakın kayıtlı seçmen bugün Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor.

Eski Rus ajan Skripal'in sinir gazına maruz kalmasıyla beraber tüm dünya devletlerinin tepkisiyle karşılaşan Rusya, yeni yaptırımlarla karşılaşırken, Putin de yeni nükleer silahlarını açıklayarak yine tepkilerle karşılaşırken, kendi halkına da güven aşılamayı başardı.

Yaklaşık 109 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Rusya'da 08.00'da açılan sandıklar 20.00'da kapanacak. Seçimlerde, devlet başkanı Vladimir Putin'in altı yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından göreve gelecek isim belirlenecek, ancak Putin'in seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

PUTİN OYUNU MOSKOVA'DA KULLANDI

Putin de oy vermek üzere Rusya Bilimler Akademisi'nde yer alan 2151 numaralı seçim merkezine gitti ve oyunu kullandı. Putin, oyunu önceki seçimlerde olduğu gibi yine Moskova'daki merkezde kullanarak şaşırtmadı.