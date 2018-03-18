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GÃ¼ncelleme: 11:08, 18 Mart 2018 Pazar

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TSK ve Ã–SO, Afrin'de kontrolÃ¼ saÄŸladÄ± | FOTO
TSK ve Ã–SO, Afrin'de kontrolÃ¼ saÄŸladÄ± | FOTO

Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TSK ve Ã–SO, Afrin ilÃ§e merkezini direniÅŸle karÅŸÄ±laÅŸmadan ele geÃ§irdi. TÃ¼rk askeri, Afrin ilÃ§e merkezine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± Ã§ekti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ (TSK) veÂ Ã–zgÃ¼r Suriye OrdusuÂ (Ã–SO),Â AfrinÂ ilÃ§e merkezini tÃ¼mÃ¼yle ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan, gÃ¼venlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

YaklaÅŸÄ±k bir saat iÃ§inde unsurlar, doÄŸu, batÄ± ve kuzey yÃ¶nlerinden merkeze girmeye baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada terÃ¶ristlerin dÃ¶ÅŸediÄŸi birkaÃ§ mayÄ±nÄ±n infilak ettiÄŸi bildirildi.

Ä°lerleyen TSK ve Ã–SO unsurlarÄ± ilk etapta EÅŸrefiye, Mahmudiye ve Cemiliye mahalleleri ile gÃ¼mrÃ¼k ve elektrik daÄŸÄ±tÄ±m binalarÄ±nÄ± ele geÃ§irdi.

DireniÅŸle karÅŸÄ±laÅŸmayan Ã–SO ve TSK unsurlarÄ±, 8.30 sularÄ±nda ilÃ§e merkezinde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±.

KontrolÃ¼n saÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, gÃ¼venlik faaliyetleri baÅŸladÄ±.

TSK ve Ã–SO uzmanlarÄ± mayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ± (EYP) etkisiz hale getiriyor.

Sivillerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in azami dikkat gÃ¶steriliyor.

TSK: AFRÄ°N KONTROL ALTINA ALINMIÅžTIR

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Afrin ÅŸehir merkezi kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. MayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir." ifadelerini kullandÄ±.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) tarafÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±nan Afrin ÅŸehir merkezinde mayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu tarafÄ±ndan Afrin ÅŸehir merkezi kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. MayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir. Åžehitlerimizin ruhu ÅŸad olsun." ifadeleri paylaÅŸÄ±ldÄ±.

AFRÄ°N'DE TÃœRK BAYRAÄžI

TSK ve Ã–SO gÃ¼Ã§lerince kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Afrin ÅŸehir merkezine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.Â 



Ä°lgili Konular TSK ve Ã–SO Afrin zeytin dalÄ± harekatÄ±
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