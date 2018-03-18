TSK ve Ã–SO, Afrin'de kontrolÃ¼ saÄŸladÄ± | FOTO

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ (TSK) veÂ Ã–zgÃ¼r Suriye OrdusuÂ (Ã–SO),Â AfrinÂ ilÃ§e merkezini tÃ¼mÃ¼yle ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan, gÃ¼venlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
YaklaÅŸÄ±k bir saat iÃ§inde unsurlar, doÄŸu, batÄ± ve kuzey yÃ¶nlerinden merkeze girmeye baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada terÃ¶ristlerin dÃ¶ÅŸediÄŸi birkaÃ§ mayÄ±nÄ±n infilak ettiÄŸi bildirildi.
Ä°lerleyen TSK ve Ã–SO unsurlarÄ± ilk etapta EÅŸrefiye, Mahmudiye ve Cemiliye mahalleleri ile gÃ¼mrÃ¼k ve elektrik daÄŸÄ±tÄ±m binalarÄ±nÄ± ele geÃ§irdi.
DireniÅŸle karÅŸÄ±laÅŸmayan Ã–SO ve TSK unsurlarÄ±, 8.30 sularÄ±nda ilÃ§e merkezinde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±.
KontrolÃ¼n saÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, gÃ¼venlik faaliyetleri baÅŸladÄ±.
TSK ve Ã–SO uzmanlarÄ± mayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ± (EYP) etkisiz hale getiriyor.
Sivillerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in azami dikkat gÃ¶steriliyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Afrin ÅŸehir merkezi kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. MayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir." ifadelerini kullandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) tarafÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±nan Afrin ÅŸehir merkezinde mayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu tarafÄ±ndan Afrin ÅŸehir merkezi kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. MayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir. Åžehitlerimizin ruhu ÅŸad olsun." ifadeleri paylaÅŸÄ±ldÄ±.
TSK ve Ã–SO gÃ¼Ã§lerince kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Afrin ÅŸehir merkezine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.Â
Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nÄ±n zaferle sonuÃ§lanacaÄŸÄ±na inanan Ä°ngilizler, OsmanlÄ± topraklarÄ±nda kullanmak Ã¼zere para da bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±
Ä°stanbul'da polis ve jandarmanÄ±n sorumluluk bÃ¶lgesinde asayiÅŸ, terÃ¶r, mali, organize, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, narkotik, toplumsal ve biliÅŸim alanlarÄ±nda 2016'da 383 bin 750, 2017'de ise 445 bin 408 olmak Ã¼zere 829 bin 158 olay meydana geldi. 2017'de Ä°stanbul'da Ã¶nceki yÄ±la oranla terÃ¶r olaylarÄ±nda yÃ¼zde 58, biliÅŸim ve diÄŸer suÃ§larda yÃ¼zde 2 oranÄ±nda azaldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Afrin ÅŸehir merkezinin 08.30 itibarÄ±yla tamamen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ErdoÄŸan, "Afrin ÅŸehir merkezinde artÄ±k TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor" dedi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TSK ve Ã–SO, Afrin ilÃ§e merkezini direniÅŸle karÅŸÄ±laÅŸmadan ele geÃ§irdi. TÃ¼rk askeri, Afrin ilÃ§e merkezine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± Ã§ekti
MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. MHPÂ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalÃ§Ä±n, partisinin 12. OlaÄŸan KurultayÄ±'na CHP,Â HDPÂ ve Ä°YÄ° Parti'yi davet etmediklerini belirterek, "Her 3'Ã¼ de Ã¼Ã§Ã¼z bir ÅŸekilde aynÄ± paralelde hareket eden siyasi partiler"Â dedi.
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda da aktif rol alÄ±p hem savaÅŸÄ±n hem de Ã¼lkenin gidiÅŸatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Nusret MayÄ±n Gemisi, restore edildikten sonra sergilendiÄŸi Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, yeni nesli adeta tarihi gÃ¼nlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± Genel BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°slam bize futbol takÄ±mÄ± tutar gibi din ve mezhep tutmayÄ± deÄŸil, zalime karÅŸÄ± mazlumun yanÄ±nda olmayÄ± emrediyor." dedi.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± Derinya SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± ziyaret etti
Ä°slam dÃ¼nyasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olan Ã¼Ã§ aylar 19 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye KupasÄ± Finali 9 MayÄ±s'ta DiyarbakÄ±r'da MayÄ±s ayÄ±nda oynanacak
Anadolu GÃ¼venlik KorucularÄ± ve Åžehit Aileleri Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ± SÃ¶zen, Van'da son bir haftada iki gÃ¼venlik korucusunun silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmesine tepki gÃ¶sterdi
Hitit Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Alkan, "Bu yazÄ±lÄ±mlar kendi ellerinde de duruyor. Bu sistemle Ã¶ÄŸrencileri kayÄ±t edebilir, mezun edebilir, notlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltebilirler. Bizim Ã¶ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ±mÄ±z kendimizin olmasaydÄ±, bize neler yapabilirlerdi?" dedi
Operasyonda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK ile irtibatlÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Ä°ran uyruklu bir kiÅŸi ile ev arkadaÅŸÄ± yakalandÄ±
Sivas'Ä±n Zara ilÃ§esinde yarÄ±n tÃ¼m gÃ¼n elektrik kesintisi yapÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ArtÄ±k an meselesi, Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an bu mÃ¼jdeyi verebiliriz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡anakkale Zaferi ile ilgili yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "TuÌˆrkiye, bundan 103 sene oÌˆnce birlik, beraberlik ve kardesÌ§lik icÌ§erisinde yedi duÌˆvele CÌ§anakkale'yi nasÄ±l dar etmisÌ§se, buguÌˆn de teroÌˆr oÌˆrguÌˆtleri uÌˆzerinden uygulanmak istenen senaryolarÄ± bozacak kudrete sahiptir" dedi