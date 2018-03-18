CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Afrin'de TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Afrin ÅŸehir merkezinin 08.30 itibarÄ±yla tamamen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Afrin ÅŸehir merkezinde artÄ±k terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n paÃ§avralarÄ±nÄ±n deÄŸil, huzurun ve gÃ¼venin sembollerinin dalgalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden ErdoÄŸan, "Åžu anda orada TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â
ErdoÄŸan, "TÃ¼rk milleti olarak dÃ¼n Ã‡anakkale'de hangi heyecan azim ve inanÃ§la mÃ¼cadele etmiÅŸsek, bugÃ¼n de sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda aynÄ± ÅŸekilde bir mÃ¼cadeleyi yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrin ile ilgili olarak ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"TerÃ¶ristlerin izlerini silerken aynÄ± zamanda alt yapÄ±sÄ±ndan Ã¼st yapÄ±sÄ±na bÃ¶lgeyi yaÅŸanabilir hale getirecek tÃ¼m adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z. Halen Ã¼lkemizde veya diÄŸer yerlerde yaÅŸayan bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n en kÄ±sa sÃ¼rede yurtlarÄ±na, evlerine kavuÅŸmalarÄ± iÃ§in gereken her tÃ¼rlÃ¼ adÄ±mÄ± atacaÄŸÄ±z."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Milletimiz 15 Temmuz'da yÃ¼reÄŸinde imanÄ±n da cesaretin de sapasaÄŸlam ayakta olduÄŸunu cÃ¼mle aleme gÃ¶stermiÅŸtir. BaktÄ±lar ki iÃ§eriden olmuyor, bu defa sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¼lkemizi kuÅŸatmaya kalktÄ±lar. Suriye sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±z boyunca, 911 kilometre, bu giriÅŸimi de Ã¶nce FÄ±rat KalkanÄ±, sonra Zeytin DalÄ± HarekatlarÄ± ile yerle bir ettik, ediyoruz. Hamdolsun terÃ¶r koridoru zinciri ÅŸimdilik 4 noktadan kÄ±rÄ±ldÄ±. Zincirin kalan halkalarÄ±nÄ± de en kÄ±sa sÃ¼rede tane tane kÄ±racak ve bu oyunu tamamen bozacaÄŸÄ±z." dedi.
"GÃ¶rkemli zÄ±rhlÄ±larÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan toplayÄ±p getirdikleri askerleriyle erken zafer kutlayanlarÄ± Ã‡anakkale'de nasÄ±l hÃ¼srana uÄŸrattÄ±ysak, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z boyunca terÃ¶r koridoru oluÅŸturduklarÄ±nÄ± sananlarÄ± da Ã¶yle ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdik." ifadelerini kullanan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"DaÄŸ, tepe demeden her kÃ¶ÅŸesi beton tÃ¼nellerle, duvarlarla, iyi gizlenmiÅŸ nice tuzaklarla donattÄ±klarÄ± Afrin'i iÅŸte bugÃ¼n, 58. gÃ¼nÃ¼ne giren operasyonumuzla tamamen ele geÃ§irdik. Åžimdi bayraÄŸÄ±mÄ±z orada dalgalanÄ±yor. Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun bayraÄŸÄ± orada dalgalanÄ±yor."
Afrin ile ilgili olarak ErdoÄŸan, "Tek bir sivilin burnunun kanamasÄ±na yol aÃ§acak en kÃ¼Ã§Ã¼k bir adÄ±mÄ±mÄ±z olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz iÅŸgale gitmedik. Biz sadece terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n yok edilmesine ve barÄ±ÅŸa gittik." dedi.
Ã‡anakkale Zaferi ile ilgili de ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"AÃ§Ä±k konuÅŸmak gerekirse bu bÃ¼yÃ¼k savaÅŸÄ±n, zaferin, birkaÃ§ ÅŸiir, birkaÃ§ roman, birkaÃ§ belgesel dÄ±ÅŸÄ±nda hala hakkÄ±yla anlatÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Biz maalesef tarih yapmakta Ã§ok mahir ama yazmakta aynÄ± derecede baÅŸarÄ±lÄ± olmayan bir milletiz. GerÃ§i Ã‡anakkale anlatÄ±lamayacak ancak yaÅŸanabilecek bir savaÅŸtÄ±. Buna raÄŸmen Ã‡anakkale'yi yeni nesillere mÃ¼mkÃ¼n olan en ideal ÅŸekilde aktarmak iÃ§in daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerektiÄŸine inanÄ±yorum."
Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nÄ±n zaferle sonuÃ§lanacaÄŸÄ±na inanan Ä°ngilizler, OsmanlÄ± topraklarÄ±nda kullanmak Ã¼zere para da bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±
Ä°stanbul'da polis ve jandarmanÄ±n sorumluluk bÃ¶lgesinde asayiÅŸ, terÃ¶r, mali, organize, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, narkotik, toplumsal ve biliÅŸim alanlarÄ±nda 2016'da 383 bin 750, 2017'de ise 445 bin 408 olmak Ã¼zere 829 bin 158 olay meydana geldi. 2017'de Ä°stanbul'da Ã¶nceki yÄ±la oranla terÃ¶r olaylarÄ±nda yÃ¼zde 58, biliÅŸim ve diÄŸer suÃ§larda yÃ¼zde 2 oranÄ±nda azaldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Afrin ÅŸehir merkezinin 08.30 itibarÄ±yla tamamen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ErdoÄŸan, "Afrin ÅŸehir merkezinde artÄ±k TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor" dedi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TSK ve Ã–SO, Afrin ilÃ§e merkezini direniÅŸle karÅŸÄ±laÅŸmadan ele geÃ§irdi. TÃ¼rk askeri, Afrin ilÃ§e merkezine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± Ã§ekti
MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. MHPÂ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalÃ§Ä±n, partisinin 12. OlaÄŸan KurultayÄ±'na CHP,Â HDPÂ ve Ä°YÄ° Parti'yi davet etmediklerini belirterek, "Her 3'Ã¼ de Ã¼Ã§Ã¼z bir ÅŸekilde aynÄ± paralelde hareket eden siyasi partiler"Â dedi.
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda da aktif rol alÄ±p hem savaÅŸÄ±n hem de Ã¼lkenin gidiÅŸatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Nusret MayÄ±n Gemisi, restore edildikten sonra sergilendiÄŸi Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, yeni nesli adeta tarihi gÃ¼nlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± Genel BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°slam bize futbol takÄ±mÄ± tutar gibi din ve mezhep tutmayÄ± deÄŸil, zalime karÅŸÄ± mazlumun yanÄ±nda olmayÄ± emrediyor." dedi.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± Derinya SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± ziyaret etti
Ä°slam dÃ¼nyasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olan Ã¼Ã§ aylar 19 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye KupasÄ± Finali 9 MayÄ±s'ta DiyarbakÄ±r'da MayÄ±s ayÄ±nda oynanacak
Anadolu GÃ¼venlik KorucularÄ± ve Åžehit Aileleri Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ± SÃ¶zen, Van'da son bir haftada iki gÃ¼venlik korucusunun silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmesine tepki gÃ¶sterdi
Hitit Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Alkan, "Bu yazÄ±lÄ±mlar kendi ellerinde de duruyor. Bu sistemle Ã¶ÄŸrencileri kayÄ±t edebilir, mezun edebilir, notlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltebilirler. Bizim Ã¶ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ±mÄ±z kendimizin olmasaydÄ±, bize neler yapabilirlerdi?" dedi
Operasyonda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK ile irtibatlÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Ä°ran uyruklu bir kiÅŸi ile ev arkadaÅŸÄ± yakalandÄ±
Sivas'Ä±n Zara ilÃ§esinde yarÄ±n tÃ¼m gÃ¼n elektrik kesintisi yapÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ArtÄ±k an meselesi, Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an bu mÃ¼jdeyi verebiliriz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡anakkale Zaferi ile ilgili yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "TuÌˆrkiye, bundan 103 sene oÌˆnce birlik, beraberlik ve kardesÌ§lik icÌ§erisinde yedi duÌˆvele CÌ§anakkale'yi nasÄ±l dar etmisÌ§se, buguÌˆn de teroÌˆr oÌˆrguÌˆtleri uÌˆzerinden uygulanmak istenen senaryolarÄ± bozacak kudrete sahiptir" dedi