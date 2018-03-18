11:31, 18 Mart 2018 Pazar

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Afrin'de TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Afrin ÅŸehir merkezinin 08.30 itibarÄ±yla tamamen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Afrin ÅŸehir merkezinde artÄ±k terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n paÃ§avralarÄ±nÄ±n deÄŸil, huzurun ve gÃ¼venin sembollerinin dalgalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden ErdoÄŸan, "Åžu anda orada TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

ErdoÄŸan, "TÃ¼rk milleti olarak dÃ¼n Ã‡anakkale'de hangi heyecan azim ve inanÃ§la mÃ¼cadele etmiÅŸsek, bugÃ¼n de sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda aynÄ± ÅŸekilde bir mÃ¼cadeleyi yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrin ile ilgili olarak ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TerÃ¶ristlerin izlerini silerken aynÄ± zamanda alt yapÄ±sÄ±ndan Ã¼st yapÄ±sÄ±na bÃ¶lgeyi yaÅŸanabilir hale getirecek tÃ¼m adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z. Halen Ã¼lkemizde veya diÄŸer yerlerde yaÅŸayan bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n en kÄ±sa sÃ¼rede yurtlarÄ±na, evlerine kavuÅŸmalarÄ± iÃ§in gereken her tÃ¼rlÃ¼ adÄ±mÄ± atacaÄŸÄ±z."

"TERÃ–R KORÄ°DORU ZÄ°NCÄ°RÄ° ÅžÄ°MDÄ°LÄ°K 4 NOKTADAN KIRILDI"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Milletimiz 15 Temmuz'da yÃ¼reÄŸinde imanÄ±n da cesaretin de sapasaÄŸlam ayakta olduÄŸunu cÃ¼mle aleme gÃ¶stermiÅŸtir. BaktÄ±lar ki iÃ§eriden olmuyor, bu defa sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¼lkemizi kuÅŸatmaya kalktÄ±lar. Suriye sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±z boyunca, 911 kilometre, bu giriÅŸimi de Ã¶nce FÄ±rat KalkanÄ±, sonra Zeytin DalÄ± HarekatlarÄ± ile yerle bir ettik, ediyoruz. Hamdolsun terÃ¶r koridoru zinciri ÅŸimdilik 4 noktadan kÄ±rÄ±ldÄ±. Zincirin kalan halkalarÄ±nÄ± de en kÄ±sa sÃ¼rede tane tane kÄ±racak ve bu oyunu tamamen bozacaÄŸÄ±z." dedi.

"GÃ¶rkemli zÄ±rhlÄ±larÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan toplayÄ±p getirdikleri askerleriyle erken zafer kutlayanlarÄ± Ã‡anakkale'de nasÄ±l hÃ¼srana uÄŸrattÄ±ysak, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z boyunca terÃ¶r koridoru oluÅŸturduklarÄ±nÄ± sananlarÄ± da Ã¶yle ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdik." ifadelerini kullanan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"DaÄŸ, tepe demeden her kÃ¶ÅŸesi beton tÃ¼nellerle, duvarlarla, iyi gizlenmiÅŸ nice tuzaklarla donattÄ±klarÄ± Afrin'i iÅŸte bugÃ¼n, 58. gÃ¼nÃ¼ne giren operasyonumuzla tamamen ele geÃ§irdik. Åžimdi bayraÄŸÄ±mÄ±z orada dalgalanÄ±yor. Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun bayraÄŸÄ± orada dalgalanÄ±yor."

"BÄ°Z SADECE TERÃ–R GRUPLARININ YOK EDÄ°LMESÄ°NE VE BARIÅžA GÄ°TTÄ°K"

Afrin ile ilgili olarak ErdoÄŸan, "Tek bir sivilin burnunun kanamasÄ±na yol aÃ§acak en kÃ¼Ã§Ã¼k bir adÄ±mÄ±mÄ±z olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz iÅŸgale gitmedik. Biz sadece terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n yok edilmesine ve barÄ±ÅŸa gittik." dedi.

Ã‡anakkale Zaferi ile ilgili de ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AÃ§Ä±k konuÅŸmak gerekirse bu bÃ¼yÃ¼k savaÅŸÄ±n, zaferin, birkaÃ§ ÅŸiir, birkaÃ§ roman, birkaÃ§ belgesel dÄ±ÅŸÄ±nda hala hakkÄ±yla anlatÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Biz maalesef tarih yapmakta Ã§ok mahir ama yazmakta aynÄ± derecede baÅŸarÄ±lÄ± olmayan bir milletiz. GerÃ§i Ã‡anakkale anlatÄ±lamayacak ancak yaÅŸanabilecek bir savaÅŸtÄ±. Buna raÄŸmen Ã‡anakkale'yi yeni nesillere mÃ¼mkÃ¼n olan en ideal ÅŸekilde aktarmak iÃ§in daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerektiÄŸine inanÄ±yorum."