12:05, 18 Mart 2018 Pazar

Ä°stanbul'da terÃ¶r olaylarÄ± yÃ¼zde 58 azaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da, polis ve jandarmanÄ±n sorumluluk bÃ¶lgesinde asayiÅŸ, terÃ¶r, mali, organize, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, narkotik, toplumsal ve biliÅŸim alanlarÄ±nda 2016'da 383 bin 750, 2017'de ise 445 bin 408 olmak Ã¼zere 829 bin 158 olay gerÃ§ekleÅŸti.

TÃ¼rkiye'nin en kalabalÄ±k ÅŸehri olan Ä°stanbul'da, polis ile jandarma ekipleri, halkÄ±n huzur ve gÃ¼veninin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n istatistik verilerinden derlenen bilgilere gÃ¶re, 2016 yÄ±lÄ±nda asayiÅŸ, terÃ¶r, mali, organize, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, narkotik, toplumsal ve biliÅŸim alanlarÄ±nda 383 bin 750 olay meydana geldi.

Ã–nceki yÄ±l meydana gelen bu olaylardan 341 bin 714'Ã¼ asayiÅŸ, 20 bin 101'i narkotik, 3 bin 46'sÄ± toplumsal, 690'Ä± terÃ¶r, 533'Ã¼ kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, 279'u mali, 197'si organize, 17 bin 190'Ä± ise biliÅŸim ve diÄŸer suÃ§lardan oluÅŸtu.

Polis ve jandarmanÄ±n sorumluluk bÃ¶lgelerinde 2017 yÄ±lÄ±nda ise asayiÅŸ, terÃ¶r, mali, organize, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, narkotik, toplumsal ve biliÅŸim alanlarÄ±nda 445 bin 408 olay gerÃ§ekleÅŸti.

GeÃ§en yÄ±l meydana gelen olaylardan 389 bin 959'u asayiÅŸ, 32 bin 704'Ã¼ narkotik, 3 bin 489'u toplumsal, bin 122'si kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, 674'Ã¼ mali, 289'u terÃ¶r, 247'si organize, 16 bin 924'Ã¼ ise biliÅŸim ve diÄŸer suÃ§larÄ±ndan oluÅŸtu.

Bu verilere gÃ¶re, 2017'de Ã¶nceki yÄ±la oranla terÃ¶r olaylarÄ±nda yÃ¼zde 58, biliÅŸim ve diÄŸer suÃ§larda yÃ¼zde 2'lik azalma oldu.