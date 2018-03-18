YabancÄ± MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrencilerden

TÃ¼rkiye'de eÄŸitim gÃ¶ren MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrencilerden oluÅŸan Asma KÃ¶prÃ¼ UluslararasÄ± Ã–ÄŸrenci DerneÄŸi Ã¼yeleri,Â AraÅŸtÄ±rma ve KÃ¼ltÃ¼r VakfÄ± Ankara Åžubesi'nde dÃ¼zenlenen kahvaltÄ±da bir araya geldi.
Dernek BaÅŸkanÄ± Hanefi Sinan, dÃ¼nyadaki savaÅŸ ve Ã§atÄ±ÅŸma alanlarÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve buralarda MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n MÃ¼slÃ¼manlarÄ± katlettiÄŸi birÃ§ok olayÄ±n meydana geldiÄŸini belirterek,Â TÃ¼rkiye'de Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 50 Ã¼lkeden MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrencilerin Ã¼lkelerinde kendi dillerindeÂ "Ãœmmete KardeÅŸlik ve BarÄ±ÅŸ Ã‡aÄŸrÄ±sÄ±"nda bulunacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi Ã¶ÄŸrencisi Muhammed Fuadi, dernek Ã¼yeleri adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Ä°slam coÄŸrafyalarÄ±nda kan ve gÃ¶zyaÅŸÄ± akmaya devam ederken yeise kapÄ±lmayÄ±p kararlÄ±lÄ±kla MÃ¼slÃ¼manlara ve tÃ¼m dÃ¼nyaya bir kez daha Ã§aÄŸrÄ±da bulunmak istediklerini belirtti. Fuadi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Recep ayÄ± baÅŸlangÄ±cÄ±nda, 'Ã–nce Ahlak, Yeniden Ahlak' dÃ¼sturu ile Ã¶zelde TÃ¼rkiye, genelde tÃ¼m dÃ¼nya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na Recep ayÄ±nÄ±n haram aylardan olduÄŸunu ve kardeÅŸliÄŸimizi ahlak nazarÄ±nda gÃ¶zden geÃ§irip MÃ¼slÃ¼manlar arasÄ±nda kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ± tesis etmemiz gerektiÄŸini tekrar vurguluyoruz. Åžu halde yeryÃ¼zÃ¼nde barÄ±ÅŸÄ± ve adaleti tesis etmekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in harekete geÃ§meleri ve acilen somut adÄ±mlar atmalarÄ± gerekmektedir. Haram aylar uygulamasÄ±nÄ±n hayata geÃ§irilmesi kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir fÄ±rsat olacak. Ã–yleyse gelin dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinden eÄŸitim amacÄ±yla Ã¼lkemize gelen geleceÄŸin misafir Ã¶ÄŸrencilerle birlikte bu Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± daha gÃ¼r sesle tekrar edelim. Kan, gÃ¶zyaÅŸÄ± ve zulÃ¼m altÄ±nda inlemekte olan Ãœmmet-i Muhammed'in barÄ±ÅŸ iÃ§inde, yeniden kardeÅŸ olmasÄ±, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve kurtuluÅŸu iÃ§in kavli ve fiili dualarÄ±mÄ±zla birlikte hareket edelim."
AFAD BaÅŸkanÄ± GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, "AFAD, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve baÅŸka kuruluÅŸlarla sivillerin gÄ±da kolisi, hijyen paketi, su ve baÅŸka ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor." dedi.
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BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã§Ã¶kme sonucunda park halindeki 6 araÃ§tan 2 tanesi Ã§Ã¶ken duvarÄ±n altÄ±nda kalÄ±rken, araÃ§larÄ±n iÃ§inde kimsenin olmamasÄ± faciayÄ± Ã¶nledi
TÃ¼rkiye'de Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 50 Ã¼lkeden MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrenciler, Ã¼lkelerinde kendi dillerinde, "Ãœmmete KardeÅŸlik ve BarÄ±ÅŸ Ã‡aÄŸrÄ±sÄ±" yapacak
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Ä°stanbul'da polis ve jandarmanÄ±n sorumluluk bÃ¶lgesinde asayiÅŸ, terÃ¶r, mali, organize, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, narkotik, toplumsal ve biliÅŸim alanlarÄ±nda 2016'da 383 bin 750, 2017'de ise 445 bin 408 olmak Ã¼zere 829 bin 158 olay meydana geldi. 2017'de Ä°stanbul'da Ã¶nceki yÄ±la oranla terÃ¶r olaylarÄ±nda yÃ¼zde 58, biliÅŸim ve diÄŸer suÃ§larda yÃ¼zde 2 oranÄ±nda azaldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Afrin ÅŸehir merkezinin 08.30 itibarÄ±yla tamamen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ErdoÄŸan, "Afrin ÅŸehir merkezinde artÄ±k TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor" dedi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TSK ve Ã–SO, Afrin ilÃ§e merkezini direniÅŸle karÅŸÄ±laÅŸmadan ele geÃ§irdi. TÃ¼rk askeri, Afrin ilÃ§e merkezine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± Ã§ekti
MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. MHPÂ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalÃ§Ä±n, partisinin 12. OlaÄŸan KurultayÄ±'na CHP,Â HDPÂ ve Ä°YÄ° Parti'yi davet etmediklerini belirterek, "Her 3'Ã¼ de Ã¼Ã§Ã¼z bir ÅŸekilde aynÄ± paralelde hareket eden siyasi partiler"Â dedi.
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda da aktif rol alÄ±p hem savaÅŸÄ±n hem de Ã¼lkenin gidiÅŸatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Nusret MayÄ±n Gemisi, restore edildikten sonra sergilendiÄŸi Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, yeni nesli adeta tarihi gÃ¼nlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± Genel BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°slam bize futbol takÄ±mÄ± tutar gibi din ve mezhep tutmayÄ± deÄŸil, zalime karÅŸÄ± mazlumun yanÄ±nda olmayÄ± emrediyor." dedi.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± Derinya SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± ziyaret etti
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