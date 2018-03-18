GÃ¼ncelleme: 12:58, 18 Mart 2018 Pazar

YabancÄ± MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrencilerden "Ãœmmete KardeÅŸlik ve BarÄ±ÅŸ Ã‡aÄŸrÄ±sÄ±"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'de eÄŸitim gÃ¶ren MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrencilerden oluÅŸan Asma KÃ¶prÃ¼ UluslararasÄ± Ã–ÄŸrenci DerneÄŸi Ã¼yeleri,Â AraÅŸtÄ±rma ve KÃ¼ltÃ¼r VakfÄ± Ankara Åžubesi'nde dÃ¼zenlenen kahvaltÄ±da bir araya geldi.

Dernek BaÅŸkanÄ± Hanefi Sinan, dÃ¼nyadaki savaÅŸ ve Ã§atÄ±ÅŸma alanlarÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve buralarda MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n MÃ¼slÃ¼manlarÄ± katlettiÄŸi birÃ§ok olayÄ±n meydana geldiÄŸini belirterek,Â TÃ¼rkiye'de Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 50 Ã¼lkeden MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrencilerin Ã¼lkelerinde kendi dillerindeÂ "Ãœmmete KardeÅŸlik ve BarÄ±ÅŸ Ã‡aÄŸrÄ±sÄ±"nda bulunacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi Ã¶ÄŸrencisi Muhammed Fuadi, dernek Ã¼yeleri adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Ä°slam coÄŸrafyalarÄ±nda kan ve gÃ¶zyaÅŸÄ± akmaya devam ederken yeise kapÄ±lmayÄ±p kararlÄ±lÄ±kla MÃ¼slÃ¼manlara ve tÃ¼m dÃ¼nyaya bir kez daha Ã§aÄŸrÄ±da bulunmak istediklerini belirtti. Fuadi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Recep ayÄ± baÅŸlangÄ±cÄ±nda, 'Ã–nce Ahlak, Yeniden Ahlak' dÃ¼sturu ile Ã¶zelde TÃ¼rkiye, genelde tÃ¼m dÃ¼nya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na Recep ayÄ±nÄ±n haram aylardan olduÄŸunu ve kardeÅŸliÄŸimizi ahlak nazarÄ±nda gÃ¶zden geÃ§irip MÃ¼slÃ¼manlar arasÄ±nda kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ± tesis etmemiz gerektiÄŸini tekrar vurguluyoruz. Åžu halde yeryÃ¼zÃ¼nde barÄ±ÅŸÄ± ve adaleti tesis etmekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in harekete geÃ§meleri ve acilen somut adÄ±mlar atmalarÄ± gerekmektedir. Haram aylar uygulamasÄ±nÄ±n hayata geÃ§irilmesi kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir fÄ±rsat olacak. Ã–yleyse gelin dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinden eÄŸitim amacÄ±yla Ã¼lkemize gelen geleceÄŸin misafir Ã¶ÄŸrencilerle birlikte bu Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± daha gÃ¼r sesle tekrar edelim. Kan, gÃ¶zyaÅŸÄ± ve zulÃ¼m altÄ±nda inlemekte olan Ãœmmet-i Muhammed'in barÄ±ÅŸ iÃ§inde, yeniden kardeÅŸ olmasÄ±, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve kurtuluÅŸu iÃ§in kavli ve fiili dualarÄ±mÄ±zla birlikte hareket edelim."