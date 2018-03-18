13:25, 18 Mart 2018 Pazar

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın





İsrail polisi eşliğindeki 152 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail polisinin eşlik ettiği 152 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi



İsrail polisi eşliğindeki 152 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "Onlarca fanatik Yahudi, yoğun bir şekilde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi." denildi. Açıklamada, İsrail polisi korumasında aralarında 47’sinin asker olduğu fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya yaptığı baskın, Harem-i Şerif’in hürmetinin ihlali olarak değerlendirildi. Pesah bayramının içinde bulunduğu İbrani takvimine göre ‘Nisan’ ayı başlangıcı sayılan bu günlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerini yoğunlaştırmaları bekleniyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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