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15:46, 18 Mart 2018 Pazar
Genel
13:45, 18 Mart 2018 Pazar

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BeÅŸiktaÅŸ'ta faciadan dÃ¶nÃ¼ldÃ¼
BeÅŸiktaÅŸ'ta faciadan dÃ¶nÃ¼ldÃ¼

BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã§Ã¶kme sonucunda park halindeki 6 araÃ§tan 2 tanesi Ã§Ã¶ken duvarÄ±n altÄ±nda kalÄ±rken, araÃ§larÄ±n iÃ§inde kimsenin olmamasÄ± faciayÄ± Ã¶nledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'unÂ BeÅŸiktaÅŸÂ ilÃ§esinde, birÂ binanÄ±n istinat duvarÄ±nÄ±nÂ Ã§Ã¶kmesi sonucu 6 araÃ§ zarar gÃ¶rÃ¼rken bina tedbir amaÃ§lÄ± boÅŸaltÄ±ldÄ±.

TÃ¼rkali Mahallesi AbbasaÄŸa Ã‡Ä±kmazÄ± SokaÄŸÄ±'ndaki 2 katlÄ± binanÄ±n istinat duvarÄ± henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle Ã§Ã¶ktÃ¼.

Ã‡Ã¶kme sonucunda park halindeki 6 araÃ§tan 2 tanesi Ã§Ã¶ken duvarÄ±n altÄ±nda kalÄ±rken 4 araÃ§ zarar gÃ¶rdÃ¼. Ã‡Ã¶ken istinat duvarÄ±nÄ±n yanÄ±nda bulunan 2 katlÄ± bina ise tedbir amaÃ§lÄ± boÅŸaltÄ±ldÄ±.

ZabÄ±ta ekipleri yÄ±kÄ±lan alanÄ±n Ã§evresine gÃ¼venlik ÅŸeridi Ã§ekerek Ã¶nlem alÄ±rken bina da mÃ¼hÃ¼rlendi.



Ä°lgili Konular BeÅŸiktaÅŸ Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'ta istinat duvarÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼
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