GÃ¼ncelleme: 14:29, 18 Mart 2018 Pazar

Bakan TÃ¼fenkci'den DÃ¼nya Turizm FuarÄ±'nÄ± ziyaret





GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te DÃ¼nya Turizm FuarÄ±'nÄ± ziyaret etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re TÃ¼fenkci, Paris'teki DÃ¼nya Turizm FuarÄ±'nda TÃ¼rkiye standÄ±nÄ± gezdi. Turizmin TÃ¼rkiye iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu belirten TÃ¼fenkci, "TÃ¼rkiye'nin bu gÃ¼zel fuarda temsil edilmesi gerÃ§ekten Ã§ok deÄŸerli, Ã¶nemli. Bu fuar iÃ§in emek verenlere teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ifadesini kullandÄ±. TÃ¼fenkci, TÃ¼rkiye'nin tarihi, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve doÄŸal gÃ¼zellikleriyle tabiat harikasÄ± bir Ã¼lke olduÄŸunu kaydederek, "Ãœlkemizin tanÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in her alanÄ± kullanmamÄ±z gerekiyor. Burada Ã§alÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z gayet gÃ¼zel bir ÅŸekilde fuarÄ± deÄŸerlendiriyorlar. Turizmde marka haline gelmemiz iÃ§in gÃ¶rÃ¼nÃ¼r olmamÄ±z iÃ§in sÃ¼rekli aktif olarak Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerekiyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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