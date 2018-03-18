Bakan TÃ¼fenkci'den DÃ¼nya Turizm FuarÄ±'nÄ± ziyaret

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re TÃ¼fenkci, Paris'teki DÃ¼nya Turizm FuarÄ±'nda TÃ¼rkiye standÄ±nÄ± gezdi.
Turizmin TÃ¼rkiye iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu belirten TÃ¼fenkci, "TÃ¼rkiye'nin bu gÃ¼zel fuarda temsil edilmesi gerÃ§ekten Ã§ok deÄŸerli, Ã¶nemli. Bu fuar iÃ§in emek verenlere teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ifadesini kullandÄ±.
TÃ¼fenkci, TÃ¼rkiye'nin tarihi, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve doÄŸal gÃ¼zellikleriyle tabiat harikasÄ± bir Ã¼lke olduÄŸunu kaydederek, "Ãœlkemizin tanÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in her alanÄ± kullanmamÄ±z gerekiyor. Burada Ã§alÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z gayet gÃ¼zel bir ÅŸekilde fuarÄ± deÄŸerlendiriyorlar. Turizmde marka haline gelmemiz iÃ§in gÃ¶rÃ¼nÃ¼r olmamÄ±z iÃ§in sÃ¼rekli aktif olarak Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerekiyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
AFAD BaÅŸkanÄ± GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, "AFAD, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve baÅŸka kuruluÅŸlarla sivillerin gÄ±da kolisi, hijyen paketi, su ve baÅŸka ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor." dedi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te DÃ¼nya Turizm FuarÄ±'nÄ± ziyaret etti.
MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± Ankara Spor Salonu'nda yapÄ±lÄ±yor. Kurultayda, tek aday olan BahÃ§eli, bir kez daha MHP Genel BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Fizik tedavi iÃ§in geldiÄŸi Denizli'deki bir tesiste tansiyon dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve bÃ¶brek yetmezliÄŸi nedeniyle rahatsÄ±zlanan eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilecek
BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã§Ã¶kme sonucunda park halindeki 6 araÃ§tan 2 tanesi Ã§Ã¶ken duvarÄ±n altÄ±nda kalÄ±rken, araÃ§larÄ±n iÃ§inde kimsenin olmamasÄ± faciayÄ± Ã¶nledi
TÃ¼rkiye'de Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 50 Ã¼lkeden MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrenciler, Ã¼lkelerinde kendi dillerinde, "Ãœmmete KardeÅŸlik ve BarÄ±ÅŸ Ã‡aÄŸrÄ±sÄ±" yapacak
Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nÄ±n zaferle sonuÃ§lanacaÄŸÄ±na inanan Ä°ngilizler, OsmanlÄ± topraklarÄ±nda kullanmak Ã¼zere para da bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±
Ä°stanbul'da polis ve jandarmanÄ±n sorumluluk bÃ¶lgesinde asayiÅŸ, terÃ¶r, mali, organize, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, narkotik, toplumsal ve biliÅŸim alanlarÄ±nda 2016'da 383 bin 750, 2017'de ise 445 bin 408 olmak Ã¼zere 829 bin 158 olay meydana geldi. 2017'de Ä°stanbul'da Ã¶nceki yÄ±la oranla terÃ¶r olaylarÄ±nda yÃ¼zde 58, biliÅŸim ve diÄŸer suÃ§larda yÃ¼zde 2 oranÄ±nda azaldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Afrin ÅŸehir merkezinin 08.30 itibarÄ±yla tamamen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ErdoÄŸan, "Afrin ÅŸehir merkezinde artÄ±k TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor" dedi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TSK ve Ã–SO, Afrin ilÃ§e merkezini direniÅŸle karÅŸÄ±laÅŸmadan ele geÃ§irdi. TÃ¼rk askeri, Afrin ilÃ§e merkezine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± Ã§ekti
MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. MHPÂ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalÃ§Ä±n, partisinin 12. OlaÄŸan KurultayÄ±'na CHP,Â HDPÂ ve Ä°YÄ° Parti'yi davet etmediklerini belirterek, "Her 3'Ã¼ de Ã¼Ã§Ã¼z bir ÅŸekilde aynÄ± paralelde hareket eden siyasi partiler"Â dedi.
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda da aktif rol alÄ±p hem savaÅŸÄ±n hem de Ã¼lkenin gidiÅŸatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Nusret MayÄ±n Gemisi, restore edildikten sonra sergilendiÄŸi Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, yeni nesli adeta tarihi gÃ¼nlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± Genel BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°slam bize futbol takÄ±mÄ± tutar gibi din ve mezhep tutmayÄ± deÄŸil, zalime karÅŸÄ± mazlumun yanÄ±nda olmayÄ± emrediyor." dedi.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± Derinya SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± ziyaret etti
Ä°slam dÃ¼nyasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olan Ã¼Ã§ aylar 19 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye KupasÄ± Finali 9 MayÄ±s'ta DiyarbakÄ±r'da MayÄ±s ayÄ±nda oynanacak