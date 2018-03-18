GÃ¼ncelleme: 14:46, 18 Mart 2018 Pazar

Afrin'de siviller iÃ§in hazÄ±rlÄ±k baÅŸlayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi (AFAD) BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, AFAD, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve baÅŸka kuruluÅŸlarÄ±n Afrin'de sivillerin gÄ±da kolisi, hijyen paketi, su ve diÄŸer ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â

GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Afrin ÅŸehir merkezinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n paÃ§avralarÄ±ndan ve patlayÄ±cÄ± tuzaklardan temizlenmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BÃ¶lgede bundan sonra huzur ve gÃ¼venin hakim olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, Afrin ve daha gÃ¼neyde bulunan Ä°dlib'de gÃ¼venli bÃ¶lgenin oluÅŸturulmasÄ±yla, dÃ¶nmek isteyenlerin dÃ¶nÃ¼ÅŸlerinin saÄŸlananabileceÄŸine iÅŸaret ederek, "Oradaki hizmetlerin, tarÄ±mÄ±n, ticaretin ve diÄŸer hizmetlerin yeniden ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±lma sÃ¼recini hep birlikte gÃ¶receÄŸiz ancak ÅŸu an iÃ§in ilk safhadayÄ±z. AFAD, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve baÅŸka kuruluÅŸlarla sivillerin gÄ±da kolisi, hijyen paketi, su ve baÅŸka ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor ancak ÅŸu an iÃ§in Afrin bÃ¶lgesine dÃ¶nenlerin herhangi bir sayÄ±sÄ± mevcut deÄŸil." diye konuÅŸtu.

GÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak geri dÃ¶nmek isteyenler iÃ§in bÃ¶lgedeki altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ve yaÅŸanabilir bir ortamÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, "SonrasÄ±nda ise insanlar zaten kendi kÃ¶ylerine dÃ¶nmeye baÅŸlayacaktÄ±r." dedi.

"FIRAT KALKANI Ä°LE 160 BÄ°N Ä°NSAN EVÄ°NE DÃ–NDÃœ"

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'ndan Ã¶nemli tecrÃ¼beler edindiklerini anlatan GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'yla bugÃ¼ne kadar 160 bin insan kendi kÃ¶yÃ¼ne, ilÃ§esine ve memleketine dÃ¶ndÃ¼. Operasyon bittikten bir mÃ¼ddet sonra bu dÃ¶nÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti Ã§Ã¼nkÃ¼ bu operasyon bÃ¶lgesinde el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lar, Ã§eÅŸitli dÃ¼zenekler ve gÃ¼venlik endiÅŸeleri hala devam ediyor. Bunu FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'ndan da biliyoruz. Operasyon biter bitmez hemen dÃ¶nÃ¼ÅŸler baÅŸlamadÄ±. OralarÄ±n temizlenmesi, saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, dini hizmetler, su ve elektrik gibi altyapÄ± hizmetlerinin ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gibi sÃ¼reÃ§lere ihtiyaÃ§ var. Afrin iÃ§in de aynÄ± sÃ¼recin iÅŸleyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz."