GÃ¼ncelleme: 15:23, 18 Mart 2018 Pazar

Genelkurmay'dan az bilinen Ã‡anakkale fotoÄŸraflarÄ± | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡anakkale Zaferi'ne iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± arÅŸivlerinde, siperde elleri tetikte bekleyen MehmetÃ§ikten yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na, cephe hattÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ bombacÄ±lÄ±k yapan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuktan dÃ¼ÅŸman donanmasÄ±nÄ± batÄ±ran topÃ§ulara kadar Ã§ok sayÄ±da fotoÄŸraf yer alÄ±yor.

FotoÄŸraflarda, dÃ¶nemin en bÃ¼yÃ¼k savaÅŸ gÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda galip gelen kahraman MehmetÃ§ik'in siperde dÃ¼ÅŸmanÄ± beklerken nÃ¶bet tutarken top bataryalarÄ±yla atÄ±ÅŸ yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yer alÄ±yor. Cephe hattÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak bombacÄ±lÄ±k yapan kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocuÄŸa ait kare ise bir ulusun topyekun verdiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelesinin ispatÄ± olarak fotoÄŸraflar arasÄ±nda yer alÄ±yor.

AlbÃ¼mdeki diÄŸer dikkat Ã§ekici fotoÄŸraflar arasÄ±nda yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda sÄ±raya girerek kazanlardan yemeklerini alan askerlerle kendi arasÄ±nda eÄŸlence yapan bir birlik de yer alÄ±yor.

ArÅŸivde, itilaf donanmasÄ±na ait Bouvet zÄ±rhlÄ±sÄ±nÄ± batÄ±ran top ve topÃ§ular ile YaralÄ± Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan bir askere yapÄ±lan mÃ¼dahalenin yanÄ± sÄ±ra siperdeki Ä°ngiliz ve Anzak birliklerinin fotoÄŸraflarÄ± da bulunuyor.

ArÅŸivde, itilaf donanmasÄ±na ait Bouvet zÄ±rhlÄ±sÄ±nÄ± batÄ±ran top ve topÃ§ular ile YaralÄ± Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan bir askere yapÄ±lan mÃ¼dahalenin yanÄ± sÄ±ra siperdeki Ä°ngiliz ve Anzak birliklerinin fotoÄŸraflarÄ± da bulunuyor.

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