Genelkurmay'dan az bilinen Ã‡anakkale fotoÄŸraflarÄ± | FOTO

Ã‡anakkale Zaferi'ne iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± arÅŸivlerinde, siperde elleri tetikte bekleyen MehmetÃ§ikten yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na, cephe hattÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ bombacÄ±lÄ±k yapan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuktan dÃ¼ÅŸman donanmasÄ±nÄ± batÄ±ran topÃ§ulara kadar Ã§ok sayÄ±da fotoÄŸraf yer alÄ±yor.
FotoÄŸraflarda, dÃ¶nemin en bÃ¼yÃ¼k savaÅŸ gÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda galip gelen kahraman MehmetÃ§ik'in siperde dÃ¼ÅŸmanÄ± beklerken nÃ¶bet tutarken top bataryalarÄ±yla atÄ±ÅŸ yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yer alÄ±yor. Cephe hattÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak bombacÄ±lÄ±k yapan kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocuÄŸa ait kare ise bir ulusun topyekun verdiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelesinin ispatÄ± olarak fotoÄŸraflar arasÄ±nda yer alÄ±yor.
AlbÃ¼mdeki diÄŸer dikkat Ã§ekici fotoÄŸraflar arasÄ±nda yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda sÄ±raya girerek kazanlardan yemeklerini alan askerlerle kendi arasÄ±nda eÄŸlence yapan bir birlik de yer alÄ±yor.
ArÅŸivde, itilaf donanmasÄ±na ait Bouvet zÄ±rhlÄ±sÄ±nÄ± batÄ±ran top ve topÃ§ular ile YaralÄ± Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan bir askere yapÄ±lan mÃ¼dahalenin yanÄ± sÄ±ra siperdeki Ä°ngiliz ve Anzak birliklerinin fotoÄŸraflarÄ± da bulunuyor.
ArÅŸivde, itilaf donanmasÄ±na ait Bouvet zÄ±rhlÄ±sÄ±nÄ± batÄ±ran top ve topÃ§ular ile YaralÄ± Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan bir askere yapÄ±lan mÃ¼dahalenin yanÄ± sÄ±ra siperdeki Ä°ngiliz ve Anzak birliklerinin fotoÄŸraflarÄ± da bulunuyor.
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TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi YÄ±ldÄ±z, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde KerkÃ¼k ve Musul'daki havalimanlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ve THY'nin bu havalimanlarÄ±nda bulunmak istediÄŸini belirtti.
Suriye Dernekleri Ã¼yesi bir grup, Ä°ran'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde Guta'daki saldÄ±rÄ±larÄ± protesto etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihi ile ilgili , "Tabii bunun bitiÅŸ tarihi sÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re 2023 sonuydu. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi yaptÄ±k, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonunda 18 ay erken bitirerek inÅŸallah 18 Mart 2022'de kÃ¶prÃ¼yÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±
18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 103. YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla baÅŸta Ã‡anakkale olmak Ã¼zere yurdun her yerinde anma programlarÄ± dÃ¼zenlendi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡anakkale Zaferi'nin 103'ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, destansÄ± zafere ait arÅŸivindeki az bilinen fotoÄŸraflar ile bazÄ± belgeleri yayÄ±nladÄ±.
AFAD BaÅŸkanÄ± GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, "AFAD, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve baÅŸka kuruluÅŸlarla sivillerin gÄ±da kolisi, hijyen paketi, su ve baÅŸka ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor." dedi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te DÃ¼nya Turizm FuarÄ±'nÄ± ziyaret etti.
MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± Ankara Spor Salonu'nda yapÄ±lÄ±yor. Kurultayda, tek aday olan BahÃ§eli, bir kez daha MHP Genel BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Fizik tedavi iÃ§in geldiÄŸi Denizli'deki bir tesiste tansiyon dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve bÃ¶brek yetmezliÄŸi nedeniyle rahatsÄ±zlanan eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilecek
BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã§Ã¶kme sonucunda park halindeki 6 araÃ§tan 2 tanesi Ã§Ã¶ken duvarÄ±n altÄ±nda kalÄ±rken, araÃ§larÄ±n iÃ§inde kimsenin olmamasÄ± faciayÄ± Ã¶nledi
TÃ¼rkiye'de Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 50 Ã¼lkeden MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrenciler, Ã¼lkelerinde kendi dillerinde, "Ãœmmete KardeÅŸlik ve BarÄ±ÅŸ Ã‡aÄŸrÄ±sÄ±" yapacak
Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nÄ±n zaferle sonuÃ§lanacaÄŸÄ±na inanan Ä°ngilizler, OsmanlÄ± topraklarÄ±nda kullanmak Ã¼zere para da bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±
Ä°stanbul'da polis ve jandarmanÄ±n sorumluluk bÃ¶lgesinde asayiÅŸ, terÃ¶r, mali, organize, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, narkotik, toplumsal ve biliÅŸim alanlarÄ±nda 2016'da 383 bin 750, 2017'de ise 445 bin 408 olmak Ã¼zere 829 bin 158 olay meydana geldi. 2017'de Ä°stanbul'da Ã¶nceki yÄ±la oranla terÃ¶r olaylarÄ±nda yÃ¼zde 58, biliÅŸim ve diÄŸer suÃ§larda yÃ¼zde 2 oranÄ±nda azaldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Afrin ÅŸehir merkezinin 08.30 itibarÄ±yla tamamen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ErdoÄŸan, "Afrin ÅŸehir merkezinde artÄ±k TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor" dedi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TSK ve Ã–SO, Afrin ilÃ§e merkezini direniÅŸle karÅŸÄ±laÅŸmadan ele geÃ§irdi. TÃ¼rk askeri, Afrin ilÃ§e merkezine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± Ã§ekti
MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. MHPÂ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalÃ§Ä±n, partisinin 12. OlaÄŸan KurultayÄ±'na CHP,Â HDPÂ ve Ä°YÄ° Parti'yi davet etmediklerini belirterek, "Her 3'Ã¼ de Ã¼Ã§Ã¼z bir ÅŸekilde aynÄ± paralelde hareket eden siyasi partiler"Â dedi.