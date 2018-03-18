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18:18, 18 Mart 2018 Pazar
Ortadoğu
Güncelleme: 15:39, 18 Mart 2018 Pazar

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Racu'da eve dönen halk, YPG/PKK zulmünü anlattı
Racu'da eve dönen halk, YPG/PKK zulmünü anlattı

TSK'nin başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'dan arındırılan Afrin'in stratejik öneme sahip Racu beldesinde evlerine dönen halk yaşadıkları zulmü anlattı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) teröristlerden temizlediği, Afrin'in stratejik öneme sahip Racu belde merkezinde evlerine dönmeye başlayan siviller, teröristlerin yaptığı zulmü anlattı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kısa süre önce teröristlerden temizlenen ve örgütün ciddi yığınak yapıp, direniş gösterdiği yerler arasında bulunan Racu beldesinde bazı Suriyeliler evlerine dönmeye başladı.

Mehmetçik'in yardımıyla yaşadıkları zorlu süreci atlatmaya çalışan halk, örgütün kendilerine uyguladığı haksız ve kötü muameleyi anlattı.

Evine dönen Suriyelilerden 43 yaşındaki Muhammed Avvad,  yaptığı açıklamada, Racu'da doğup büyüdüğünü ve ömrünün büyük bölümünü burada geçirdiğini belirtti.

Rejimin bölgeyi terör örgütü YPG/PKK'ya bıraktıktan sonra zulmün gitgide büyüdüğünü vurgulayan Avvad, özellikle son dönemlerde neredeyse "nefes alamaz" hale geldiklerini ifade ederek, "Allah, bize Türk askerini gönderdi ve çok şükür bizi onlardan kurtardılar." diye konuştu.

Muhammed Avvad, bölgede artık bir sınıf grubunun oluştuğunu ve herkese ayrı muamele edildiğini dile getirerek, örgüt elebaşlarının halktan haksız bir şekilde aldığı paralarla zenginleştiğini söyledi.

"ADETA DİRİ DİRİ TOPRAĞA GÖMDÜLER"

Beldenin kontrollerinde olduğu dönemde teröristlerin insanlar için olumlu hiçbir şey yapmadığının altını çizen Avvad, şunları kaydetti:

"Sırf Arap olduğumuz için türlü baskılar gördük, istediğimiz gibi gidip gelemiyorduk, zorla bizden para alıyordu. Dolaşma hakkımız sanki yoktu, ne yapacağımızı şaşırdık. 'Siz bizden değilsiniz' deyip her şeyimizi aldılar. Adeta diri diri toprağa gömdüler. Her tarafa, her eve Öcalan'ın resimlerini yapıştırdılar. İnsanlardan ona saygı göstermesini istiyorlardı. İnsanlar için burada bir çivi bile çakmadılar, sadece savaşmaya dönük çalışmalar yaptılar. Üstüne beldede evlere zarar verdiler, evlerimizi alıp karargah gibi kullandılar. Ama o kötü günler geride kaldı. Bölge özgürlüğüne kavuştuğu için oldukça mutluyuz, sevinçliyiz. Sanki rüyada gibiyiz. Şehirde evler zarar görmüş olabilir ama onlardan kurtulduğumuza göre her şey yoluna girer, buna inanıyoruz."

Amir Hac Kasım (61) ise terör örgütü YPG/PKK'nın kendisi gibi birçok insanın tarlasına el koyduğunu ve Batılı ülkelerden aldığı yardımlarla güçlendiğini söyledi.

Örgütün onlara karşı gelen insanları hapse attığını ve çeşitli işkenceler yaptığını ifade eden Kasım, özgürlüğüne kavuşan memleketlerini daha güzel günlerin beklediğine inandığını belirtti.

"KÜRT, TÜRKMEN VE ARAPLAR  OLARAK KARDEŞÇE MÜCADELE VERİYORUZ"

Kendilerini bu kötü durumdan kurtaran Türkiye'ye teşekkür eden Kasım, "Allah Türk askerinden razı olsun. İnşallah bütün Suriyeyi özgürleştirirler ve ülkemizi yeniden inşa ederiz. Tek isteğim bu, çalışıp hayatımızın geri kalan kısmını vatanımda güzel geçirmek. Onlara burada büyük bir mağlubiyet yaşattık, çok mutluyuz. Artık arazilerimizi yeniden ekip biçebileceğiz, çok şükür." diye konuştu.

ÖSO'nun Kürt savaşçılarından Hamo Bozan da uzun süredir bu saflarda mücadele ettiğini ve amaçlarının Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde huzura kavuşması olduğunu dile getirdi.

Terör örgütünün Afrin merkezde sivilleri yalanlarla kandırıp çıkmalarını engellemeye çalıştığını anlatan Bozan, "Özgür Suriye Ordusu sadece ülkeyi kurtarmak için var. Biz Kürt, Türkmen ve Araplar olarak kardeşçe mücadelemizi veriyoruz. Buradaki sivillere yardımcı olmaya çalışıyoruz, kimseye zulüm etmiyoruz. El birliğiyle inşallah ülkemizi teröristlerden temizleyeceğiz." şeklinde konuştu.



İlgili Konular Racu Suriye
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