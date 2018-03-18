GÃ¼ncelleme: 16:34, 18 Mart 2018 Pazar

Ã‡anakkale ÅŸehitleri iÃ§in yurdun dÃ¶rt bir yanÄ±nda anma tÃ¶reni

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡ANAKKALE

18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 103. YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri iÃ§in kente gelen vatandaÅŸlar, Ä°skele MeydanÄ± ve kordonda yoÄŸunluÄŸa neden oldu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen stadyumdaki tÃ¶renleri izleyen vatandaÅŸlar daha sonra Ä°skele MeydanÄ± ve kordona akÄ±n etti.Â

Burada, Ã‡anakkale ValiliÄŸi, Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± Gelibolu Tarihi Alan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Ã§eÅŸitli kurum ve kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinlik ve programlara yoÄŸun ilgi gÃ¶steren vatandaÅŸlar, boÄŸazda demirli bulunan savaÅŸ gemileriyle de hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

Kordonda gezen vatandaÅŸlar KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 2018 Troia YÄ±lÄ± Koordinasyon Merkezi tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen "SoÄŸuk Heykel CanlandÄ±rma EtkinliÄŸi"ne yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi. Etkinlikte Hektor, Paris, AÅŸil ve Homeros gibi Troia'ya yÃ¶n veren karakterlerin heykelleri bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.

Ä°STANBUL

Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼'nce 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla mevlit programÄ± dÃ¼zenlendi.

ÃœskÃ¼dar'daki Mihrimah Sultan Camisi'ndeki gerÃ§ekleÅŸen programda, ÅŸehitler iÃ§in mevlit okundu, dualar edildi.

Programda konuÅŸan Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Prof. Dr. Hasan Kamil YÄ±lmaz, bundan 103 yÄ±l Ã¶nce ecdadÄ±n, kahraman Mehmetlerin Ã‡anakkale'de bÃ¼yÃ¼k bir destan yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "O kahraman Mehmetlerin torunlarÄ± bugÃ¼n Afrin'de destan yazdÄ±. BÃ¼yÃ¼k bir tevafukla 18 Mart Ã‡anakkale gÃ¼nÃ¼nde Afrin fÃ¼tuhatÄ± gerÃ§ekleÅŸti. HayÄ±rlÄ± mÃ¼barek olsun." dedi.

ANTALYA

Antalya'nÄ±n KonyaaltÄ± ilÃ§esi UncalÄ± MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki ÅŸehitlikte dÃ¼zenlenen tÃ¶rene Vali MÃ¼nir KaraloÄŸlu, 3. Piyade EÄŸitim Tugay KomutanÄ± Piyade Albay Tahir Savran, Antalya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ramazan Solmaz, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri ile ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.Â

Åžehitlik anÄ±tÄ±na Ã§elenk sunan Vali KaraloÄŸlu, beraberindekilerle kabirlere Ã§iÃ§ek bÄ±rakÄ±p ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±yla ilgilendi.Â

ANTALYA

Antalya'nÄ±n KonyaaltÄ± ilÃ§esi UncalÄ± MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki ÅŸehitlikte dÃ¼zenlenen tÃ¶rene Vali MÃ¼nir KaraloÄŸlu, 3. Piyade EÄŸitim Tugay KomutanÄ± Piyade Albay Tahir Savran, Antalya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ramazan Solmaz, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri ile ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.Â Â

Åžehitlik anÄ±tÄ±na Ã§elenk sunan Vali KaraloÄŸlu, beraberindekilerle kabirlere Ã§iÃ§ek bÄ±rakÄ±p ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±yla ilgilendi.Â Â

MUÄžLA

MuÄŸla Åžehitler AnÄ±tÄ±'ndaki tÃ¶rende saygÄ± duruÅŸunda bulunularak Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tÃ¶ren mangasÄ±nca saygÄ± atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.

AnÄ±t Ã¶zel defterini imzalayan MuÄŸla Valisi EsengÃ¼l Civelek, TÃ¼rk milletinin tÃ¼m fertlerinin, hangi koÅŸul altÄ±nda olursa olsun vatanÄ±n bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sembolÃ¼ olan bayraÄŸÄ±nÄ±n ÅŸanla dalgalanmasÄ± uÄŸruna ÅŸehitlik mertebesine ulaÅŸmayÄ± rÃ¼tbelerin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ kabul ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Civelek, tÃ¶ren sonunda protokol Ã¼yeleri ve askeri erkanla ÅŸehitliÄŸi ziyaret ederek dua okudu, mezarlara karanfil bÄ±raktÄ±.Â

BURDUR

Burdur ÅžehitliÄŸi'ndeki tÃ¶rende Vali Åžerif YÄ±lmaz, Garnizon KomutanÄ± Albay Hakan Tutucu, Burdur Belediye BaÅŸkanÄ± Ali Orkun Ercengiz, TÃ¼rkiye Muharip Gaziler DerneÄŸi Ä°l Temsilcisi Hasan Okyar tarafÄ±ndan ÅŸehitlik anÄ±tÄ±na Ã§elenk sunuldu.

TopÃ§u YÃ¼zbaÅŸÄ± Ã–mer OÄŸuzhan Ã–zbek, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã‡anakkale Zaferi'nin dÃ¼nya tarihinde dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olduÄŸunu ve zaferle gÃ¼Ã§ dengelerinin deÄŸiÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi.Â

KÄ°LÄ°S

Kilis'te 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 103. YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

Asri MezarlÄ±k'taki Åžehitlik AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk konulmasÄ±yla baÅŸlayan tÃ¶rende, saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu , Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu ve Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Mahmut Karatepe dua etti.Â

Piyade TeÄŸmen Ä°brahim Irmak'Ä±n gÃ¼nÃ¼n anlam ve Ã¶nemine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, ÅŸehit mezarlarÄ±na karanfil bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Vali Mehmet Tekinarslan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 103. YlÄ± DÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle dÃ¼zenlenen etkinliÄŸe gÃ¶sterilen ilginin Ã¶nemine iÅŸaret etti.Â

KONYA

Konya Askeri ÅžehitliÄŸi'ndeki tÃ¶ren, saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±. SaygÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende, Åžehitlik AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk sunulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Vali Yakup Canbolat, ÅŸeref defterini imzaladÄ±.

Daha sonra Canbolat, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Tahir AkyÃ¼rek, diÄŸer protokol Ã¼yeleri, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve gaziler, ÅŸehit mezarlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda dua ederek karanfil bÄ±raktÄ±.Â

KARAMAN

Karaman Cumhuriyet MeydanÄ±'ndaki tÃ¶rende, Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Garnizon KomutanÄ± Albay Yurdakul KazÄ±m TÃ¼rkmen, Karaman Belediye BaÅŸkan Vekili Ramazan Ã–zbay, Åžehit Aileleri YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mustafa Bayat tarafÄ±ndan AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk sunuldu.

SaygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Vali Meral ve protokol Ã¼yeleri, Karaman Åžehit Aileleri YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi ile Karaman Muharip Gaziler DerneÄŸini ziyaret etti.

Garnizon ÅŸehitliÄŸinde devam eden tÃ¶rende ise Kur'an-Ä± Kerim okundu, ÅŸehit mezarlarÄ± ziyaret edildi.

AKSARAY

Aksaray'da CoÄŸlaki Mahallesi'nde bir araya gelen YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) baÄŸlÄ± yurtlarda kalan yaklaÅŸÄ±k 200 Ã¶ÄŸrenci ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ±yla Aksaray ÅžehitliÄŸi'ne kadar yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

Aksaray ÅžehitliÄŸi'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rende Vali Aykut Pekmez, Belediye BaÅŸkan Vekili SÃ¼leyman Canbulut ve Åžehit Aileleri Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin KoÃ§ak tarafÄ±ndan Åžehitlik AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

AFYONKARAHÄ°SAR

Afyonkarahisar'da ise tÃ¶ren Kocatepe Asri MezarlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde bulunan Hava ÅžehitliÄŸi'nde Ã§elenk koyma, saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±yla ile baÅŸladÄ±.

Kur'an-Ä± Kerim'in okunduÄŸu tÃ¶rende Vali Mustafa Tutulmaz, ÅŸehitlik defterini imzalandÄ±. Programda katÄ±lÄ±mcÄ±lar, ÅŸehit mezarlarÄ±na karanfil bÄ±raktÄ±.

TÃ¶rene, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Ã–zkaya, Ä°kmal ve Garnizon KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ã–zdemir Åžan, Belediye BaÅŸkanÄ± Burhanettin Ã‡oban, askeri ve mÃ¼lki erkan ile ÅŸehit aileleri ve gaziler katÄ±ldÄ±.

Ã‡ORUM

Ã‡orum'da Gazi Caddesi'ndeki Åžehitlik AnÄ±tÄ±'ndaki tÃ¶rende, Vali Necmeddin KÄ±lÄ±Ã§, Belediye BaÅŸkanÄ± Zeki GÃ¼l, Garnizon KomutanÄ± Albay Ã‡etin Ã–cal ile Ã‡orum Åžehit Aileleri ve Malul Gaziler DerneÄŸi ve Muharip Gaziler DerneÄŸi temsilcileri tarafÄ±ndan Ã§elenk sunuldu.Â

SaygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±yla devam eden tÃ¶rende ÅŸehitler iÃ§in saygÄ± atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.Â

TÃ¶renin ardÄ±ndan ÅŸehit kabirleri ziyaret edildi. Kabirlere karanfil bÄ±rakan protokol Ã¼yeleri ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±, daha sonra ÅŸehitlerin ruhu iÃ§in dua etti. Ziyaret, Kur'an-Ä± Kerim okunmasÄ±yla sona erdi.Â

Åžehitlikteki tÃ¶renin ardÄ±ndan Devlet Tiyatro Salonu'nda anma programÄ± dÃ¼zenlendi. Programda Hasan PaÅŸa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan "Ã‡anakkale" oratoryosu seslendirildi.

Ã‡ANKIRI

Ã‡ankÄ±rÄ±'da 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 103. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla ÅŸehitlikte tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

SaygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼nÃ¼n anlam ve Ã¶nemini anlatan konuÅŸma yapÄ±ldÄ±.

AnÄ±ta Ã§elenklerin bÄ±rakÄ±lmasÄ±ndan sonra Vali Hamdi Bilge AktaÅŸ, ÅŸehitlik defterini imzaladÄ±.

TÃ¶rene, Vali AktaÅŸ, Belediye BaÅŸkan Vekili DurmuÅŸ KarataÅŸ, Garnizon KomutanÄ± Piyade Albay OÄŸuz Ã‡iÃ§ek, Åžehit ve Gazi Aileleri YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksel Teke, Muharip Gaziler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ahmet Ã‡elik ile kurum temsilcileri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.Â

SÄ°NOP

Sinop'ta ÅŸehitlikte dÃ¼zenlenen tÃ¶rende Ã§elenk sunumunun ardÄ±ndan saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu. Åžehitler adÄ±na saygÄ± atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.Â

Åžehitlik defterini imzalayan Vali Hasan Ä°pek, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ã‡anakkale GeÃ§ilmez" denilerek bir kahramanlÄ±k destanÄ± yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Tek bayrak, tek millet, tek devlet ve tek vatan Ã¼lkÃ¼sÃ¼nden ÅŸehitler verilse de vazgeÃ§ilmeyeceÄŸini vurgulayan Ä°pek, "Aziz ÅŸehitlerimiz, kendi canlarÄ±nÄ±zÄ± vererek vatan yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu topraklar ve aziz milletimizin gÃ¶nÃ¼lleri sizlerin ebedi istirahatgahÄ±nÄ±zdÄ±r. Sizlerin huzurunda saygÄ± ile eÄŸiliyor ve dualarÄ±mÄ±zla ÅŸefaatinizi diliyorum. Bu duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle baÅŸta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk olmak Ã¼zere, ebediyete intikal eden gazilerimiz ve ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum. Ruhunuz ÅŸad olsun." ifadelerini kullandÄ±.Â

SAMSUN

Samsun'da KÄ±rankÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki ÅŸehitlikteki anÄ±ta Ã§elenklerin sunulmasÄ±yla baÅŸlayan tÃ¶rende saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu, Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu ve saygÄ± atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.Â

Vali Osman Kaymak, Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nÄ±n TÃ¼rkiye Cumhuriyeti tarihinin Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Vali Kaymak ve protokol Ã¼yeleri, ÅŸehitlerin kabirlerine karanfil bÄ±raktÄ±.Â

TÃ¶rene, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Yusuf Ziya YÄ±lmaz, Samsun Garnizon KomutanÄ± TopÃ§u Albay Recep Ali ÃœstÃ¼n ve protokol Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±.Â

KASTAMONUÂ

Kastamonu'da Åžehitler AnÄ±tÄ±'ndaki program, ÅŸehitliÄŸe Ã§elenklerin konulmasÄ±, saygÄ± duruÅŸu, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ± ve saygÄ± atÄ±ÅŸÄ±yla baÅŸladÄ±.Â

Vali YaÅŸar Karadeniz, Åžehitlik defterini imzaladÄ±ktan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã‡anakkale'de bÃ¼yÃ¼k bir kahramanlÄ±k Ã¶rneÄŸi gÃ¶sterildiÄŸini sÃ¶yledi.Â

TÃ¼rk ordusunun Ã‡anakkale'de olduÄŸu gibi Afrin'de de siperlerde olduÄŸuna iÅŸaret eden Karadeniz, "Ãœlkemizin birliÄŸi, bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve huzuru iÃ§in bu kez vatan sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda mÃ¼cadele ediyorsunuz. BÃ¶ylece milletimize yÃ¶nelik tehditleri daha Ã¼lke sÄ±nÄ±rlarÄ±na girmeden bertaraf etme mÃ¼cadelesi iÃ§indesiniz. Biz biliyoruz ki tÄ±pkÄ± 18 Mart 1915'te olduÄŸu gibi zafer yine yakÄ±ndÄ±r ve bizim olacaktÄ±r. Aziz ÅŸehitlerimiz emanetleriniz milletimizin gÃ¼vencesindedir. Onlar milletimizin emanetleridir. Bizler sadece sizlere layÄ±k olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Sizler rahat uyuyunuz. HuzurlarÄ±nÄ±zda saygÄ± ile eÄŸiliyoruz." diye konuÅŸtu.

KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehit kabirlerinin baÅŸÄ±nda Kur'an-Ä± Kerim okundu ve dua edildi.Â

AMASYAÂ

Amasya'da Tekir Dede MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki Garnizon ÅžehitliÄŸine Ã§elenk bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla baÅŸlayan tÃ¶rene, Amasya Valisi Osman Varol, 15. Piyade EÄŸitim Tugay KomutanÄ± Kurmay Albay Zafer UÄŸur, Belediye BaÅŸkanÄ± Cafer Ã–zdemir, daire amirleri ile ÅŸehit aileleri ve gaziler katÄ±ldÄ±.Â

Åžehitlik defterini imzalayan Vali Varol, buradaki konuÅŸmada, ÅŸehitlerin canlarÄ±nÄ± seve seve verdikleri cennet vatanÄ± korumanÄ±n, gelecek kuÅŸaklara daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye bÄ±rakmanÄ±n kutsal bir gÃ¶rev olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

TÃ¶renin sonunda Amasya MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Abdulkadir KeÅŸvelioÄŸlu eÅŸliÄŸinde katÄ±lÄ±mcÄ±lar, ÅŸehitler iÃ§in dua ederek mezarlara karanfil bÄ±raktÄ±, ÅŸehitliÄŸe fidan dikti.Â

TÃ¶rende, iki bin karanfilden yapÄ±lan TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dikkati Ã§ekti.Â

TOKAT

Tokat'da Garnizon ÅžehitliÄŸi'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rende Åžehitler AnÄ±tÄ±'na Tokat ValiliÄŸi, Garnizon KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Åžehit Aileleri DerneÄŸi'ne ait Ã§elenkler sunuldu.Â

SaygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±, gaziler ve protokol Ã¼yeleri, ÅŸehit mezarlarÄ±nÄ± ziyaret ederek karanfil bÄ±raktÄ±.

Vali Ã–mer Toraman, Åžehitlik defterini imzalayarak, Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin Ã¶nemine vurguladÄ±.Â

GAZÄ°ANTEP

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Asri MezarlÄ±k'taki ÅŸehitlikte dÃ¼zenlenen tÃ¶rende, ÅŸehitler iÃ§in yazdÄ±ÄŸÄ± mektubu okudu.

Mektubuna ÅŸehitleri minnetle yad ederek baÅŸlayan Yerlikaya, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bizlere miras bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Anadolu topraklarÄ±nÄ±n her karÄ±ÅŸÄ± iÃ§in canÄ±nÄ±zÄ± feda etmekten, mÃ¼barek kanÄ±nÄ±zÄ± bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk milletinin istiklali ve istikbali iÃ§in akÄ±tmaktan geri durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã§ok iyi biliyoruz. Sizler de biliniz ki bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her emanete sahip Ã§Ä±kÄ±yor, koruyoruz. TÃ¼rkiye'nin ilelebet payidar olmasÄ± iÃ§in Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni yapmaktan vazgeÃ§meyeceÄŸimize sÃ¶z veriyoruz. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve geleceÄŸimizi borÃ§lu olduÄŸumuz baÅŸta Mustafa Kemal ve silah arkadaÅŸlarÄ± olmak Ã¼zere, bÃ¼tÃ¼n ÅŸehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. RuhlarÄ± ÅŸad olsun. Allah onlardan razÄ± olsun."

MALATYA

Malatya'da Åžehir MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki Åžehitlik AnÄ±tÄ± Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen tÃ¶ren, saygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±.Â

Vali Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay BaÅŸkanÄ± ve Garnizon KomutanÄ± TÃ¼mgeneral AsÄ±m KocaoÄŸlu ve Malatya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Ã‡akÄ±r anÄ±ta Ã§elenk sundu.Â

Åžehitlik Ã¶zel defterine yazdÄ±klarÄ±nÄ± okuyan Vali Kaban, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Devletimiz ve milletimiz Ã¼zerinde hesap ve plan yapanlar bilmelidir ki necip TÃ¼rk milleti dÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de 'BayraklarÄ± bayrak yapan Ã¼stÃ¼ndeki kandÄ±r, toprak eÄŸer uÄŸrunda Ã¶len varsa vatandÄ±r' anlayÄ±ÅŸÄ±yla kutsallarÄ±nÄ±n yÄ±lmaz bekÃ§isidir. Åžerefli ecdadÄ±mÄ±zÄ±n emanetleri, son nefer, son nefes ve son damla kana kadar, sarsÄ±lmaz bir iman ve iradeyle muhafaza ve mÃ¼dafaa edilecek. Birlik, beraberlik ve kardeÅŸlik baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± koparmaya hiÃ§bir gÃ¼Ã§ muvaffak olamayacak, buna yeltenen herkesin karanlÄ±k emelleri mutlak hÃ¼sranla son bulacak."

ÅžANLIURFAÂ

ÅžanlÄ±urfa'da asri mezarlÄ±ktaki ÅŸehitlikte gerÃ§ekleÅŸtirilen tÃ¶rende, saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu.Â

Vali Abdullah Erin'in ÅŸehitlik defterini imzalamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan protokol Ã¼yeleri, ÅŸehitlerin kabirlerine kÄ±rmÄ±zÄ± karanfil bÄ±raktÄ±.Â

TÃ¶rene, 20. ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ä°smail HakkÄ± KÃ¶seali, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan Nihat Ã‡iftÃ§i, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Veysel TipioÄŸlu, askeri erkan ile sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri katÄ±ldÄ±.

ADIYAMAN

AdÄ±yaman'da yeni mezarlÄ±ktaki Åžehitlik AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk konulmasÄ±yla baÅŸlayan tÃ¶rende, saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu, Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu saygÄ± atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.Â

Garnizon KomutanÄ± Albay Davut Kulalar, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 18 Mart'Ä±n TÃ¼rk askerinin tarihe "Ã‡anakkale geÃ§ilmez" destanÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n olduÄŸunu sÃ¶yledi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, ÅŸehit mezarlarÄ± ziyaret edilerek, karanfil bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

TÃ¶rene, Vali Nurullah Naci KalkancÄ±, Belediye BaÅŸkanÄ± HÃ¼srev Kutlu, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Metin Alper, Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Ercan Atasoy, TÃ¼rkiye Harp MalulÃ¼ Gaziler Åžehit Dul ve Yetimleri DerneÄŸi AdÄ±yaman Åžube BaÅŸkanÄ± HacÄ± Erdengi ve ÅŸehit aileleri katÄ±ldÄ±.Â

KAHRAMANMARAÅž

KahramanmaraÅŸ'ta Åžeyhadil MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki tÃ¶rende, Vali Vahdettin Ã–zkan, Garnizon KomutanÄ± Albay Adnan KÃ¶ÅŸker ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatih Mehmet ErkoÃ§ tarafÄ±ndan Åžehitlik AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk konuldu.Â

Åžehitlik Ã¶zel defterine yazdÄ±klarÄ±nÄ± okuyan KahramanmaraÅŸ Valisi Vahdettin Ã–zkan, "Ã‡anakkale Zaferi TÃ¼rk milletinin imkansÄ±zÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±, vatan sevgisini ve iman gÃ¼cÃ¼nÃ¼ en Ã¼st dÃ¼zeyde ortaya koyduÄŸu eÅŸsiz bir destandÄ±r. Ã‡anakkale savaÅŸÄ± vatanÄ±mÄ±zÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak iÃ§in ecdadÄ±mÄ±zÄ±n tarihin akÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸi bir zaferdir. BugÃ¼n de Kahraman MehmetÃ§iklerimiz aynÄ± ruhla Afrin'de ve vatanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda canÄ± pahasÄ±na mÃ¼cadeleye devam etmektedir. TÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ve ÅŸer odaklarÄ±na karÅŸÄ± kararlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadeleye devam edeceÄŸiz. Bu uÄŸurdaki ÅŸehitlerimizin kutsal emanetlerine ve gazilerimizi hizmet etmek milli bir gÃ¶rev, aynÄ± zamanda bÃ¼yÃ¼k bir gurur ve vefa borcudur." ifadelerini kullandÄ±.

BURSA

Bursa'daki ilk tÃ¶ren, Hamitler Garnizon ve Polis ÅŸehitliklerinde gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ã‡elenklerin sunulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu ve saygÄ± atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±. Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rk bayraÄŸÄ± gÃ¶ndere Ã§ekildi.

Vali Ä°zzettin KÃ¼Ã§Ã¼k, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Osman Ak, Garnizon KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ahmet HacÄ±oÄŸlu, Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Alinur AktaÅŸ, Ã¼st dÃ¼zey asker, polis ve bÃ¼rokratlar, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle ÅŸehit aileleri tÃ¶rende hazÄ±r bulundu.Â

KÃ¼Ã§Ã¼k ve diÄŸer protokol Ã¼yeleri, ÅŸehit mezarlarÄ±na karanfil bÄ±raktÄ±. Daha sonra ikinci tÃ¶ren iÃ§in PÄ±narbaÅŸÄ± ÅžehitliÄŸi'ne geÃ§ildi.Â

ESKÄ°ÅžEHÄ°R

EskiÅŸehir'de, Hava ÅžehitliÄŸi'ndeki tÃ¶ren, saygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Vali Ã–zdemir Ã‡akacak, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz BÃ¼yÃ¼kerÅŸen, Muharip Hava Kuvveti KomutanÄ± Orgeneral Atilla GÃ¼lan'Ä±n ÅŸehitliÄŸe Ã§elenk bÄ±rakmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dua edildi.Â Â

Åžehit mezarlarÄ± gezildikten sonra sona eren tÃ¶rene, TÃ¼rkiye Harp MalulÃ¼ Gaziler, Åžehit, Dul ve Yetimleri DerneÄŸi Åžube BaÅŸkanÄ± HacÄ± Åžahin ve TÃ¼rkiye Muharip Gaziler DerneÄŸi Åžube BaÅŸkanÄ± ErtuÄŸrul Ã–zkÃ¼tÃ¼k, mÃ¼lki ve idari erkan, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ile gaziler katÄ±ldÄ±.

KÃœTAHYA

KÃ¼tahya Hava ÅžehitliÄŸi'ndeki tÃ¶ren, protokol Ã¼yelerince Ã§elenklerin sunumu, saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±.Â

TÃ¶rende, KÃ¼tahya Hava Er EÄŸitim komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± temsilen konuÅŸan Hava Piyade YÃ¼zbaÅŸÄ± Can AÄŸaÃ§, Ã‡anakkale Zaferi'nin gurur ve heyecanla kutladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â

Tarih boyunca TÃ¼rk milletinin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± uÄŸruna en kutsal varlÄ±klarÄ±ndan fedakarlÄ±k etmekten tereddÃ¼t etmeyen aziz ÅŸehitler ile kahraman gazileri ÅŸÃ¼kran ve rahmetle anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren AÄŸaÃ§, "TÃ¼rk milleti, devlet olmanÄ±n onuruna ve millet olmanÄ±n haysiyetine eriÅŸmiÅŸ olan bÃ¼yÃ¼k kutsal vatanÄ±mÄ±zÄ±n her karÄ±ÅŸ topraÄŸÄ±nÄ± kanlarÄ±yla sulayan, Ã¼lkemizin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ uÄŸruna hayatlarÄ±nÄ± seve seve feda eden aziz ÅŸehitlerimizi daima baÄŸrÄ±na basmÄ±ÅŸ ve onlara sahip Ã§Ä±kmanÄ±n haklÄ± gururunu taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.

BÄ°LECÄ°K

Bilecik'te, Cumhuriyet MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende, Vali Tahir BÃ¼yÃ¼kakÄ±n ve Belediye BaÅŸkanÄ± Selim YaÄŸcÄ± ile Åžehit ve Gazileri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Hayati Durak, AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk bÄ±raktÄ±.Â

2. Jandarma EÄŸitim Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli Yarbay Hasan Acar, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bu topraklarÄ±n sonsuza kadar tek sahibi olan yÃ¼ce TÃ¼rk milletinin, bugÃ¼n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve hÃ¼rriyeti sÃ¶z konusu olduÄŸunda, nasÄ±l ÅŸahlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶sterildiÄŸinin, TÃ¼rk birlik ve beraberliÄŸinin kudret ve kabiliyetinin nelere muktedir olduÄŸunun tÃ¼m dÃ¼nyaya Ã¶ÄŸretildiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Tarih boyunca, TÃ¼rk milletiyle her tÃ¼rlÃ¼ zaman, mekan ve ÅŸartlarda sinsice uÄŸraÅŸan dahili ve harici dÃ¼ÅŸmanlarÄ±n olduÄŸunu ve TÃ¼rk milletinin her seferinde bu dÃ¼ÅŸmanlarÄ± alt etmeyi baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã‡etin, ''BugÃ¼n, yurdumuza, namusumuza, birlik ve beraberliÄŸimize kasteden dÃ¼ÅŸmanÄ±n yok edildiÄŸi, her karÄ±ÅŸ topraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n kanÄ±mÄ±zla yÄ±kanarak dÃ¼ÅŸmandan temizlendiÄŸi kutlu gÃ¼ndÃ¼r.'' dedi.

BALIKESÄ°R

BalÄ±kesir Garnizon ÅžehitliÄŸi'ndeki tÃ¶rende Valilik, Garnizon KomutanlÄ±ÄŸÄ±, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve TÃ¼rkiye Harp MalulÃ¼ Gaziler, Åžehit, Dul ve Yetimleri DerneÄŸi Åžubesinin Ã§elenk sunumuyla baÅŸladÄ±.

TÃ¶rende, Hava Piyade Albay Ä°smail Haldun Maden, Ã‡anakkale Zaferi'nin Ã¶nemine dikkati Ã§eken bir konuÅŸma yaptÄ±. BalÄ±kesir Valisi Ersin YazÄ±cÄ± da ÅŸehitlik defterini imzaladÄ±. TÃ¶ren sonrasÄ± Vali YazÄ±cÄ± ve protokol Ã¼yeleri ellerindeki karanfilleri ÅŸehit mezarlarÄ±na bÄ±rakarak dua etti.

Buradaki tÃ¶renlerin ardÄ±ndan tÃ¶ren, tarihi BalÄ±kesir Lisesi'nin Ã¶nÃ¼nde devam etti. Program Ã§erÃ§evesinde, eski BalÄ±kesir Lisesi olan GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesi binasÄ± Ã¶nÃ¼nde liseli izcilerin o dÃ¶nemdeki gibi fotoÄŸraf Ã§ekimi gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

YALOVA

Yalova'daki ilk tÃ¶ren 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet MeydanÄ±'nda Yalova ValiliÄŸi, Garnizon KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Yalova Belediyesi, TÃ¼rkiye Harp MalulÃ¼ Gaziler, Åžehit, Dul ve Yetimleri DerneÄŸi Yalova Åžubesi ve TÃ¼rkiye Muharip Gaziler DerneÄŸi Yalova Åžubesi'nin AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk sunmasÄ±yla baÅŸladÄ±.Â

SaygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehit aileleri adÄ±na ÅŸehit eÅŸi Bahar Ada ile Yarbay Didem Ã–zdarcan gÃ¼nÃ¼n anlam ve Ã¶nemine iliÅŸkin konuÅŸma yaptÄ±.Â

Buradaki tÃ¶ren, Yalova Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi 11. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Zekeriya Emin YÄ±ldÄ±z"Ä±n "Bu Vatan Kimin?" adli ÅŸiiri okumasÄ±yla tamamlandÄ±.Â

Yalova ÅžehitliÄŸi'nde devam eden program ÅŸehitler iÃ§in saygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± ve saygÄ± atÄ±ÅŸÄ± ile baÅŸladÄ±. Protokol Ã¼yeleri ve ÅŸehit alileri ÅŸehit kabirlerine karanfil bÄ±raktÄ±. Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Turgut AÃ§ari tarafÄ±ndan dua edildi.Â

YOZGAT

Yozgat ÅžehitliÄŸindeki tÃ¶rende AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk konuldu, saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu.Â

Yozgat Valisi Kemal YurtnaÃ§, ÅŸehitlik defterine ÅŸunlarÄ± yazdÄ±:

"18 Mart 1915 Ã‡anakkale Zaferi, mukaddes deÄŸerlerimizi muhafaza etmek adÄ±na savaÅŸarak bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadeleler veren ve bu uÄŸurda canlarÄ±nÄ± seve seve feda eden ÅŸehitlerimizin kahramanlÄ±k destanlarÄ±ndan biri olarak ÅŸanlÄ± tarihimizdeki yerini almÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡anakkale Deniz Zaferiâ€™nin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde bize bÄ±raktÄ±klarÄ± mirasÄ±n ve verdikleri mÃ¼cadelenin aziz hatÄ±ralarÄ±nÄ± yad ederken bÃ¼tÃ¼n ÅŸehit ve gazilerimizi rahmetle ve saygÄ±yla anÄ±yorum."Â

KAYSERÄ°Â

Kayseri Garnizon ÅžehitliÄŸi'ndeki tÃ¶rende, Vali SÃ¼leyman KamÃ§Ä±, Garnizon KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ercan Teke, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Ã‡elik ile TÃ¼rkiye Harp MalulÃ¼ Gaziler Åžehit Dul ve Yetimleri DerneÄŸi Kayseri Åžube BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz ÃœÃ§kan, Åžehitler AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk koydu, saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu, Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu, saygÄ± atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.Â

Vali KamÃ§Ä±, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, vatan sevdalÄ±sÄ± TÃ¼rk milletinin Ã‡anakkale'de yazdÄ±ÄŸÄ± destanÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlamanÄ±n onurunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"DÃ¶nemin sÃ¶mÃ¼rge gÃ¼Ã§leri milletimizin karÅŸÄ±sÄ±na gÃ¼Ã§lÃ¼ silahlarla ve imkanlarla Ã§Ä±kmÄ±ÅŸlardÄ±. Maddi imkanlarÄ±n yok denecek kadar az olduÄŸu, maneviyatÄ±n ise en Ã¼st seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã‡anakkale'de zafer, ÅŸanlÄ± ecdadÄ±mÄ±zÄ±n olmuÅŸtur. 15 Temmuz'da Ã¼lkemizde yaÅŸanan hain darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± milletimizin tÃ¼m farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± kenara bÄ±rakarak gÃ¶sterdiÄŸi tepki, Ã‡anakkale Zaferi'nde olduÄŸu gibi vatan sÃ¶z konusu olduÄŸunda bu milletin kenetlenerek neler yapabileceÄŸinin en gÃ¼zel Ã¶rneklerinden biri olarak tarihe geÃ§miÅŸtir."Â

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Kur'an-Ä± Kerim okunup, ÅŸehitlerin mezarÄ±na karanfil bÄ±rakÄ±ldÄ±.

SÄ°VASÂ

Sivas YukarÄ± Tekke Garnizon ÅžehitliÄŸi'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rende, saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu, Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu, ÅŸehitler iÃ§in saygÄ± atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.Â

Vali Davut GÃ¼l, 5'inci Piyade EÄŸitim Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ã–mer ErtuÄŸrul Erbakan, Sivas Belediye BaÅŸkanÄ± Sami AydÄ±n ve diÄŸer yetkililer anÄ±ta Ã§elenk sundu.Â

GÃ¼l ve beraberindekiler daha sonra asker ve polis ÅŸehitliÄŸini ziyaret ederek, kabirlere karanfil bÄ±raktÄ±, ÅŸehit ailelerine taziyelerini sundu.Â

Daha sonra AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen tÃ¶rende, gÃ¼nÃ¼n anlam ve Ã¶nemini belirten konuÅŸmalar yapÄ±ldÄ±. Merkez Valisi Adnan YÄ±lmaz, "Selam Sana AsÄ±m'Ä±n Nesli" konulu konferans verdi.Â

Programda, UluslararasÄ± Åžehit Murat Ertekin Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi Ã¶ÄŸrencileri Ã‡anakkale SavaÅŸÄ± konulu tiyatro oyunu sahneledi.

NEVÅžEHÄ°R

NevÅŸehir ÅžehitliÄŸi'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rende saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu, Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu, ÅŸehitler iÃ§in saygÄ± atÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

NevÅŸehir Valisi Ä°lhami AktaÅŸ, NevÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Ãœnver ve diÄŸer yetkililer anÄ±ta Ã§elenk koydu.

Daha sonra Kapadokya KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Merkezinde devam eden tÃ¶rende gÃ¼nÃ¼n anlam ve Ã¶nemini belirten konuÅŸmalar yapÄ±ldÄ±.

KIRIKKALE

KÄ±rÄ±kkale Cumhuriyet MeydanÄ±'ndaki tÃ¶ren, Vali Mehmet Ä°lker HaktankaÃ§maz, Garnizon KomutanÄ± TuÄŸgeneral Selami Arslan ve Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet SaygÄ±lÄ±'nÄ±n, AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk koymasÄ±yla baÅŸladÄ±.Â

YÃ¼zbaÅŸÄ± AkÄ±n YÄ±ldÄ±z'Ä±n, gÃ¼nÃ¼n anlam ve Ã¶nemini belirten konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KÄ±rÄ±kkale ÅžehitliÄŸi'nde devam eden tÃ¶rende, saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu, Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu ve askerler tarafÄ±ndan saygÄ± atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.Â

Dua edildikten sonra Vali HaktankaÃ§maz, ÅŸehitlik defterini imzaladÄ±.Â

HaktankaÃ§maz, ÅŸehitlik defterine ÅŸunlarÄ± yazdÄ±:

"Ã‡anakkale Zaferi, TÃ¼rk milletinin varoluÅŸ mÃ¼cadelesi vererek, tarihe adÄ±nÄ± altÄ±n harflerle yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kahramanlÄ±k destanÄ± ve ÅŸeref abidesidir. Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 103. YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla bu topraklarÄ± bizlere kutsal vatan kÄ±lan baÅŸta Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk olmak Ã¼zere tÃ¼m aziz ÅŸehitlerimiz ve vefat eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anÄ±yoruz."Â

Vali HaktankaÃ§maz ile protokol Ã¼yeleri tarafÄ±ndan ÅŸehitlerin mezarlarÄ±na karanfiller konuldu.

KARABÃœK

KarabÃ¼k'te BeÅŸbinevler ÅžehitliÄŸi'ndeki tÃ¶rende saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3 el saygÄ± atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.

Eski TBMM BaÅŸkanÄ± ve AK Parti KarabÃ¼k Milletvekili Mehmet Ali Åžahin, KarabÃ¼k Valisi Kemal Ã‡eber, AK Parti KarabÃ¼k Milletvekili Burhanettin Uysal, Belediye BaÅŸkanÄ± Rafet Vergili, Garnizon KomutanÄ± Albay Tekin NemlioÄŸlu, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ahmet Fatih AÄŸca, Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Emin Akay, diÄŸer protokol Ã¼yeleri, askeri erkan, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve gaziler, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri, Ã¶ÄŸrenciler ve vatandaÅŸlarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende ÅŸehitliÄŸe Ã§elenk sunuldu.Â

Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Ã–mer Bilal AkpÄ±nar'Ä±n annesi Ãœlker AkpÄ±nar, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Bedir'den Malazgirt'e, Ã‡anakkale'den Afrin'e zalimin zulmÃ¼nden mazlumu kurtarmak iÃ§in vatan, namus ve mukaddesat uÄŸruna mÃ¼cadele eden, bu uÄŸurda kan dÃ¶ken ÅŸehit ve gazilerin kahramanlÄ±k ve fedakarlÄ±klarÄ±nÄ± hiÃ§bir zaman unutmayacaklarÄ±nÄ± ve unutturmayacaklarÄ±nÄ± dile getirdi.Â

KOCAELÄ°

BaÄŸÃ§eÅŸme Namazgah ÅžehitliÄŸi'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rende, Vali HÃ¼seyin Aksoy, Garnizon KomutanÄ± TuÄŸgeneral KazÄ±m DalkÄ±ran, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan Ä°brahim KaraosmanoÄŸlu ve TÃ¼rkiye Muharip Gaziler DerneÄŸi Kocaeli Åžube BaÅŸkanÄ± Yunus CoÅŸkun anÄ±ta Ã§elenk sundu.Â

SaygÄ± atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan tÃ¶rende, saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu, Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu.Â

Åžehitlik defterini imzalayan Vali Aksoy, Ã‡anakkale'deki baÅŸarÄ±nÄ±n tarihe sÄ±ÄŸmayacak kadar bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu belirterek, ÅŸanlÄ± zaferin TÃ¼rk milletinin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k uÄŸruna ÅŸehadeti olduÄŸunu kaydetti.

VatanÄ±n gelecek nesillere aktarÄ±lacak en kutsal emanet olduÄŸunu ifade eden Aksoy, milletin geÃ§miÅŸine sahip Ã§Ä±kmaya devam edeceklerini belirtti.

Daha sonra Aksoy, DalkÄ±ran, KaraosmanoÄŸlu ve beraberindekiler, ÅŸehitliklere karanfil bÄ±raktÄ±.

Burada ÅŸehitler iÃ§in Kur'an-Ä± Kerim okundu, dualar edildi.

ZONGULDAKÂ

Zonguldak'ta, Åžehitler AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk sunumuyla baÅŸlayan tÃ¶rende, saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu.Â

Åžehit Aileleri Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi Zonguldak Åžube BaÅŸkanÄ± Mustafa Yorulmaz, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rk ulusunun tarih boyunca Ã¼lkesinin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve halkÄ±n hÃ¼rriyeti iÃ§in Ã‡anakkale'de, Sakarya'da, DumlupÄ±nar'da ve yurdun her kÃ¶ÅŸesinde nice zaferlerde birÃ§ok ÅŸehit vererek tÃ¼m dÃ¼nyaya kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ispatladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, vatan iÃ§in canÄ±nÄ± seve seve feda eden ÅŸehitleri rahmetle andÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Vali Ahmet Ã‡Ä±nar'Ä±n ÅŸehitlik ÅŸeref defterini imzalamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ã–zcan UlupÄ±nar ve HÃ¼seyin Ã–zbakÄ±r, Belediye BaÅŸkanÄ± Muharrem Akdemir ile protokol Ã¼yeleri, Åžehit Aileleri Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi Zonguldak Åžubesini ziyaret etti.Â

Daha sonra protokol Ã¼yeleri ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±, ÅŸehitliÄŸi ziyaret ederek mezarlara karanfil bÄ±rakÄ±p, dua okudu.

BARTIN

BartÄ±n ValiliÄŸi'ndeki AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ± Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rende, BartÄ±n Valisi Nusret Dirim anÄ±ta Ã§elenk bÄ±raktÄ±.

Åžehitlikte devam eden tÃ¶rende, ÅŸehitlere saygÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kurâ€™an-Ä± Kerim okundu, dua edildi.

Programa, Ä°l Garnizon KomutanÄ± Vedat Selvitop, Ä°l Jandarma KomutanÄ± KÄ±demli Albay Yavuz Selim KapancÄ± kurum mÃ¼dÃ¼rleri, Ã¶ÄŸrenciler ve vatandaÅŸlar da katÄ±ldÄ±.

EDÄ°RNE

Edirne'deki tÃ¶ren, Edirne Asker Hastanesi ÅžehitliÄŸinde dÃ¼zenlendi. Anma tÃ¶renine Edirne Valisi GÃ¼nay Ã–zdemir, Belediye BaÅŸkanÄ± Recep GÃ¼rkan, Edirne AK Parti Milletvekili Rafet Sezen, CHP Milletvekilleri Okan GaytancÄ±oÄŸlu ve Erdin Bircan, askerler, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Askerler tarafÄ±ndan yapÄ±lan saygÄ± atÄ±ÅŸÄ±, saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehitler iÃ§in dua okundu.

Vali Ã–zdemir ve beraberindekiler daha sonra ellerindeki karanfilleri ÅŸehit mezarlarÄ±na bÄ±raktÄ±.

TÃ¶ren, Edirne Halk EÄŸitim Merkezinde dÃ¼zenlenen programÄ±n ardÄ±ndan sona erdi.

KIRKLARELÄ°

KÄ±rklareli ÅžehitliÄŸindeki tÃ¶ren, saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±.Â

55. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± manga takÄ±mÄ±nÄ±n saygÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Åžehit ve Gazi Aileleri YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi Ã¼yelerince anÄ±ta Ã§elenk konuldu.Â Â

Piyade ÃœstteÄŸmen Engin Ã–rnek, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã‡anakkale Zaferi'nin TÃ¼rk milletinin yenilemeyeceÄŸini ve TÃ¼rk yurdunun parÃ§alanamayacaÄŸÄ±nÄ± tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.Â

CanÄ± ve kanÄ± ile bu topraklarÄ± vatan yapan ÅŸehitlerin hiÃ§bir zaman unutulmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Ã–rnek, vatan topraÄŸÄ±nÄ± ilelebet koruyacaklarÄ±nÄ± belirtti.Â

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Vali Orhan Ã‡iftÃ§i, ÅŸehitlik defterini imzaladÄ±.Â

Ã‡iftÃ§i, AK Parti KÄ±rklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP KÄ±rklareli Milletvekili Vecdi GÃ¼ndoÄŸdu, 55. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± Albay Cihan Uzun, Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Gider, KÄ±rklareli Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. BÃ¼lent ÅžengÃ¶rÃ¼r ve kurum mÃ¼dÃ¼rleri ÅŸehitliÄŸe Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ±.

TEKÄ°RDAÄžÂ

TekirdaÄŸ'da tÃ¶ren, ÅŸehitlik anÄ±tÄ±na Ã§elenk sunumu, saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±nÄ±n okunmasÄ± ile baÅŸladÄ±.Â

TekirdaÄŸ Valisi Mehmet Ceylan tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada TÃ¼rk milletinin tarihi boyunca baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan hiÃ§bir zaman Ã¶dÃ¼n vermediÄŸini sÃ¶yledi.Â

TÃ¼rk milletinin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelesini bir yaÅŸam biÃ§imi haline getirdiÄŸini dile getiren Ceylan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"18 Mart 1915'de elde edilen Ã‡anakkale Zaferi ile milletimiz onurlu duruÅŸunu bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya gÃ¶stermiÅŸtir. Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve ÅŸanlÄ± TÃ¼rk ordusu bu zaferin sonrasÄ±ndan tarihe 'Ã‡anakkale GeÃ§ilmez' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ altÄ±n harflerle yazdÄ±rmÄ±ÅŸ ve tarihin akÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiÅŸtir. BugÃ¼n vesilesiyle baÅŸta Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve silah arkadaÅŸlarÄ± olmak Ã¼zere canlarÄ±nÄ± bir an bile dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden feda eden aziz ÅŸehitlerimizi saygÄ± ile anÄ±yorum"Â

TÃ¶rene, TekirdaÄŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir Albayrak, Garnizon KomutanÄ± Albay SelÃ§uk Kubilay KarslÄ±, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa AydÄ±n, siyasi parti temsilcileri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.Â

TÃ¶renin ardÄ±ndan ÅŸehitlik ziyaret edilerek KuranÄ± Kerim okundu, dua edildi.

Â