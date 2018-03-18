GÃ¼ncelleme: 16:54, 18 Mart 2018 Pazar

Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ 18 ay erken aÃ§Ä±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Malkara-Ã‡anakkale Otoyolu Kule Temel BetonuÂ ileÂ Kule KazÄ±k Ã‡akÄ±m TÃ¶reni'ndeÂ konuÅŸtu.

"1915 Ã‡ANAKALE KÃ–PRÃœSÃœ, BÄ°RÃ‡OK AÃ‡IDAN REKORLARIN KÃ–PRÃœSÃœDÃœR"

Marmaray, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi kÃ¶prÃ¼leri, Avrasya TÃ¼neli, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ gibi projelerle tarihe damgalarÄ±nÄ± vurduklarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"GeÃ§en yÄ±l temelini attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, bugÃ¼n de kule keson ilk beton dÃ¶kÃ¼mÃ¼yle, deniz dibi kazÄ±k Ã§akÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼, birÃ§ok aÃ§Ä±dan rekorlarÄ±n kÃ¶prÃ¼sÃ¼dÃ¼r. Ben bunlarÄ±n detayÄ±na girmeyeceÄŸim. SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±mÄ±z zaten bunlarÄ± anlattÄ±lar. Zaman kaybetmeden hemen inÅŸallah ÅŸimdi adÄ±mÄ± atalÄ±m. Bu Ã¶nemli projeyi planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde hamdolsun hayata geÃ§iren hÃ¼kÃ¼metimize huzurlarÄ±nÄ±zda teÅŸekkÃ¼r ediyorum. MimarÄ±ndan mÃ¼hendisine, bunu bildiÄŸiniz gibi yap iÅŸlet devret anlayÄ±ÅŸÄ±yla yapÄ±yoruz. Burada cebimizden para Ã§Ä±kmayacak. Yapan, iÅŸleten ve ondan sonra devreden bir ekonomi anlayÄ±ÅŸÄ±yla bu adÄ±mÄ± atÄ±yoruz. ArtÄ±k emeÄŸi geÃ§en ve geÃ§ecek olan tÃ¼m kardeÅŸlerime teÅŸekkÃ¼r ediyorum.SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸta olmak Ã¼zere, UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±mÄ±z ve ilgili diÄŸer bakanlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Gayretlerinin devamÄ±nÄ± beklediÄŸimi Ã¶zellikle belirtmek istiyorum. BugÃ¼n ayrÄ±ca bu tÃ¶ren vesilesiyle iki anlamlÄ± eseri ayrÄ±ca hizmetimize sunan kardeÅŸlerime teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Tabii bunun bitiÅŸ tarihi sÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re 2023 sonuydu. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi yaptÄ±k, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonunda 18 ay erken bitirerek inÅŸallah 18 Mart 2022'de kÃ¶prÃ¼yÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ±z. NasÄ±l iyi mi? Bak ÅŸimdi bugÃ¼n Ã§Ä±rpÄ±nÄ±yor deniz. Burada artÄ±k feribotlar da Ã§alÄ±ÅŸmaz, zorluk var. Ã–yle mi? Ama asma kÃ¶prÃ¼mÃ¼z yapÄ±ldÄ±ktan sonra artÄ±k bÃ¶yle bir ÅŸey kalmayacak."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca restorasyonu, Ã§evre tefriÅŸatÄ±, tanzimi tamamlanan Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Kilitbahir Kalesi'nin, TÃ¼rkiye'nin ilk kale mÃ¼zesi olarak TÃ¼rk turizmine kazandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â

Bir diÄŸer Ã¶nemli eserin ise OsmanlÄ± ve SelÃ§uklu mimarisiyle 15 bin metrekare Ã¼zerine inÅŸa edilen AlÃ§Ä±tepe Camisi olduÄŸunu dile getiren ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rk Hava YollarÄ±mÄ±z ve Opet firmasÄ±nÄ±n desteÄŸiyle, 7 ay gibi kÄ±sa sÃ¼rede bitirilen bu cami hem bÃ¶lgeyi ziyarete gelen misafirlerin hem de Ã‡anakkaleli kardeÅŸlerimin ibadet ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaktÄ±r. KapalÄ±, yarÄ± kapalÄ± ibadet alanlarÄ±, avlusu, sosyal mekanlarÄ±, eÄŸitim alanlarÄ±, kÃ¼tÃ¼phanesi, abdest alma yerleri, gasilhanesi, mutfaÄŸÄ± ve otoparkÄ±yla adeta bir kÃ¼lliyeyi andÄ±ran bu eserin de hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum. Allah hayÄ±r sahiplerinden razÄ± olsun. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle sÃ¶zlerime son verirken, bir kez daha aziz ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize ÅŸifalar diliyorum. Ãœlkemize kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± hizmetlerle ÅŸehitlerimizin emanetine sahip Ã§Ä±kan bÃ¼yÃ¼k ve gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye hedefi doÄŸrultusunda Ã§aba harcayan herkese ÅŸahsÄ±m ve milletim adÄ±na ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum. Allah bize hep birlikte, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ de aÃ§mayÄ± nasip etsin diyorum.