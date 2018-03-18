Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ 18 ay erken aÃ§Ä±lacak

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Malkara-Ã‡anakkale Otoyolu Kule Temel BetonuÂ ileÂ Kule KazÄ±k Ã‡akÄ±m TÃ¶reni'ndeÂ konuÅŸtu.
Marmaray, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi kÃ¶prÃ¼leri, Avrasya TÃ¼neli, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ gibi projelerle tarihe damgalarÄ±nÄ± vurduklarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"GeÃ§en yÄ±l temelini attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, bugÃ¼n de kule keson ilk beton dÃ¶kÃ¼mÃ¼yle, deniz dibi kazÄ±k Ã§akÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼, birÃ§ok aÃ§Ä±dan rekorlarÄ±n kÃ¶prÃ¼sÃ¼dÃ¼r. Ben bunlarÄ±n detayÄ±na girmeyeceÄŸim. SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±mÄ±z zaten bunlarÄ± anlattÄ±lar. Zaman kaybetmeden hemen inÅŸallah ÅŸimdi adÄ±mÄ± atalÄ±m. Bu Ã¶nemli projeyi planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde hamdolsun hayata geÃ§iren hÃ¼kÃ¼metimize huzurlarÄ±nÄ±zda teÅŸekkÃ¼r ediyorum. MimarÄ±ndan mÃ¼hendisine, bunu bildiÄŸiniz gibi yap iÅŸlet devret anlayÄ±ÅŸÄ±yla yapÄ±yoruz. Burada cebimizden para Ã§Ä±kmayacak. Yapan, iÅŸleten ve ondan sonra devreden bir ekonomi anlayÄ±ÅŸÄ±yla bu adÄ±mÄ± atÄ±yoruz. ArtÄ±k emeÄŸi geÃ§en ve geÃ§ecek olan tÃ¼m kardeÅŸlerime teÅŸekkÃ¼r ediyorum.SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸta olmak Ã¼zere, UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±mÄ±z ve ilgili diÄŸer bakanlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Gayretlerinin devamÄ±nÄ± beklediÄŸimi Ã¶zellikle belirtmek istiyorum. BugÃ¼n ayrÄ±ca bu tÃ¶ren vesilesiyle iki anlamlÄ± eseri ayrÄ±ca hizmetimize sunan kardeÅŸlerime teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Tabii bunun bitiÅŸ tarihi sÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re 2023 sonuydu. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi yaptÄ±k, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonunda 18 ay erken bitirerek inÅŸallah 18 Mart 2022'de kÃ¶prÃ¼yÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ±z. NasÄ±l iyi mi? Bak ÅŸimdi bugÃ¼n Ã§Ä±rpÄ±nÄ±yor deniz. Burada artÄ±k feribotlar da Ã§alÄ±ÅŸmaz, zorluk var. Ã–yle mi? Ama asma kÃ¶prÃ¼mÃ¼z yapÄ±ldÄ±ktan sonra artÄ±k bÃ¶yle bir ÅŸey kalmayacak."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca restorasyonu, Ã§evre tefriÅŸatÄ±, tanzimi tamamlanan Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Kilitbahir Kalesi'nin, TÃ¼rkiye'nin ilk kale mÃ¼zesi olarak TÃ¼rk turizmine kazandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â
Bir diÄŸer Ã¶nemli eserin ise OsmanlÄ± ve SelÃ§uklu mimarisiyle 15 bin metrekare Ã¼zerine inÅŸa edilen AlÃ§Ä±tepe Camisi olduÄŸunu dile getiren ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"TÃ¼rk Hava YollarÄ±mÄ±z ve Opet firmasÄ±nÄ±n desteÄŸiyle, 7 ay gibi kÄ±sa sÃ¼rede bitirilen bu cami hem bÃ¶lgeyi ziyarete gelen misafirlerin hem de Ã‡anakkaleli kardeÅŸlerimin ibadet ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaktÄ±r. KapalÄ±, yarÄ± kapalÄ± ibadet alanlarÄ±, avlusu, sosyal mekanlarÄ±, eÄŸitim alanlarÄ±, kÃ¼tÃ¼phanesi, abdest alma yerleri, gasilhanesi, mutfaÄŸÄ± ve otoparkÄ±yla adeta bir kÃ¼lliyeyi andÄ±ran bu eserin de hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum. Allah hayÄ±r sahiplerinden razÄ± olsun. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle sÃ¶zlerime son verirken, bir kez daha aziz ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize ÅŸifalar diliyorum. Ãœlkemize kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± hizmetlerle ÅŸehitlerimizin emanetine sahip Ã§Ä±kan bÃ¼yÃ¼k ve gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye hedefi doÄŸrultusunda Ã§aba harcayan herkese ÅŸahsÄ±m ve milletim adÄ±na ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum. Allah bize hep birlikte, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ de aÃ§mayÄ± nasip etsin diyorum.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi YÄ±ldÄ±z, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde KerkÃ¼k ve Musul'daki havalimanlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ve THY'nin bu havalimanlarÄ±nda bulunmak istediÄŸini belirtti.
Suriye Dernekleri Ã¼yesi bir grup, Ä°ran'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde Guta'daki saldÄ±rÄ±larÄ± protesto etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihi ile ilgili , "Tabii bunun bitiÅŸ tarihi sÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re 2023 sonuydu. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi yaptÄ±k, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonunda 18 ay erken bitirerek inÅŸallah 18 Mart 2022'de kÃ¶prÃ¼yÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±
18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 103. YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla baÅŸta Ã‡anakkale olmak Ã¼zere yurdun her yerinde anma programlarÄ± dÃ¼zenlendi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡anakkale Zaferi'nin 103'ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, destansÄ± zafere ait arÅŸivindeki az bilinen fotoÄŸraflar ile bazÄ± belgeleri yayÄ±nladÄ±.
AFAD BaÅŸkanÄ± GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, "AFAD, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve baÅŸka kuruluÅŸlarla sivillerin gÄ±da kolisi, hijyen paketi, su ve baÅŸka ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor." dedi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te DÃ¼nya Turizm FuarÄ±'nÄ± ziyaret etti.
MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± Ankara Spor Salonu'nda yapÄ±lÄ±yor. Kurultayda, tek aday olan BahÃ§eli, bir kez daha MHP Genel BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Fizik tedavi iÃ§in geldiÄŸi Denizli'deki bir tesiste tansiyon dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve bÃ¶brek yetmezliÄŸi nedeniyle rahatsÄ±zlanan eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilecek
BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã§Ã¶kme sonucunda park halindeki 6 araÃ§tan 2 tanesi Ã§Ã¶ken duvarÄ±n altÄ±nda kalÄ±rken, araÃ§larÄ±n iÃ§inde kimsenin olmamasÄ± faciayÄ± Ã¶nledi
TÃ¼rkiye'de Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 50 Ã¼lkeden MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrenciler, Ã¼lkelerinde kendi dillerinde, "Ãœmmete KardeÅŸlik ve BarÄ±ÅŸ Ã‡aÄŸrÄ±sÄ±" yapacak
Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nÄ±n zaferle sonuÃ§lanacaÄŸÄ±na inanan Ä°ngilizler, OsmanlÄ± topraklarÄ±nda kullanmak Ã¼zere para da bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±
Ä°stanbul'da polis ve jandarmanÄ±n sorumluluk bÃ¶lgesinde asayiÅŸ, terÃ¶r, mali, organize, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, narkotik, toplumsal ve biliÅŸim alanlarÄ±nda 2016'da 383 bin 750, 2017'de ise 445 bin 408 olmak Ã¼zere 829 bin 158 olay meydana geldi. 2017'de Ä°stanbul'da Ã¶nceki yÄ±la oranla terÃ¶r olaylarÄ±nda yÃ¼zde 58, biliÅŸim ve diÄŸer suÃ§larda yÃ¼zde 2 oranÄ±nda azaldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Afrin ÅŸehir merkezinin 08.30 itibarÄ±yla tamamen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ErdoÄŸan, "Afrin ÅŸehir merkezinde artÄ±k TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor" dedi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TSK ve Ã–SO, Afrin ilÃ§e merkezini direniÅŸle karÅŸÄ±laÅŸmadan ele geÃ§irdi. TÃ¼rk askeri, Afrin ilÃ§e merkezine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± Ã§ekti
MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. MHPÂ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalÃ§Ä±n, partisinin 12. OlaÄŸan KurultayÄ±'na CHP,Â HDPÂ ve Ä°YÄ° Parti'yi davet etmediklerini belirterek, "Her 3'Ã¼ de Ã¼Ã§Ã¼z bir ÅŸekilde aynÄ± paralelde hareket eden siyasi partiler"Â dedi.