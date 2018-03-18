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GÃ¼ncelleme: 17:19, 18 Mart 2018 Pazar

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Ä°ran KonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde DoÄŸu Guta protestosu
Ä°ran KonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde DoÄŸu Guta protestosu

Suriye Dernekleri Ã¼yesi bir grup, Ä°ran'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde Guta'daki saldÄ±rÄ±larÄ± protesto etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye Dernekleri Ã¼yesi bir grup,Â Ä°ran'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuÂ Ã¶nÃ¼ndeÂ Guta'da rejim tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara tepki gÃ¶sterdi.

BaÅŸkonsolosluk Ã¶nÃ¼nde bir araya gelen gruptakiler, ArapÃ§a sloganlar atarak tekbir getirdi.

Gruptakiler ayrÄ±ca temsili olarak kefenlenmiÅŸ bir kiÅŸiyi ellerinde taÅŸÄ±yarak, Guta'da rejim tarafÄ±ndan yapÄ±lan kimyasal saldÄ±rÄ± sonucu yaÅŸanan Ã¶lÃ¼mleri protesto etti.

DoÄŸu Guta'da 2013'ten bu yana 203 kimyasal saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu saldÄ±rÄ±larda sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia eden Suriye Dernekleri Ã¼yeleri, saldÄ±rÄ±larda Suriye rejimine destek verdiÄŸi iÃ§in Ä°ran'a tepki gÃ¶sterdi.

Gruptakiler, polisin gÃ¶sterinin izinsiz olduÄŸu uyarÄ±sÄ± Ã¼zerine daÄŸÄ±ldÄ±.



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