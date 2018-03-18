'THY KerkÃ¼k ve Musul havalimanlarÄ±nda bulunmak istiyor'

Ä°stanbul'da terÃ¶r olaylarÄ± yÃ¼zde 58 azaldÄ±

Ä°stanbul'da polis ve jandarmanÄ±n sorumluluk bÃ¶lgesinde asayiÅŸ, terÃ¶r, mali, organize, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, narkotik, toplumsal ve biliÅŸim alanlarÄ±nda 2016'da 383 bin 750, 2017'de ise 445 bin 408 olmak Ã¼zere 829 bin 158 olay meydana geldi. 2017'de Ä°stanbul'da Ã¶nceki yÄ±la oranla terÃ¶r olaylarÄ±nda yÃ¼zde 58, biliÅŸim ve diÄŸer suÃ§larda yÃ¼zde 2 oranÄ±nda azaldÄ±