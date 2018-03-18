İran Yargı Erki'nden Ahmedinejad'a ağır suçlama

İran'dan yayın yapan entekhab haber sitesine göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Ejei, Ahmedinejad'ı hedef alan açıklamalar yaptı.
Ejei, Ahmedinejad ve yardımcılarının ABD ve İsrail'le bir yol tuttuğunu ve son günlerde yaptıklarıyla haklarında açılan yolsuzluk dosyalarıyla ilgili hukuki süreci baltalamaya çalıştığını öne sürdü.
Suçlamaları reddeden Ahmedinejad'a delilleri sunduklarını belirten Ejei, kanunlara saygı göstermeyenlerin diktatörlük yaptıklarını söyledi.
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi, "yolsuzluk" iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis ve 80 kırbaç cezasına mahkum edilmiş, yine yardımcılarından İsfendiyar Rahim Meşai de dün Tahran Devrim Mahkemesinin başlattığı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ahmedinejad, yargı erkinin kararlarına karşı gelerek, yargı erkinin kendi yolsuzluğunu bu gibi adımlarla örtbas etmek istediğini belirtmişti.
İran Yargı Erki Sözcüsü Ejei, eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve yardımcılarını ABD ve İsrail'le yol tutmakla suçladı
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