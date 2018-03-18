18:28, 18 Mart 2018 Pazar

TÃ¼rkiye'nin dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±: Ã‡anakkale Deniz Zaferi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡anakkale'deÂ 18 Mart 1915'te elde edilenÂ deniz zaferi, tarihte bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu veÂ Ã‡anakkale'nin geÃ§ilmezliÄŸini kanÄ±tladÄ±.

Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndaki pek Ã§ok cephe ve muharebe alanlarÄ± arasÄ±nda, taraflarÄ± en Ã§ok etkileyen, bugÃ¼n de dÃ¼nya tarih literatÃ¼rÃ¼nde en Ã§ok anÄ±lan cephe olan Ã‡anakkale'de, dÃ¼nya denizlerine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana hiÃ§ yenilmeyen, bu Ã¶zelliÄŸiyle de "yenilmez armada" olarak tarihe geÃ§en Ä°ngiliz donanmasÄ± aÄŸÄ±r bir yenilgiye uÄŸratÄ±ldÄ±.

Ä°ngiltere, Fransa, Ä°talya'nÄ±n sÃ¶mÃ¼rge Ã¼lkelerinden getirdiÄŸi milletlerin Ã§ocuklarÄ±nÄ± savaÅŸa sÃ¼rmesinin yanÄ± sÄ±ra kara, deniz ve hava kuvvetlerinin ilk kez kullanÄ±lmasÄ±yla da Ã¶zel bir Ã¶neme sahip Ã‡anakkale'de dÃ¼nya muharebesi yaÅŸandÄ±.

Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n hemen Ã¶ncesinde girdiÄŸi savaÅŸlar, Ã¼lke iÃ§indeki karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar ve ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli sorunlarla uÄŸraÅŸan OsmanlÄ± Devleti, girmek istemediÄŸi savaÅŸa "itilerek" dahil edildi. Avrupa'daki savaÅŸÄ±n mevzi Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine Ä°ngiltere, Ã‡anakkale ya da Balkanlar'da yeni bir cephe aÃ§Ä±p Ä°stanbul'u ele geÃ§irerek, OsmanlÄ± Devleti'ni Almanya'dan ayÄ±rmayÄ± amaÃ§ladÄ±.

OsmanlÄ± gÃ¼Ã§lerinin 3 Åžubat 1915'te SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±'na taarruzu sonuÃ§ vermeyince Ä°ngiltere, MÄ±sÄ±r'daki gÃ¼Ã§lerini boÄŸazlara yÃ¶neltti.

BÃ¼tÃ¼n planlarÄ±nÄ± Ã¶nceden yapan ve kesin kazanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen Ä°ngiltere donanmasÄ±, TÃ¼rk milletinin tecrÃ¼besi, bilgisi ve askerlerinin birikimiyle Ã‡anakkale'ye gÃ¶mÃ¼ldÃ¼.

Ä°LK BOMBARDIMAN 19 ÅžUBAT'TA BAÅžLADI

Ä°tilaf devletleri, 12'si Ä°ngiliz, 4'Ã¼ FransÄ±z olmak Ã¼zere 16 muharebe gemisi, 6 muharip, 14 mayÄ±n arama tarama ve 1 uÃ§ak gemisinden oluÅŸan donanmasÄ±yla 19 Åžubat 1915 sabahÄ±, ''MÃ¼stahkem Mevki Methal Grubu BataryalarÄ±''na bombardÄ±man baÅŸlattÄ±.

Methal Grubu'nda ErtuÄŸrul, SeddÃ¼lbahir, Kumkale, Orhaniye bataryalarÄ± ile ErenkÃ¶y civarÄ±nda yerleÅŸtirilmiÅŸ bir kÄ±sÄ±m seyyar obÃ¼s bataryasÄ±, Merkez Grubu'nda ise Anadolu ve Rumeli bataryalarÄ± bulunuyordu.

Hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n olumsuzluÄŸu nedeniyle ikinci bombardÄ±man 25 Åžubat'ta yapÄ±ldÄ±. 26 Åžubat-17 Mart arasÄ±nda ise itilaf devletleri donanmasÄ± ileri teknoloji sistemleriyle mayÄ±n arama taramasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ancak 17-18 Mart gecesi BinbaÅŸÄ± Nazmi Bey ve YÃ¼zbaÅŸÄ± HakkÄ± Bey'in komutasÄ±ndaki Nusrat MayÄ±n Gemisi, ErenkÃ¶y koyuna ve BoÄŸaz'a mayÄ±n dÃ¶ÅŸedi.

NUSRET'Ä°N 26 MAYINI

18 Mart gÃ¼nÃ¼ Ã‡anakkale boÄŸazÄ±nÄ± geÃ§mek iÃ§in bir kez daha harekete geÃ§en itilaf devletleri donanmasÄ±na yÃ¶nelik saat 11.15'te ilk atÄ±ÅŸlarla bÃ¼yÃ¼k bir taarruz baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ã–nemli gemilerin ilk taarruzda yara almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan savrulan Ä°ngiliz ve FransÄ±z donanmasÄ±, gÃ¼neye yÃ¶neldi. ErenkÃ¶y mevkiine gelen gemiler, bu kez de Nusrat MayÄ±n Gemisi'nin dÃ¶ÅŸediÄŸi 26 adet mayÄ±nla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. MayÄ±nlara Ã§arpan gemilerin batmasÄ± ve yan yatmasÄ±yla tarihin akÄ±ÅŸÄ± deÄŸiÅŸti.

AyrÄ±ca Rumeli kÄ±yÄ±larÄ±nda Seyit OnbaÅŸÄ±'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± 275 kilogramlÄ±k top mermisinin de itilaf devletlerinin geldikleri gibi gitmelerinde bÃ¼yÃ¼k yeri oldu.

Saat 18.00'e kadar sÃ¼ren ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar sonunda, itilaf devletleri donanmasÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ muharebe gemisi Bouvet, Irresistible ve Ocean zÄ±rhlÄ±larÄ± batarken 2 muharebe gemisi ile 1 muharebe kruvazÃ¶rÃ¼ de yara aldÄ±.

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ anlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± savaÅŸta OsmanlÄ± Devleti kesin zafer elde etti. Bu zafer, tarihe "Ã‡anakkale Deniz Zaferi" olarak geÃ§ti ve Ã‡anakkale'nin geÃ§ilmezliÄŸi tÃ¼m dÃ¼nyaya ispat edildi.