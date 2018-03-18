TÃ¼rkiye'nin dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±: Ã‡anakkale Deniz Zaferi

Ã‡anakkale'deÂ 18 Mart 1915'te elde edilenÂ deniz zaferi, tarihte bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu veÂ Ã‡anakkale'nin geÃ§ilmezliÄŸini kanÄ±tladÄ±.
Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndaki pek Ã§ok cephe ve muharebe alanlarÄ± arasÄ±nda, taraflarÄ± en Ã§ok etkileyen, bugÃ¼n de dÃ¼nya tarih literatÃ¼rÃ¼nde en Ã§ok anÄ±lan cephe olan Ã‡anakkale'de, dÃ¼nya denizlerine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana hiÃ§ yenilmeyen, bu Ã¶zelliÄŸiyle de "yenilmez armada" olarak tarihe geÃ§en Ä°ngiliz donanmasÄ± aÄŸÄ±r bir yenilgiye uÄŸratÄ±ldÄ±.
Ä°ngiltere, Fransa, Ä°talya'nÄ±n sÃ¶mÃ¼rge Ã¼lkelerinden getirdiÄŸi milletlerin Ã§ocuklarÄ±nÄ± savaÅŸa sÃ¼rmesinin yanÄ± sÄ±ra kara, deniz ve hava kuvvetlerinin ilk kez kullanÄ±lmasÄ±yla da Ã¶zel bir Ã¶neme sahip Ã‡anakkale'de dÃ¼nya muharebesi yaÅŸandÄ±.
Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n hemen Ã¶ncesinde girdiÄŸi savaÅŸlar, Ã¼lke iÃ§indeki karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar ve ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli sorunlarla uÄŸraÅŸan OsmanlÄ± Devleti, girmek istemediÄŸi savaÅŸa "itilerek" dahil edildi. Avrupa'daki savaÅŸÄ±n mevzi Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine Ä°ngiltere, Ã‡anakkale ya da Balkanlar'da yeni bir cephe aÃ§Ä±p Ä°stanbul'u ele geÃ§irerek, OsmanlÄ± Devleti'ni Almanya'dan ayÄ±rmayÄ± amaÃ§ladÄ±.
OsmanlÄ± gÃ¼Ã§lerinin 3 Åžubat 1915'te SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±'na taarruzu sonuÃ§ vermeyince Ä°ngiltere, MÄ±sÄ±r'daki gÃ¼Ã§lerini boÄŸazlara yÃ¶neltti.
BÃ¼tÃ¼n planlarÄ±nÄ± Ã¶nceden yapan ve kesin kazanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen Ä°ngiltere donanmasÄ±, TÃ¼rk milletinin tecrÃ¼besi, bilgisi ve askerlerinin birikimiyle Ã‡anakkale'ye gÃ¶mÃ¼ldÃ¼.
Ä°tilaf devletleri, 12'si Ä°ngiliz, 4'Ã¼ FransÄ±z olmak Ã¼zere 16 muharebe gemisi, 6 muharip, 14 mayÄ±n arama tarama ve 1 uÃ§ak gemisinden oluÅŸan donanmasÄ±yla 19 Åžubat 1915 sabahÄ±, ''MÃ¼stahkem Mevki Methal Grubu BataryalarÄ±''na bombardÄ±man baÅŸlattÄ±.
Methal Grubu'nda ErtuÄŸrul, SeddÃ¼lbahir, Kumkale, Orhaniye bataryalarÄ± ile ErenkÃ¶y civarÄ±nda yerleÅŸtirilmiÅŸ bir kÄ±sÄ±m seyyar obÃ¼s bataryasÄ±, Merkez Grubu'nda ise Anadolu ve Rumeli bataryalarÄ± bulunuyordu.
Hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n olumsuzluÄŸu nedeniyle ikinci bombardÄ±man 25 Åžubat'ta yapÄ±ldÄ±. 26 Åžubat-17 Mart arasÄ±nda ise itilaf devletleri donanmasÄ± ileri teknoloji sistemleriyle mayÄ±n arama taramasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ancak 17-18 Mart gecesi BinbaÅŸÄ± Nazmi Bey ve YÃ¼zbaÅŸÄ± HakkÄ± Bey'in komutasÄ±ndaki Nusrat MayÄ±n Gemisi, ErenkÃ¶y koyuna ve BoÄŸaz'a mayÄ±n dÃ¶ÅŸedi.
18 Mart gÃ¼nÃ¼ Ã‡anakkale boÄŸazÄ±nÄ± geÃ§mek iÃ§in bir kez daha harekete geÃ§en itilaf devletleri donanmasÄ±na yÃ¶nelik saat 11.15'te ilk atÄ±ÅŸlarla bÃ¼yÃ¼k bir taarruz baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ã–nemli gemilerin ilk taarruzda yara almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan savrulan Ä°ngiliz ve FransÄ±z donanmasÄ±, gÃ¼neye yÃ¶neldi. ErenkÃ¶y mevkiine gelen gemiler, bu kez de Nusrat MayÄ±n Gemisi'nin dÃ¶ÅŸediÄŸi 26 adet mayÄ±nla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. MayÄ±nlara Ã§arpan gemilerin batmasÄ± ve yan yatmasÄ±yla tarihin akÄ±ÅŸÄ± deÄŸiÅŸti.
AyrÄ±ca Rumeli kÄ±yÄ±larÄ±nda Seyit OnbaÅŸÄ±'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± 275 kilogramlÄ±k top mermisinin de itilaf devletlerinin geldikleri gibi gitmelerinde bÃ¼yÃ¼k yeri oldu.
Saat 18.00'e kadar sÃ¼ren ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar sonunda, itilaf devletleri donanmasÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ muharebe gemisi Bouvet, Irresistible ve Ocean zÄ±rhlÄ±larÄ± batarken 2 muharebe gemisi ile 1 muharebe kruvazÃ¶rÃ¼ de yara aldÄ±.
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ anlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± savaÅŸta OsmanlÄ± Devleti kesin zafer elde etti. Bu zafer, tarihe "Ã‡anakkale Deniz Zaferi" olarak geÃ§ti ve Ã‡anakkale'nin geÃ§ilmezliÄŸi tÃ¼m dÃ¼nyaya ispat edildi.
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba, bir gazetecinin, "Ã‡iftlik Bank ile ilgili bir geliÅŸme var mÄ±?" sorusuna, "Ã‡iftlik Bank'Ä±n Ã¶nÃ¼nde sadece 'Ã§iftlik' olduÄŸu iÃ§in millet zannediyor ki GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile bir ilgisi var.. Ã‡iftlik Bank ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne ilgisi olabilir ? 'YÃ¼zde 30 hibe vermiÅŸ', bÃ¶yle bir ÅŸey yok. Tamamen dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k." dedi.
Ã‡anakkale'de 18 Mart 1915'te olaÄŸanÃ¼stÃ¼lÃ¼klerin de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± savaÅŸta OsmanlÄ± Devleti kesin zafer elde etti. Bu zafer, tarihe "Ã‡anakkale Deniz Zaferi" olarak geÃ§ti ve Ã‡anakkale'nin geÃ§ilmezliÄŸi tÃ¼m dÃ¼nyaya ispat edildi.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi YÄ±ldÄ±z, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde KerkÃ¼k ve Musul'daki havalimanlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ve THY'nin bu havalimanlarÄ±nda bulunmak istediÄŸini belirtti.
Suriye Dernekleri Ã¼yesi bir grup, Ä°ran'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde Guta'daki saldÄ±rÄ±larÄ± protesto etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihi ile ilgili , "Tabii bunun bitiÅŸ tarihi sÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re 2023 sonuydu. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi yaptÄ±k, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonunda 18 ay erken bitirerek inÅŸallah 18 Mart 2022'de kÃ¶prÃ¼yÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±
18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 103. YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla baÅŸta Ã‡anakkale olmak Ã¼zere yurdun her yerinde anma programlarÄ± dÃ¼zenlendi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡anakkale Zaferi'nin 103'ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, destansÄ± zafere ait arÅŸivindeki az bilinen fotoÄŸraflar ile bazÄ± belgeleri yayÄ±nladÄ±.
AFAD BaÅŸkanÄ± GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, "AFAD, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve baÅŸka kuruluÅŸlarla sivillerin gÄ±da kolisi, hijyen paketi, su ve baÅŸka ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor." dedi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te DÃ¼nya Turizm FuarÄ±'nÄ± ziyaret etti.
MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± Ankara Spor Salonu'nda yapÄ±lÄ±yor. Kurultayda, tek aday olan BahÃ§eli, bir kez daha MHP Genel BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Fizik tedavi iÃ§in geldiÄŸi Denizli'deki bir tesiste tansiyon dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve bÃ¶brek yetmezliÄŸi nedeniyle rahatsÄ±zlanan eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilecek
BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã§Ã¶kme sonucunda park halindeki 6 araÃ§tan 2 tanesi Ã§Ã¶ken duvarÄ±n altÄ±nda kalÄ±rken, araÃ§larÄ±n iÃ§inde kimsenin olmamasÄ± faciayÄ± Ã¶nledi
TÃ¼rkiye'de Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 50 Ã¼lkeden MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrenciler, Ã¼lkelerinde kendi dillerinde, "Ãœmmete KardeÅŸlik ve BarÄ±ÅŸ Ã‡aÄŸrÄ±sÄ±" yapacak
Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nÄ±n zaferle sonuÃ§lanacaÄŸÄ±na inanan Ä°ngilizler, OsmanlÄ± topraklarÄ±nda kullanmak Ã¼zere para da bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±
Ä°stanbul'da polis ve jandarmanÄ±n sorumluluk bÃ¶lgesinde asayiÅŸ, terÃ¶r, mali, organize, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, narkotik, toplumsal ve biliÅŸim alanlarÄ±nda 2016'da 383 bin 750, 2017'de ise 445 bin 408 olmak Ã¼zere 829 bin 158 olay meydana geldi. 2017'de Ä°stanbul'da Ã¶nceki yÄ±la oranla terÃ¶r olaylarÄ±nda yÃ¼zde 58, biliÅŸim ve diÄŸer suÃ§larda yÃ¼zde 2 oranÄ±nda azaldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Afrin ÅŸehir merkezinin 08.30 itibarÄ±yla tamamen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ErdoÄŸan, "Afrin ÅŸehir merkezinde artÄ±k TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor" dedi.