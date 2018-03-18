Bakan FakÄ±baba'dan 'Ã‡iftlik Bank' sorusuna cevap

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, "Ã‡iftlik Bank'Ä±n Ã¶nÃ¼nde sadece 'Ã§iftlik' olduÄŸu iÃ§in millet zannediyor ki GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile bir ilgisi var. Ã‡iftlik Bank'Ä±n TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var, ne verdiÄŸi bir hibe var. Bu sÃ¶ylentiler tamamen yanlÄ±ÅŸ ve ocak ayÄ±nda biz 'Ã‡iftlik Bank'ta vatandaÅŸlar kandÄ±rÄ±lÄ±yor' diye BakanlÄ±k olarak savcÄ±lÄ±ÄŸa dilekÃ§e vermiÅŸiz." dedi.
Bakan FakÄ±baba, "BuzaÄŸÄ±lar Ã–lmesin" Projesi kapsamÄ±nda Ã¶zel bir ÅŸirkete ait Ã§iftliÄŸi gezerek yetkililerden bilgi aldÄ±.
2018 yÄ±lÄ±nÄ± "BuzaÄŸÄ±lar Ã–lmesin" yÄ±lÄ± ilan ettiklerini anÄ±msatan FakÄ±baba, "BakanlÄ±k olarak bÃ¼tÃ¼n arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ile elimizden gelen gayreti gÃ¶steriyoruz. BaÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.
Bir gazetecinin, "Ã‡iftlik Bank ile ilgili bir geliÅŸme var mÄ±?" sorusuna Bakan FakÄ±baba, ÅŸu cevabÄ± verdi:
"Ã‡iftlik Bank'Ä±n Ã¶nÃ¼nde sadece 'Ã§iftlik' olduÄŸu iÃ§in millet zannediyor ki GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile bir ilgisi var. Ã‡iftlik Bank'Ä±n TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var, ne verdiÄŸi bir hibe var. Bu sÃ¶ylentiler tamamen yanlÄ±ÅŸ ve ocak ayÄ±nda biz 'Ã‡iftlik Bank'ta vatandaÅŸlar kandÄ±rÄ±lÄ±yor' diye BakanlÄ±k olarak savcÄ±lÄ±ÄŸa dilekÃ§e vermiÅŸiz. Ama bir tek ÅŸey var. O da aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa davet etmiÅŸler. Genel olarak her aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta, 'iÅŸlerimiz yoÄŸun, gelemedik' deriz. Ã–yle bir telgrafÄ±mÄ±z olmuÅŸtur. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda Ã‡iftlik Bank nedir? NasÄ±ldÄ±r? Ama sonradan bunun gerÃ§ekten vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± kandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z an ocak ayÄ± iÃ§inde Ã‡iftlik Bank'la ilgili savcÄ±lÄ±ÄŸa mÃ¼racaat etmiÅŸiz. 'Bunu araÅŸtÄ±rÄ±n, bir ÅŸeyler var' diye. Ã‡iftlik Bank ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne ilgisi olabilir ? 'YÃ¼zde 30 hibe vermiÅŸ', bÃ¶yle bir ÅŸey yok. Tamamen dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k. Mutlaka hÃ¼kÃ¼metimiz bu baÄŸlamda Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yor."
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba, bir gazetecinin, "Ã‡iftlik Bank ile ilgili bir geliÅŸme var mÄ±?" sorusuna, "Ã‡iftlik Bank'Ä±n Ã¶nÃ¼nde sadece 'Ã§iftlik' olduÄŸu iÃ§in millet zannediyor ki GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile bir ilgisi var.. Ã‡iftlik Bank ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne ilgisi olabilir ? 'YÃ¼zde 30 hibe vermiÅŸ', bÃ¶yle bir ÅŸey yok. Tamamen dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k." dedi.
Ã‡anakkale'de 18 Mart 1915'te olaÄŸanÃ¼stÃ¼lÃ¼klerin de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± savaÅŸta OsmanlÄ± Devleti kesin zafer elde etti. Bu zafer, tarihe "Ã‡anakkale Deniz Zaferi" olarak geÃ§ti ve Ã‡anakkale'nin geÃ§ilmezliÄŸi tÃ¼m dÃ¼nyaya ispat edildi.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi YÄ±ldÄ±z, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde KerkÃ¼k ve Musul'daki havalimanlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ve THY'nin bu havalimanlarÄ±nda bulunmak istediÄŸini belirtti.
Suriye Dernekleri Ã¼yesi bir grup, Ä°ran'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde Guta'daki saldÄ±rÄ±larÄ± protesto etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihi ile ilgili , "Tabii bunun bitiÅŸ tarihi sÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re 2023 sonuydu. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi yaptÄ±k, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonunda 18 ay erken bitirerek inÅŸallah 18 Mart 2022'de kÃ¶prÃ¼yÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±
18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 103. YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla baÅŸta Ã‡anakkale olmak Ã¼zere yurdun her yerinde anma programlarÄ± dÃ¼zenlendi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡anakkale Zaferi'nin 103'ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, destansÄ± zafere ait arÅŸivindeki az bilinen fotoÄŸraflar ile bazÄ± belgeleri yayÄ±nladÄ±.
AFAD BaÅŸkanÄ± GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, "AFAD, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve baÅŸka kuruluÅŸlarla sivillerin gÄ±da kolisi, hijyen paketi, su ve baÅŸka ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor." dedi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te DÃ¼nya Turizm FuarÄ±'nÄ± ziyaret etti.
MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± Ankara Spor Salonu'nda yapÄ±lÄ±yor. Kurultayda, tek aday olan BahÃ§eli, bir kez daha MHP Genel BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Fizik tedavi iÃ§in geldiÄŸi Denizli'deki bir tesiste tansiyon dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve bÃ¶brek yetmezliÄŸi nedeniyle rahatsÄ±zlanan eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilecek
BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã§Ã¶kme sonucunda park halindeki 6 araÃ§tan 2 tanesi Ã§Ã¶ken duvarÄ±n altÄ±nda kalÄ±rken, araÃ§larÄ±n iÃ§inde kimsenin olmamasÄ± faciayÄ± Ã¶nledi
TÃ¼rkiye'de Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 50 Ã¼lkeden MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrenciler, Ã¼lkelerinde kendi dillerinde, "Ãœmmete KardeÅŸlik ve BarÄ±ÅŸ Ã‡aÄŸrÄ±sÄ±" yapacak
Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nÄ±n zaferle sonuÃ§lanacaÄŸÄ±na inanan Ä°ngilizler, OsmanlÄ± topraklarÄ±nda kullanmak Ã¼zere para da bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±
Ä°stanbul'da polis ve jandarmanÄ±n sorumluluk bÃ¶lgesinde asayiÅŸ, terÃ¶r, mali, organize, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, narkotik, toplumsal ve biliÅŸim alanlarÄ±nda 2016'da 383 bin 750, 2017'de ise 445 bin 408 olmak Ã¼zere 829 bin 158 olay meydana geldi. 2017'de Ä°stanbul'da Ã¶nceki yÄ±la oranla terÃ¶r olaylarÄ±nda yÃ¼zde 58, biliÅŸim ve diÄŸer suÃ§larda yÃ¼zde 2 oranÄ±nda azaldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Afrin ÅŸehir merkezinin 08.30 itibarÄ±yla tamamen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ErdoÄŸan, "Afrin ÅŸehir merkezinde artÄ±k TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor" dedi.