19:40, 18 Mart 2018 Pazar

Bakan FakÄ±baba'dan 'Ã‡iftlik Bank' sorusuna cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, "Ã‡iftlik Bank'Ä±n Ã¶nÃ¼nde sadece 'Ã§iftlik' olduÄŸu iÃ§in millet zannediyor ki GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile bir ilgisi var. Ã‡iftlik Bank'Ä±n TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var, ne verdiÄŸi bir hibe var. Bu sÃ¶ylentiler tamamen yanlÄ±ÅŸ ve ocak ayÄ±nda biz 'Ã‡iftlik Bank'ta vatandaÅŸlar kandÄ±rÄ±lÄ±yor' diye BakanlÄ±k olarak savcÄ±lÄ±ÄŸa dilekÃ§e vermiÅŸiz." dedi.

Bakan FakÄ±baba, "BuzaÄŸÄ±lar Ã–lmesin" Projesi kapsamÄ±nda Ã¶zel bir ÅŸirkete ait Ã§iftliÄŸi gezerek yetkililerden bilgi aldÄ±.

2018 yÄ±lÄ±nÄ± "BuzaÄŸÄ±lar Ã–lmesin" yÄ±lÄ± ilan ettiklerini anÄ±msatan FakÄ±baba, "BakanlÄ±k olarak bÃ¼tÃ¼n arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ile elimizden gelen gayreti gÃ¶steriyoruz. BaÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

Bir gazetecinin, "Ã‡iftlik Bank ile ilgili bir geliÅŸme var mÄ±?" sorusuna Bakan FakÄ±baba, ÅŸu cevabÄ± verdi:

"Ã‡iftlik Bank'Ä±n Ã¶nÃ¼nde sadece 'Ã§iftlik' olduÄŸu iÃ§in millet zannediyor ki GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile bir ilgisi var. Ã‡iftlik Bank'Ä±n TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var, ne verdiÄŸi bir hibe var. Bu sÃ¶ylentiler tamamen yanlÄ±ÅŸ ve ocak ayÄ±nda biz 'Ã‡iftlik Bank'ta vatandaÅŸlar kandÄ±rÄ±lÄ±yor' diye BakanlÄ±k olarak savcÄ±lÄ±ÄŸa dilekÃ§e vermiÅŸiz. Ama bir tek ÅŸey var. O da aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa davet etmiÅŸler. Genel olarak her aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta, 'iÅŸlerimiz yoÄŸun, gelemedik' deriz. Ã–yle bir telgrafÄ±mÄ±z olmuÅŸtur. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda Ã‡iftlik Bank nedir? NasÄ±ldÄ±r? Ama sonradan bunun gerÃ§ekten vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± kandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z an ocak ayÄ± iÃ§inde Ã‡iftlik Bank'la ilgili savcÄ±lÄ±ÄŸa mÃ¼racaat etmiÅŸiz. 'Bunu araÅŸtÄ±rÄ±n, bir ÅŸeyler var' diye. Ã‡iftlik Bank ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne ilgisi olabilir ? 'YÃ¼zde 30 hibe vermiÅŸ', bÃ¶yle bir ÅŸey yok. Tamamen dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k. Mutlaka hÃ¼kÃ¼metimiz bu baÄŸlamda Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yor."