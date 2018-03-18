20:59, 18 Mart 2018 Pazar

Afrin ve 6 belde merkezinin terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 58 gÃ¼n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 20 Ocak'ta ilk sinyalini verdiÄŸiÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda, Afrin'deki yÃ¼zlerce yerleÅŸim yerinin terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yoÄŸun bir sÃ¼reÃ§ yaÅŸandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 20 Ocak'ta KÃ¼tahya'da AK Parti 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Afrin operasyonun ilk sinyallerini vermiÅŸti. ErdoÄŸan'Ä±n, "Afrin operasyonu sahada fiilen baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bunu MÃ¼nbiÃ§ takip edecek." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± aynÄ± gÃ¼n saat 17.00'de Afrin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'Ä±n noktalarÄ±nÄ± bombaladÄ±.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) operasyona yÃ¶nelik ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nda, saat 17.00'de baÅŸlayan harekatÄ±n isminin "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±" olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

HarekatÄ±n 3. gÃ¼nÃ¼nde TSK, Afrin'in doÄŸusundaki Azez'den operasyon baÅŸlattÄ±. Operasyonda Ã§ok sayÄ±da Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) unsuru da yer aldÄ±.

TSK ve Ã–SO, 28 Ocak'ta Afrin'in doÄŸusundaki Azez'den sabah saatlerinde YPG/PKK iÅŸgalindeki Burseya DaÄŸÄ±'na yÃ¶nelik operasyon baÅŸlatarak, stratejik Ã¶nemdeki daÄŸÄ± ele geÃ§irdi.

6 BELDE MERKEZÄ° ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ°

TSK ve Ã–SO birlikleri, 1 Åžubat'ta kara operasyonu kapsamÄ±nda, ilÃ§enin kuzeyindeki BÃ¼lbÃ¼l belde merkezine yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonda, bÃ¶lgenin kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸladÄ±.

Ä°lÃ§enin kuzey, batÄ± ve doÄŸusundan baÅŸlatÄ±lan kara harekatÄ±nda ilerleyen TSK ve Ã–SO birlikleri, 26 Åžubat tarihinde TSK ve Ã–SO'nun Afrin'de terÃ¶ristlerden kurtardÄ±ÄŸÄ± hilal ÅŸeklindeki alan sayesinde, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki FÄ±rat KalkanÄ± ve Ä°dlib bÃ¶lgeleri arasÄ±nda kara baÄŸlantÄ±sÄ± oluÅŸtu.

TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda terÃ¶ristlerin iÅŸgalindeki bÃ¶lgelerin temizlenmesinin ardÄ±ndan iÃ§ bÃ¶lgelere yÃ¶nelik operasyonlar hÄ±z kazandÄ±.

3 Mart tarihine girildiÄŸinde ilÃ§enin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Racu belde merkezi de ele geÃ§irildi.

TSK ve Ã–SO birlikleri, terÃ¶rden temizledikleri bÃ¶lgelerde bir yandan gÃ¼venlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken diÄŸer yandan da ilerleyiÅŸlerini sÃ¼rdÃ¼rerek 4 Mart'ta Åžeyh Hadid belde merkezinin kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸladÄ±.

6 Mart tarihine girildiÄŸinde ilÃ§enin kuzeydoÄŸusundaki Åžeran beldesi terÃ¶ristlerden temizlenerek, Azez tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan kara operasyonunda hÄ±zla ilÃ§e merkezine doÄŸru ilerleme kaydedildi.

8 Mart'ta ise ilÃ§enin en Ã¶nemli beldelerinden Cinderes, TSK ve Ã–SO'nun ele geÃ§ti.

5 belde merkezinin terÃ¶ristlerden temizlenmesinin ardÄ±ndan ilÃ§e merkezine doÄŸru ilerleyiÅŸ daha da hÄ±z kazandÄ±.

13 Mart tarihine girildiÄŸinde Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlar neticesinde, 12 Mart tarihinden itibaren Afrin kent merkezinin kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã‡anakkale'de 18 Mart Stadyumu ve Åžehitler Abidesi'nde dÃ¼zenlenen 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin 103. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Bir mÃ¼jdeyi sizlerle paylaÅŸmak istiyorum. Afrin ÅŸehir merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'mizin desteÄŸindeki Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu mensuplarÄ± tarafÄ±ndan bu sabah 08.30 itibarÄ±yla tamamen kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." diyerek ilÃ§e merkezinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mÃ¼jdesini verdi.

Ä°lÃ§e merkezinin dÃ¼ÅŸmesiyle, TSK ve Ã–SO birlikleri, ilÃ§edeki son belde olan MabatlÄ± merkezinin kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

TSK ve Ã–SO'nun 58. gÃ¼nÃ¼ne giren harekatÄ±nda 273'ten fazla bÃ¶lge terÃ¶ristlerden temizlendi.