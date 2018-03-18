Afrin ve 6 belde merkezinin terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 58 gÃ¼n

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 20 Ocak'ta ilk sinyalini verdiÄŸiÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda, Afrin'deki yÃ¼zlerce yerleÅŸim yerinin terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yoÄŸun bir sÃ¼reÃ§ yaÅŸandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 20 Ocak'ta KÃ¼tahya'da AK Parti 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Afrin operasyonun ilk sinyallerini vermiÅŸti. ErdoÄŸan'Ä±n, "Afrin operasyonu sahada fiilen baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bunu MÃ¼nbiÃ§ takip edecek." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± aynÄ± gÃ¼n saat 17.00'de Afrin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'Ä±n noktalarÄ±nÄ± bombaladÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) operasyona yÃ¶nelik ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nda, saat 17.00'de baÅŸlayan harekatÄ±n isminin "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±" olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
HarekatÄ±n 3. gÃ¼nÃ¼nde TSK, Afrin'in doÄŸusundaki Azez'den operasyon baÅŸlattÄ±. Operasyonda Ã§ok sayÄ±da Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) unsuru da yer aldÄ±.
TSK ve Ã–SO, 28 Ocak'ta Afrin'in doÄŸusundaki Azez'den sabah saatlerinde YPG/PKK iÅŸgalindeki Burseya DaÄŸÄ±'na yÃ¶nelik operasyon baÅŸlatarak, stratejik Ã¶nemdeki daÄŸÄ± ele geÃ§irdi.
TSK ve Ã–SO birlikleri, 1 Åžubat'ta kara operasyonu kapsamÄ±nda, ilÃ§enin kuzeyindeki BÃ¼lbÃ¼l belde merkezine yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonda, bÃ¶lgenin kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸladÄ±.
Ä°lÃ§enin kuzey, batÄ± ve doÄŸusundan baÅŸlatÄ±lan kara harekatÄ±nda ilerleyen TSK ve Ã–SO birlikleri, 26 Åžubat tarihinde TSK ve Ã–SO'nun Afrin'de terÃ¶ristlerden kurtardÄ±ÄŸÄ± hilal ÅŸeklindeki alan sayesinde, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki FÄ±rat KalkanÄ± ve Ä°dlib bÃ¶lgeleri arasÄ±nda kara baÄŸlantÄ±sÄ± oluÅŸtu.
TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda terÃ¶ristlerin iÅŸgalindeki bÃ¶lgelerin temizlenmesinin ardÄ±ndan iÃ§ bÃ¶lgelere yÃ¶nelik operasyonlar hÄ±z kazandÄ±.
3 Mart tarihine girildiÄŸinde ilÃ§enin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Racu belde merkezi de ele geÃ§irildi.
TSK ve Ã–SO birlikleri, terÃ¶rden temizledikleri bÃ¶lgelerde bir yandan gÃ¼venlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken diÄŸer yandan da ilerleyiÅŸlerini sÃ¼rdÃ¼rerek 4 Mart'ta Åžeyh Hadid belde merkezinin kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸladÄ±.
6 Mart tarihine girildiÄŸinde ilÃ§enin kuzeydoÄŸusundaki Åžeran beldesi terÃ¶ristlerden temizlenerek, Azez tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan kara operasyonunda hÄ±zla ilÃ§e merkezine doÄŸru ilerleme kaydedildi.
8 Mart'ta ise ilÃ§enin en Ã¶nemli beldelerinden Cinderes, TSK ve Ã–SO'nun ele geÃ§ti.
5 belde merkezinin terÃ¶ristlerden temizlenmesinin ardÄ±ndan ilÃ§e merkezine doÄŸru ilerleyiÅŸ daha da hÄ±z kazandÄ±.
13 Mart tarihine girildiÄŸinde Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlar neticesinde, 12 Mart tarihinden itibaren Afrin kent merkezinin kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã‡anakkale'de 18 Mart Stadyumu ve Åžehitler Abidesi'nde dÃ¼zenlenen 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin 103. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Bir mÃ¼jdeyi sizlerle paylaÅŸmak istiyorum. Afrin ÅŸehir merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'mizin desteÄŸindeki Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu mensuplarÄ± tarafÄ±ndan bu sabah 08.30 itibarÄ±yla tamamen kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." diyerek ilÃ§e merkezinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mÃ¼jdesini verdi.
Ä°lÃ§e merkezinin dÃ¼ÅŸmesiyle, TSK ve Ã–SO birlikleri, ilÃ§edeki son belde olan MabatlÄ± merkezinin kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
TSK ve Ã–SO'nun 58. gÃ¼nÃ¼ne giren harekatÄ±nda 273'ten fazla bÃ¶lge terÃ¶ristlerden temizlendi.
TSK ve ve Ã–SO'nun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 58. gÃ¼nÃ¼nde Afrin ilÃ§e merkezinin yanÄ± sÄ±ra BÃ¼lbÃ¼l, Racu, Åžeyh Hadid, Åžeran, Cinderes ve MabatlÄ± belde merkezleri terÃ¶ristlerden temizlendi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba, bir gazetecinin, "Ã‡iftlik Bank ile ilgili bir geliÅŸme var mÄ±?" sorusuna, "Ã‡iftlik Bank'Ä±n Ã¶nÃ¼nde sadece 'Ã§iftlik' olduÄŸu iÃ§in millet zannediyor ki GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile bir ilgisi var.. Ã‡iftlik Bank ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne ilgisi olabilir ? 'YÃ¼zde 30 hibe vermiÅŸ', bÃ¶yle bir ÅŸey yok. Tamamen dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k." dedi.
Ã‡anakkale'de 18 Mart 1915'te olaÄŸanÃ¼stÃ¼lÃ¼klerin de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± savaÅŸta OsmanlÄ± Devleti kesin zafer elde etti. Bu zafer, tarihe "Ã‡anakkale Deniz Zaferi" olarak geÃ§ti ve Ã‡anakkale'nin geÃ§ilmezliÄŸi tÃ¼m dÃ¼nyaya ispat edildi.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi YÄ±ldÄ±z, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde KerkÃ¼k ve Musul'daki havalimanlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ve THY'nin bu havalimanlarÄ±nda bulunmak istediÄŸini belirtti.
Suriye Dernekleri Ã¼yesi bir grup, Ä°ran'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde Guta'daki saldÄ±rÄ±larÄ± protesto etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihi ile ilgili , "Tabii bunun bitiÅŸ tarihi sÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re 2023 sonuydu. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi yaptÄ±k, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonunda 18 ay erken bitirerek inÅŸallah 18 Mart 2022'de kÃ¶prÃ¼yÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±
18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 103. YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla baÅŸta Ã‡anakkale olmak Ã¼zere yurdun her yerinde anma programlarÄ± dÃ¼zenlendi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡anakkale Zaferi'nin 103'ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, destansÄ± zafere ait arÅŸivindeki az bilinen fotoÄŸraflar ile bazÄ± belgeleri yayÄ±nladÄ±.
AFAD BaÅŸkanÄ± GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, "AFAD, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve baÅŸka kuruluÅŸlarla sivillerin gÄ±da kolisi, hijyen paketi, su ve baÅŸka ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor." dedi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te DÃ¼nya Turizm FuarÄ±'nÄ± ziyaret etti.
MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± Ankara Spor Salonu'nda yapÄ±lÄ±yor. Kurultayda, tek aday olan BahÃ§eli, bir kez daha MHP Genel BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Fizik tedavi iÃ§in geldiÄŸi Denizli'deki bir tesiste tansiyon dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve bÃ¶brek yetmezliÄŸi nedeniyle rahatsÄ±zlanan eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilecek
BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã§Ã¶kme sonucunda park halindeki 6 araÃ§tan 2 tanesi Ã§Ã¶ken duvarÄ±n altÄ±nda kalÄ±rken, araÃ§larÄ±n iÃ§inde kimsenin olmamasÄ± faciayÄ± Ã¶nledi
TÃ¼rkiye'de Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 50 Ã¼lkeden MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrenciler, Ã¼lkelerinde kendi dillerinde, "Ãœmmete KardeÅŸlik ve BarÄ±ÅŸ Ã‡aÄŸrÄ±sÄ±" yapacak
Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nÄ±n zaferle sonuÃ§lanacaÄŸÄ±na inanan Ä°ngilizler, OsmanlÄ± topraklarÄ±nda kullanmak Ã¼zere para da bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±
Ä°stanbul'da polis ve jandarmanÄ±n sorumluluk bÃ¶lgesinde asayiÅŸ, terÃ¶r, mali, organize, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, narkotik, toplumsal ve biliÅŸim alanlarÄ±nda 2016'da 383 bin 750, 2017'de ise 445 bin 408 olmak Ã¼zere 829 bin 158 olay meydana geldi. 2017'de Ä°stanbul'da Ã¶nceki yÄ±la oranla terÃ¶r olaylarÄ±nda yÃ¼zde 58, biliÅŸim ve diÄŸer suÃ§larda yÃ¼zde 2 oranÄ±nda azaldÄ±