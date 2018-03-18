21:23, 18 Mart 2018 Pazar

Amsterdam'da 'Guta'yı kurtar' gösterisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşın 7. yılında Amsterdam'da "Guta'yı kurtar" gösterisi düzenlendiği bildirildi.

Suriye Komitesi tarafından Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteride, Esed rejimi ve Rusya karşıtı pankartlar açılarak, Suriye'de katliamların durdurulması çağrısı yapıldı.

Özgür Suriye Ordusunu (ÖSO) simgeleyen bayraklar ve "Guta'yı kurtar, 7 yıl, özgürlük", "Ne zaman gökyüzünde kar taneleri görürsen Suriye'de çocukların üzerine bomba yağdığı aklına gelsin" , "Esed ve Putin çocuk katilleri" , "Hatırla, Esed'in kurşunu ile ölmezsek bile soğuktan öleceğiz", yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İdlib ve Doğu Guta'da yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kalmasına sessiz tepki gösterdi.

Gösteride, Doğu Guta'da yaşanan katliam sahnesi canlandırıldı.

Beşşar Esed rejiminin Mart 2011'de başlayan halk hareketlerine şiddet kullanarak müdahale etmesiyle başlayan iç savaşta 7 yıl geride kaldı. İç savaş yüz binlerce Suriyelinin hayatına mal oldu, milyonlarcası da sığınmacı durumuna düştü. Suriyeli sığınmacıların yaklaşık 3 milyonu Türkiye’de bulunuyor.