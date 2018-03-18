Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼nÃ¼nÂ TÃ¼rkiye ile ABÂ arasÄ±ndaki gÃ¶Ã§ krizi kaynaklÄ± Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ iÅŸ birliÄŸinin Ã¶nemli aÅŸamalarÄ±ndan biri olanÂ 18 Mart UzlaÅŸÄ±sÄ±'nÄ±n ikinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, "18 Mart UzlaÅŸÄ±sÄ±, Avrupaâ€™yÄ± varoluÅŸsal bir krize sÃ¼rÃ¼kleyen dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men akÄ±nÄ±nÄ± Ã¶nlemekle kalmamÄ±ÅŸ, yollarda Ã¶len gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de azalmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. 18 Mart UzlaÅŸÄ±sÄ± sayesinde Ekim 2015â€™te 7 bin olan TÃ¼rkiyeâ€™den Yunan adalarÄ±na gÃ¼nlÃ¼k ortalama dÃ¼zensiz geÃ§iÅŸler 43â€™e dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r." ifadelerine yer verildi.
Zirve kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± sayesinde gÃ¶Ã§menler iÃ§in gÃ¼venli ve yasal bir yol oluÅŸturulurken, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§Ã¼n de engellendiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiye, 18 Mart UzlaÅŸÄ±sÄ± kapsamÄ±nda, ahde vefa ile hareket ederek sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmiÅŸtir. Maalesef AB, bÃ¼tÃ¼n sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmemiÅŸtir. Suriyeli gÃ¶Ã§menlerin yasal yollarla seyahat etmesini saÄŸlayacak GÃ¶nÃ¼llÃ¼ Yeniden YerleÅŸtirme PlanÄ±nÄ±n uygulamaya baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.
AÃ§Ä±klamada, SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Mali Ä°mkanÄ± konusunda atÄ±lan son adÄ±mlarÄ±n olumlu karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± ancak yeterince gÃ¼Ã§lÃ¼ ve hÄ±zlÄ± adÄ±mlar atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izilerek "18 Mart UzlaÅŸÄ±sÄ±'nÄ±n diÄŸer unsurlarÄ±ndan olan katÄ±lÄ±m mÃ¼zakereleri, vize serbestisi ve GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸinin gÃ¼ncellenmesi konularÄ±nda da ABâ€™den somut adÄ±mlar bekliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.Â
AB BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, katÄ±lÄ±m mÃ¼zakereleri, vize serbestisi ve GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin gÃ¼ncellenmesi konularÄ±nda ABâ€™den somut adÄ±mlar beklendiÄŸi belirtildi
TSK ve ve Ã–SO'nun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 58. gÃ¼nÃ¼nde Afrin ilÃ§e merkezinin yanÄ± sÄ±ra BÃ¼lbÃ¼l, Racu, Åžeyh Hadid, Åžeran, Cinderes ve MabatlÄ± belde merkezleri terÃ¶ristlerden temizlendi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba, bir gazetecinin, "Ã‡iftlik Bank ile ilgili bir geliÅŸme var mÄ±?" sorusuna, "Ã‡iftlik Bank'Ä±n Ã¶nÃ¼nde sadece 'Ã§iftlik' olduÄŸu iÃ§in millet zannediyor ki GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile bir ilgisi var.. Ã‡iftlik Bank ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne ilgisi olabilir ? 'YÃ¼zde 30 hibe vermiÅŸ', bÃ¶yle bir ÅŸey yok. Tamamen dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k." dedi.
Ã‡anakkale'de 18 Mart 1915'te olaÄŸanÃ¼stÃ¼lÃ¼klerin de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± savaÅŸta OsmanlÄ± Devleti kesin zafer elde etti. Bu zafer, tarihe "Ã‡anakkale Deniz Zaferi" olarak geÃ§ti ve Ã‡anakkale'nin geÃ§ilmezliÄŸi tÃ¼m dÃ¼nyaya ispat edildi.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi YÄ±ldÄ±z, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde KerkÃ¼k ve Musul'daki havalimanlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ve THY'nin bu havalimanlarÄ±nda bulunmak istediÄŸini belirtti.
Suriye Dernekleri Ã¼yesi bir grup, Ä°ran'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde Guta'daki saldÄ±rÄ±larÄ± protesto etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihi ile ilgili , "Tabii bunun bitiÅŸ tarihi sÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re 2023 sonuydu. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi yaptÄ±k, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonunda 18 ay erken bitirerek inÅŸallah 18 Mart 2022'de kÃ¶prÃ¼yÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±
18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 103. YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla baÅŸta Ã‡anakkale olmak Ã¼zere yurdun her yerinde anma programlarÄ± dÃ¼zenlendi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡anakkale Zaferi'nin 103'ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, destansÄ± zafere ait arÅŸivindeki az bilinen fotoÄŸraflar ile bazÄ± belgeleri yayÄ±nladÄ±.
AFAD BaÅŸkanÄ± GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, "AFAD, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve baÅŸka kuruluÅŸlarla sivillerin gÄ±da kolisi, hijyen paketi, su ve baÅŸka ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor." dedi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te DÃ¼nya Turizm FuarÄ±'nÄ± ziyaret etti.
MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± Ankara Spor Salonu'nda yapÄ±lÄ±yor. Kurultayda, tek aday olan BahÃ§eli, bir kez daha MHP Genel BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Fizik tedavi iÃ§in geldiÄŸi Denizli'deki bir tesiste tansiyon dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve bÃ¶brek yetmezliÄŸi nedeniyle rahatsÄ±zlanan eski bakanlardan Hasan Celal GÃ¼zel, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilecek
BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã§Ã¶kme sonucunda park halindeki 6 araÃ§tan 2 tanesi Ã§Ã¶ken duvarÄ±n altÄ±nda kalÄ±rken, araÃ§larÄ±n iÃ§inde kimsenin olmamasÄ± faciayÄ± Ã¶nledi
TÃ¼rkiye'de Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 50 Ã¼lkeden MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrenciler, Ã¼lkelerinde kendi dillerinde, "Ãœmmete KardeÅŸlik ve BarÄ±ÅŸ Ã‡aÄŸrÄ±sÄ±" yapacak
Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nÄ±n zaferle sonuÃ§lanacaÄŸÄ±na inanan Ä°ngilizler, OsmanlÄ± topraklarÄ±nda kullanmak Ã¼zere para da bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±