22:52, 18 Mart 2018 Pazar

"ABâ€™den somut adÄ±mlar bekliyoruz"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼nÃ¼nÂ TÃ¼rkiye ile ABÂ arasÄ±ndaki gÃ¶Ã§ krizi kaynaklÄ± Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ iÅŸ birliÄŸinin Ã¶nemli aÅŸamalarÄ±ndan biri olanÂ 18 Mart UzlaÅŸÄ±sÄ±'nÄ±n ikinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "18 Mart UzlaÅŸÄ±sÄ±, Avrupaâ€™yÄ± varoluÅŸsal bir krize sÃ¼rÃ¼kleyen dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men akÄ±nÄ±nÄ± Ã¶nlemekle kalmamÄ±ÅŸ, yollarda Ã¶len gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de azalmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. 18 Mart UzlaÅŸÄ±sÄ± sayesinde Ekim 2015â€™te 7 bin olan TÃ¼rkiyeâ€™den Yunan adalarÄ±na gÃ¼nlÃ¼k ortalama dÃ¼zensiz geÃ§iÅŸler 43â€™e dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r." ifadelerine yer verildi.

Zirve kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± sayesinde gÃ¶Ã§menler iÃ§in gÃ¼venli ve yasal bir yol oluÅŸturulurken, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§Ã¼n de engellendiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiye, 18 Mart UzlaÅŸÄ±sÄ± kapsamÄ±nda, ahde vefa ile hareket ederek sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmiÅŸtir. Maalesef AB, bÃ¼tÃ¼n sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmemiÅŸtir. Suriyeli gÃ¶Ã§menlerin yasal yollarla seyahat etmesini saÄŸlayacak GÃ¶nÃ¼llÃ¼ Yeniden YerleÅŸtirme PlanÄ±nÄ±n uygulamaya baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

AÃ§Ä±klamada, SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Mali Ä°mkanÄ± konusunda atÄ±lan son adÄ±mlarÄ±n olumlu karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± ancak yeterince gÃ¼Ã§lÃ¼ ve hÄ±zlÄ± adÄ±mlar atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izilerek "18 Mart UzlaÅŸÄ±sÄ±'nÄ±n diÄŸer unsurlarÄ±ndan olan katÄ±lÄ±m mÃ¼zakereleri, vize serbestisi ve GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸinin gÃ¼ncellenmesi konularÄ±nda da ABâ€™den somut adÄ±mlar bekliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.Â