GÃ¼ncelleme: 23:25, 18 Mart 2018 Pazar

Hollanda'da Ä±rkÃ§Ä± Wilders'in partisine suÃ§ duyurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda'da bazÄ± siyasi partiler ve Ä°slami kuruluÅŸlar, Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi (PVV) ve kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NPO hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.

MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kurduÄŸu NIDA partisi, Ä°slam Demokratlar Partisi ve Birlik Partisinin yanÄ± sÄ±ra farklÄ± Ä°slami kuruluÅŸlar, Ä±rkÃ§Ä± PVV'nin Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filmi ve filmi yayÄ±nlayan kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NPO hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.

Ä°slam Demokratlar Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Hasan KÃ¼Ã§Ã¼k, yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, PVV ve lideri Geert Wilders'in Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± teÅŸvik ettiÄŸi ve bunu yaydÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esi ile suÃ§ duyurusunda bulunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KÃ¼Ã§Ã¼k, "Bizim gÃ¶zÃ¼mÃ¼zde PVV, Ã¼lkede yaÅŸayan bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n dinini kÃ¶tÃ¼leyerek tehlikeli ve Ã¶lÃ¼mcÃ¼l olduklarÄ±nÄ± belirtip dÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tekrar kanunu Ã§iÄŸnedi. Bu kabul edilemez ve bÃ¼tÃ¼n siyasi partiler tarafÄ±ndan kÄ±nanmasÄ± gerekir. BaÅŸbakan Mark Rutte'nin film hakkÄ±nda sadece 'iÄŸrenÃ§' olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± zayÄ±f buluyoruz. Ãœlkenin baÅŸbakanÄ± olarak Ä°slam ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± daha sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmasÄ± gerekir." dedi.

MÃ¼slÃ¼manlara ve GayrimÃ¼slimlere Ã§aÄŸrÄ±da bulunan KÃ¼Ã§Ã¼k, "Herkesi, PVV'nin Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± ÅŸikayet etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyorum. Demokratik anayasa sistemine gÃ¼veniyoruz ve savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n PVV ve Geert Wilders hakkÄ±nda ceza baÅŸlatmasÄ±nÄ± bekliyoruz." ifadesini kullandÄ±.

Yerel seÃ§imlere hazÄ±rlanan Hollanda'da Ä±rkÃ§Ä± PVV'nin Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filminin kamu yayÄ±n kuruluÅŸunda yayÄ±nlanmasÄ± tepki Ã§ekmiÅŸti.

EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r ve Bilim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NPO'da, siyasi partilere ayrÄ±lan zaman diliminde PVV'nin "Ä°slam Ã¶lÃ¼mcÃ¼ldÃ¼r" ifadelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± reklam filmi yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±.

SeÃ§im kampanyasÄ± kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan ve Ä°slam'Ä± kÃ¶tÃ¼leyen filme, HollandalÄ±lar da sosyal medya Ã¼zerinden tepki gÃ¶stererek yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± istemiÅŸlerdi.