Hollanda'da Ä±rkÃ§Ä± Wilders'in partisine suÃ§ duyurusu

Hollanda'da bazÄ± siyasi partiler ve Ä°slami kuruluÅŸlar, Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi (PVV) ve kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NPO hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.
MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kurduÄŸu NIDA partisi, Ä°slam Demokratlar Partisi ve Birlik Partisinin yanÄ± sÄ±ra farklÄ± Ä°slami kuruluÅŸlar, Ä±rkÃ§Ä± PVV'nin Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filmi ve filmi yayÄ±nlayan kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NPO hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.
Ä°slam Demokratlar Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Hasan KÃ¼Ã§Ã¼k, yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, PVV ve lideri Geert Wilders'in Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± teÅŸvik ettiÄŸi ve bunu yaydÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esi ile suÃ§ duyurusunda bulunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
KÃ¼Ã§Ã¼k, "Bizim gÃ¶zÃ¼mÃ¼zde PVV, Ã¼lkede yaÅŸayan bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n dinini kÃ¶tÃ¼leyerek tehlikeli ve Ã¶lÃ¼mcÃ¼l olduklarÄ±nÄ± belirtip dÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tekrar kanunu Ã§iÄŸnedi. Bu kabul edilemez ve bÃ¼tÃ¼n siyasi partiler tarafÄ±ndan kÄ±nanmasÄ± gerekir. BaÅŸbakan Mark Rutte'nin film hakkÄ±nda sadece 'iÄŸrenÃ§' olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± zayÄ±f buluyoruz. Ãœlkenin baÅŸbakanÄ± olarak Ä°slam ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± daha sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmasÄ± gerekir." dedi.
MÃ¼slÃ¼manlara ve GayrimÃ¼slimlere Ã§aÄŸrÄ±da bulunan KÃ¼Ã§Ã¼k, "Herkesi, PVV'nin Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± ÅŸikayet etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyorum. Demokratik anayasa sistemine gÃ¼veniyoruz ve savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n PVV ve Geert Wilders hakkÄ±nda ceza baÅŸlatmasÄ±nÄ± bekliyoruz." ifadesini kullandÄ±.
Yerel seÃ§imlere hazÄ±rlanan Hollanda'da Ä±rkÃ§Ä± PVV'nin Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filminin kamu yayÄ±n kuruluÅŸunda yayÄ±nlanmasÄ± tepki Ã§ekmiÅŸti.
EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r ve Bilim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NPO'da, siyasi partilere ayrÄ±lan zaman diliminde PVV'nin "Ä°slam Ã¶lÃ¼mcÃ¼ldÃ¼r" ifadelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± reklam filmi yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±.
SeÃ§im kampanyasÄ± kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan ve Ä°slam'Ä± kÃ¶tÃ¼leyen filme, HollandalÄ±lar da sosyal medya Ã¼zerinden tepki gÃ¶stererek yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± istemiÅŸlerdi.
Avustralya'nÄ±n Victoria ve Yeni GÃ¼ney Galler eyaletlerinde hafta sonu Ã§Ä±kan yangÄ±nlarda 88 ev yandÄ±. YangÄ±nda Ã§ok sayÄ±da havyan da telef oldu. YangÄ±nlarÄ±n yer yer kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ancak vatandaÅŸlarÄ±n evlerine dÃ¶nmeleri iÃ§in henÃ¼z erken olduÄŸu belirtildi.
Makedonya'nÄ±n Kalkandelen Devlet Ãœniversitesi Åžarkiyat BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Adnan Ä°smaili "FETÃ– ve PKK, Balkanlar iÃ§in de tehdit teÅŸkil ediyor" dedi
YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilÃ§e merkezindeki 4 katlÄ± binada, terÃ¶ristlerce tuzaklanan bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu 7 sivil ile 4 Ã–SO mensubu hayatÄ±nÄ± kaybetti
Sri Lanka'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ev ve iÅŸ yerlerinin ateÅŸe verilmesinin ardÄ±ndan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± Kandy bÃ¶lgesindeki olaylarÄ±n diÄŸer yerlere sÄ±Ã§ramasÄ± endiÅŸesiyle 6 Mart'ta ilan ettiÄŸi OHAL dÃ¼n kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, "Ä°ran'Ä±n yayÄ±lmacÄ± politikalarÄ±" olduÄŸunu vurgulayarak, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar yayÄ±lmak istiyor. ZamanÄ±nda Hitler nasÄ±l yayÄ±lÄ±p geliÅŸmek istediyse onlar da OrtadoÄŸu'da kendi projesini ortaya koymak istiyor. DÃ¼nya'daki birÃ§ok Ã¼lke ve Avrupa, Hitlerin tehlikesini baÅŸta anlayamadÄ±, baÅŸa geldikten sonra gÃ¶rdÃ¼ler. Ben de OrtadoÄŸu'da aynÄ±sÄ± olsun istemiyorum." ifadelerini kullandÄ±
Katar ve Pakistan, Katar kara sularÄ±nda "Deniz AslanÄ±-1" ismini taÅŸÄ±yan ve gaz ile petrol sahalarÄ±nÄ±n korunmasÄ±, korsanlÄ±k ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadele eÄŸitimlerini de iÃ§eren 3 gÃ¼n sÃ¼ren bir deniz tatbikatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
Ä°ran'Ä±n gÃ¼neyindeki BuÅŸehr eyaletine baÄŸlÄ± Gonaveh ilÃ§esinde 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir depremin meydana geldiÄŸi bildirildi
Rusyaâ€™daki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin galibi yÃ¼zde 76,67 oyla dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez Vladimir Putin oldu
SaldÄ±rganlar, bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±na 4 molotofkokteyli attÄ±
BaÅŸta Ä°srail medyasÄ± olmak Ã¼zere uluslararasÄ± yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te akÅŸam saatlerinde Ä°srailli gÃ¼venlik gÃ¶revlisine yÃ¶nelik bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n bir TÃ¼rk tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair yalan haber geÃ§ildi
Irak Ninova SoruÅŸturma Mahkemesi, eski Musul Valisi Nuceyfi'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na karar verdi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "2016'da yapÄ±lan ABD BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine Rusya'nÄ±n mÃ¼dahale ettiÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± soruÅŸturan Ã–zel SavcÄ± Robert Mueller'i hedef aldÄ±
Hollanda'da bazÄ± siyasi partiler ve Ä°slami kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan, Ä°slam dÃ¼ÅŸmanÄ± Geert Wilders'in lideri olduÄŸu Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi (PVV) ve kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NPO hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunuldu
Rusya'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde ilk belirlemelere gÃ¶re yÃ¼zde 70'in Ã¼zerinde oy alan Putin'in seÃ§imi Ã¶nde gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Suriye'de Mart 2011'de baÅŸlayan iÃ§ savaÅŸÄ±n 7. yÄ±lÄ±nda Amsterdam'da "Guta'yÄ± kurtar" gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.
Ä°slam ve gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± PEGIDA hareketinin kurucusu Lutz Bachmann'Ä±n Ä°ngiltere'ye giriÅŸine izin verilmediÄŸi bildirildi