Eski Musul Valisi Nuceyfi için gözaltı kararı

Gürcistan'dan Rusya Devlet Başkanlığı seçimine tepki

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, işgal edilmiş topraklarda 18 Mart 2018 tarihinde Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi için 33 seçim sandığı açmasını kınıyor. Bu, Gürcistan'ın toprakları olan Abhazya ve Güney Osetya'yı işgal etmenin açık bir örneği ve bu toprakların gerçekten ilhak etmesine doğru atılan bir adımdır" denildi