Kuzey Irak'ta 5 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

Bakan FakÄ±baba'dan 'Ã‡iftlik Bank' sorusuna cevap

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba, bir gazetecinin, "Ã‡iftlik Bank ile ilgili bir geliÅŸme var mÄ±?" sorusuna, "Ã‡iftlik Bank'Ä±n Ã¶nÃ¼nde sadece 'Ã§iftlik' olduÄŸu iÃ§in millet zannediyor ki GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile bir ilgisi var.. Ã‡iftlik Bank ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne ilgisi olabilir ? 'YÃ¼zde 30 hibe vermiÅŸ', bÃ¶yle bir ÅŸey yok. Tamamen dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k." dedi.