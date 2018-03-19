09:19, 19 Mart 2018 Pazartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 19 Mart 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet SavcÄ±larÄ± Kura TÃ¶reni'ne katÄ±lacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.



- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da kura tÃ¶reni ile partisinin MYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.



(Ankara/15.00/17.00)Â



2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde "TÃ¼rkiye-Azerbaycan Åžehit Ã‡ocuklarÄ± KucaklaÅŸÄ±yor" projesi kapsamÄ±nda konuk Azeri heyeti kabul edecek.



(Ankara/13.30)



3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin genel merkezinde Temiz SeÃ§im Platformu Ã¼yeleriyle bir araya gelecek.



(Ankara/15.30)Â



4- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye'nin Afrin ilÃ§esinde kontrolÃ¼n saÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan geliÅŸmeler izleniyor.



(Ä°dlib/Azez/Afrin)







YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, TÃœRSAB BaÅŸkanÄ± Firuz BaÄŸlÄ±kaya'yÄ± makamÄ±nda kabul edecek, turizmde 2018 beklentileri ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunacak.



(Ankara/11.00)Â



2- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, YaÅŸlÄ±lar HaftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Mamak ilÃ§esinde 75 yaÅŸÄ±ndaki Ä°smet Dal ile 73 yaÅŸÄ±ndaki Emine Mercan'Ä± ziyaret edecek.



(Ankara/10.00/11.00)





EKONOMÄ°



1- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Adana Ticaret BorsasÄ± Kompleksi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.



(Adana/14.00)Â



2- TÃœÄ°K, 2017 yÄ±lÄ± BÃ¶lgesel SatÄ±nalma GÃ¼cÃ¼ Paritesi ile bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±na iliÅŸkin perakende satÄ±ÅŸ endekslerini aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/10.00)



3- TOKÄ° BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Turan, Ä°stanbul KayaÅŸehir'de satÄ±ÅŸa sunulan 605 konutun tanÄ±tÄ±m ofisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek ve konut alanÄ±nda basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.



(Ä°stanbul/11.30)Â







DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°



1- AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi toplantÄ±sÄ±na GÃ¼ney Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kang Kyung-wha ve BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Stefan de Mistura da katÄ±lacak.



(BrÃ¼ksel)





GÃœNCEL



1- FETÃ– davalarÄ±



- AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ darbe davasÄ±nda 486 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve Ä°nfaz KurumlarÄ± kampÃ¼sÃ¼ndeki duruÅŸma salonunda devam edilecek.



(Ankara/09.30)Â



- Darbe giriÅŸiminde Ankara'daki Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda Astsubay KÄ±demli BaÅŸÃ§avuÅŸ Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesiyle ilgili 18 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde sÃ¼recek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara HavacÄ±lÄ±k KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 152'si asker, 3'Ã¼ sivil 155 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸiminde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 158 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde sÃ¼recek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilÃ§esindeki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin 330 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸiminde Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin iÅŸgali ve burada Ã§Ä±kan olaylarda Prof. Dr. Ä°lhan Varank'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 14 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesiyle ilgili tutuklu 52 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Silivri'de sÃ¼recek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin 135â€™i tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- ÅžÄ±rnak'ta darbe giriÅŸimiyle ilgili aralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen dÃ¶nemin 23'Ã¼ncÃ¼ Jandarma SÄ±nÄ±r TÃ¼men KomutanÄ± tÃ¼mgeneral Abdullah Baysar'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 20'si tutuklu 427 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Adana BÃ¶lge Adliye Mahkemesinde sÃ¼recek.



(Adana/09.30)



- Mersin'de darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len ve dÃ¶nemin Deniz Kuvvetleri Akdeniz BÃ¶lge KomutanÄ± tuÄŸamiral Nejat Atilla Demirhan'Ä±n da bulunduÄŸu 32 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±, 7. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek.



(Mersin/10.00)





SPOR



1- A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 23 Mart'ta Antalya'da Ä°rlanda Cumhuriyeti, 27 Mart'ta da Podgorica kentinde KaradaÄŸ ile oynayacaÄŸÄ± Ã¶zel maÃ§lar iÃ§in Riva'daki TFF Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde toplanmaya baÅŸlayacak.



(Ä°stanbul/12.00)Â



2- TFF 2. Lig'de 27. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda Beyaz Grup'ta Hacettepe ile GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor, Ankara 19 MayÄ±s StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Ankara/15.00)