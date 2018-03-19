Putin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez devlet baÅŸkanÄ± seÃ§ildi

Rusyaâ€™dakiÂ devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â seÃ§iminin galibi yÃ¼zde 76,67 oylaÂ Vladimir PutinÂ oldu.
Rusya Merkezi SeÃ§im Komisyonunun aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, sandÄ±klarÄ±n yÃ¼zde 99,75â€™i aÃ§Ä±lÄ±rken, 65 yaÅŸÄ±ndaki Putin, oylarÄ±n yÃ¼zde 76,67â€™sini alarak 4â€™Ã¼ncÃ¼ kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Ã¼stlenecek.
Sekiz adayÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± seÃ§imde, KomÃ¼nist Parti adayÄ± Pavel Grudinin yÃ¼zde 11,76, Rusya Liberal Demokratik Partisi lideri Vladimir Jirinovskiy yÃ¼zde 5,66, Yabloko Partisi lideri Grigoriy Yavlinsky yÃ¼zde 1,04, BÃ¼yÃ¼me Partisi lideri Boris Titov yÃ¼zde 0,75, Rusya Halk Konseyi Partisi lideri Sergey Baburin yÃ¼zde 0,65, Rusya KomÃ¼nistleri Partisi lideri Maksim Suraikin yÃ¼zde 0,68 ve Sivil Ä°nisiyatif Partisi adayÄ± Kseniya SobÃ§ak yÃ¼zde 1,67 oy aldÄ±.
Komisyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, seÃ§imlere katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 67 olduÄŸu ve Putinâ€™e bir Ã¶nceki seÃ§imlere oranla 5,1 milyonluk artÄ±ÅŸla 54,4 milyon vatandaÅŸÄ±n oy verdiÄŸi belirtilirken, bunun, Putin'in bugÃ¼ne kadar aldÄ±ÄŸÄ± en yÃ¼ksek oy oranÄ± olduÄŸuna iÅŸaret edildi.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler BirliÄŸi (SSCB) lideri Josef Stalinâ€™den bu yana, 18 yÄ±llÄ±k iktidarÄ±yla Rusyaâ€™nÄ±n en uzun sÃ¼re gÃ¶rev yapan lideri olan Putinâ€™in yeni 6 yÄ±llÄ±k dÃ¶neminde ekonomik ve sosyal reformlara eÄŸilmesi bekleniyor.
Ä°ki kez art arda baÅŸkan seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan, Rusya anayasasÄ±nÄ±n iki dÃ¶nemden daha fazla baÅŸkanlÄ±k yapÄ±lmasÄ±na mÃ¼saade etmemesi nedeniyle 2008-2012 yÄ±llarÄ±nda baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini Ã¼stlenen Putin, 2012â€™de yapÄ±lan seÃ§imlerde oylarÄ±n yÃ¼zde 63,6â€™sÄ±nÄ± alarak yeniden devlet baÅŸkanÄ± seÃ§ilmiÅŸti.
Rusya Merkezi SeÃ§im Komisyonu tarafÄ±ndan bir kaÃ§ saat Ã¶nce aÃ§Ä±klanan oy oranlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Putin baÅŸkent Moskovaâ€™da KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n ilhakÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle dÃ¼zenlenen etkinlikte zafer konuÅŸmasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.
KÄ±zÄ±l Meydanâ€™da toplanan binlerce kiÅŸiye verdikleri destek iÃ§in teÅŸekkÃ¼r eden Putin, "Biz bÃ¼yÃ¼k bir takÄ±mÄ±z ve ben de bu takÄ±mÄ±n Ã¼yesiyim. Ãœlkemizi baÅŸarÄ± bekliyor. Rusya iÃ§in Ã¶nemli iÅŸler yapacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.
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