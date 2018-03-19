Ä°ran sabahleyin depremle uyandÄ±

"Ä°ran OrtadoÄŸu'da kendi projesini ortaya koymak istiyor"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, "Ä°ran'Ä±n yayÄ±lmacÄ± politikalarÄ±" olduÄŸunu vurgulayarak, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar yayÄ±lmak istiyor. ZamanÄ±nda Hitler nasÄ±l yayÄ±lÄ±p geliÅŸmek istediyse onlar da OrtadoÄŸu'da kendi projesini ortaya koymak istiyor. DÃ¼nya'daki birÃ§ok Ã¼lke ve Avrupa, Hitlerin tehlikesini baÅŸta anlayamadÄ±, baÅŸa geldikten sonra gÃ¶rdÃ¼ler. Ben de OrtadoÄŸu'da aynÄ±sÄ± olsun istemiyorum." ifadelerini kullandÄ±