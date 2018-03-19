09:42, 19 Mart 2018 Pazartesi

Katar ve Pakistan'dan 3 gÃ¼n sÃ¼ren deniz tatbikatÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KatarÂ ileÂ Pakistan'Ä±n,Â KatarÂ kara sularÄ±ndaÂ deniz tatbikatÄ±Â yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Katar Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Manevi YÃ¶nlendirme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, "Deniz AslanÄ±-1" ismini taÅŸÄ±yan ve gaz ile petrol sahalarÄ±nÄ±n korunmasÄ±, korsanlÄ±k ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadele eÄŸitimlerini de iÃ§eren tatbikat 3 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼.

Katar Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Katar Deniz Kuvvetlerinin Ä°talyan ve Hindistan deniz kuvvetleriyle tatbikat yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Katar, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸalgaz Ã¼reticisi olarak kabul ediliyor ve yÄ±llÄ±k Ã¼retimi 77 milyon tonu buluyor. Katar, geÃ§en yÄ±l temmuz ayÄ±nda, 2024'e kadar Ã¼retimini yÃ¼zde 30 artÄ±rmayÄ± hedeflediÄŸini duyurmuÅŸtu.