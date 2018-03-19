09:59, 19 Mart 2018 Pazartesi

"Ä°ran OrtadoÄŸu'da kendi projesini ortaya koymak istiyor"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi ArabistanÂ Veliaht PrensiÂ Muhammed bin Selman, "EÄŸer Ä°ranÂ nÃ¼kleer bombaÂ geliÅŸtirirse biz de derhal kendi silahÄ±mÄ±zÄ± geliÅŸtireceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.

Veliaht Prensi bin Selman, ABD'nin CBS Televizyon kanalÄ±nda yayÄ±nlanan "60 Dakika" programÄ±nda kendisine yÃ¶neltilen sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Ä°ki hafta Ã¶nce Cidde'de gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtilen rÃ¶portajda Bin Selman'Ä±n Suudi Arabistan'Ä±n nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmekle ilgili sÃ¶zleri dikkati Ã§ekti.

"Ä°RAN,Â SUUDÄ° ARABÄ°STAN Ä°LE REKABET EDEMEZ"

Ä°ran'Ä±n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkÄ±nda "Yeni Hitler" ifadesini kullanan bin Selman, bu ifadeyi kullanmasÄ±nÄ±n sebebinin "Ä°ran'Ä±n yayÄ±lmacÄ± politikalarÄ±" olduÄŸunu belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar yayÄ±lmak istiyor. ZamanÄ±nda Hitler nasÄ±l yayÄ±lÄ±p geliÅŸmek istediyse onlar da OrtadoÄŸu'da kendi projesini ortaya koymak istiyor. DÃ¼nya'daki birÃ§ok Ã¼lke ve Avrupa, Hitlerin tehlikesini baÅŸta anlayamadÄ±, baÅŸa geldikten sonra gÃ¶rdÃ¼ler. Ben de OrtadoÄŸu'da aynÄ±sÄ± olsun istemiyorum."

Bin Salman, Ä°ran'Ä±n Suudi Arabistan'la askeri ve ekonomik olarak rekabet edemeyeceÄŸini kaydetti.

"Suudi Arabistan Ä°ran'a karÅŸÄ± koymak iÃ§in nÃ¼kleer silahlara ihtiyacÄ± var mÄ±?" sorusunu bin Salman, "Suudi Arabistan herhangi bir nÃ¼kleer bomba edinmek istemiyor. ÅžÃ¼phesiz ki eÄŸer Ä°ran nÃ¼kleer bomba geliÅŸtirirse biz de derhal kendi silahÄ±mÄ±zÄ± geliÅŸtireceÄŸiz." ÅŸeklinde cevaplandÄ±rdÄ±.

Bin Salman'Ä±n 20 Mart'ta ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Washington'da olmasÄ± bekleniyor.

Suudi Arabistan'Ä±n kendi nÃ¼kleer silahÄ±nÄ± geliÅŸtirebilmek iÃ§in Washington'da lobi faaliyetleri iÃ§erisine girdiÄŸi ABD basÄ±nÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

ABD Merkezli haber sitesi Bloomberg, Suudi Arabistan'da baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bin Salman'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± "Halk YatÄ±rÄ±m Fonu"nun Washington'da Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP'le lobi faaliyeti iÃ§in bir aylÄ±ÄŸÄ±na yarÄ±m milyon dolarlÄ±k bir anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.

ABD basÄ±nÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re, Trump yÃ¶netimi Suudi Arabistan'la nÃ¼kleer anlaÅŸma yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor, ancak muhtemel bir anlaÅŸmanÄ±n Kongre'den geÃ§mesi gerekiyor. Kongre'nin ise Suudi Arabistan'a nÃ¼kleer silah Ã¼retimi iÃ§in izin verilmesine olumlu bakmadÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor.Â