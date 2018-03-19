Suudi ArabistanÂ Veliaht PrensiÂ Muhammed bin Selman, "EÄŸer Ä°ranÂ nÃ¼kleer bombaÂ geliÅŸtirirse biz de derhal kendi silahÄ±mÄ±zÄ± geliÅŸtireceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.
Veliaht Prensi bin Selman, ABD'nin CBS Televizyon kanalÄ±nda yayÄ±nlanan "60 Dakika" programÄ±nda kendisine yÃ¶neltilen sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.
Ä°ki hafta Ã¶nce Cidde'de gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtilen rÃ¶portajda Bin Selman'Ä±n Suudi Arabistan'Ä±n nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmekle ilgili sÃ¶zleri dikkati Ã§ekti.
Ä°ran'Ä±n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkÄ±nda "Yeni Hitler" ifadesini kullanan bin Selman, bu ifadeyi kullanmasÄ±nÄ±n sebebinin "Ä°ran'Ä±n yayÄ±lmacÄ± politikalarÄ±" olduÄŸunu belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar yayÄ±lmak istiyor. ZamanÄ±nda Hitler nasÄ±l yayÄ±lÄ±p geliÅŸmek istediyse onlar da OrtadoÄŸu'da kendi projesini ortaya koymak istiyor. DÃ¼nya'daki birÃ§ok Ã¼lke ve Avrupa, Hitlerin tehlikesini baÅŸta anlayamadÄ±, baÅŸa geldikten sonra gÃ¶rdÃ¼ler. Ben de OrtadoÄŸu'da aynÄ±sÄ± olsun istemiyorum."
Bin Salman, Ä°ran'Ä±n Suudi Arabistan'la askeri ve ekonomik olarak rekabet edemeyeceÄŸini kaydetti.
"Suudi Arabistan Ä°ran'a karÅŸÄ± koymak iÃ§in nÃ¼kleer silahlara ihtiyacÄ± var mÄ±?" sorusunu bin Salman, "Suudi Arabistan herhangi bir nÃ¼kleer bomba edinmek istemiyor. ÅžÃ¼phesiz ki eÄŸer Ä°ran nÃ¼kleer bomba geliÅŸtirirse biz de derhal kendi silahÄ±mÄ±zÄ± geliÅŸtireceÄŸiz." ÅŸeklinde cevaplandÄ±rdÄ±.
Bin Salman'Ä±n 20 Mart'ta ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Washington'da olmasÄ± bekleniyor.
Suudi Arabistan'Ä±n kendi nÃ¼kleer silahÄ±nÄ± geliÅŸtirebilmek iÃ§in Washington'da lobi faaliyetleri iÃ§erisine girdiÄŸi ABD basÄ±nÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.
ABD Merkezli haber sitesi Bloomberg, Suudi Arabistan'da baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bin Salman'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± "Halk YatÄ±rÄ±m Fonu"nun Washington'da Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP'le lobi faaliyeti iÃ§in bir aylÄ±ÄŸÄ±na yarÄ±m milyon dolarlÄ±k bir anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.
ABD basÄ±nÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re, Trump yÃ¶netimi Suudi Arabistan'la nÃ¼kleer anlaÅŸma yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor, ancak muhtemel bir anlaÅŸmanÄ±n Kongre'den geÃ§mesi gerekiyor. Kongre'nin ise Suudi Arabistan'a nÃ¼kleer silah Ã¼retimi iÃ§in izin verilmesine olumlu bakmadÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor.Â
Avustralya'nÄ±n Victoria ve Yeni GÃ¼ney Galler eyaletlerinde hafta sonu Ã§Ä±kan yangÄ±nlarda 88 ev yandÄ±. YangÄ±nda Ã§ok sayÄ±da havyan da telef oldu. YangÄ±nlarÄ±n yer yer kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ancak vatandaÅŸlarÄ±n evlerine dÃ¶nmeleri iÃ§in henÃ¼z erken olduÄŸu belirtildi.
Makedonya'nÄ±n Kalkandelen Devlet Ãœniversitesi Åžarkiyat BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Adnan Ä°smaili "FETÃ– ve PKK, Balkanlar iÃ§in de tehdit teÅŸkil ediyor" dedi
YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilÃ§e merkezindeki 4 katlÄ± binada, terÃ¶ristlerce tuzaklanan bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu 7 sivil ile 4 Ã–SO mensubu hayatÄ±nÄ± kaybetti
Sri Lanka'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ev ve iÅŸ yerlerinin ateÅŸe verilmesinin ardÄ±ndan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± Kandy bÃ¶lgesindeki olaylarÄ±n diÄŸer yerlere sÄ±Ã§ramasÄ± endiÅŸesiyle 6 Mart'ta ilan ettiÄŸi OHAL dÃ¼n kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, "Ä°ran'Ä±n yayÄ±lmacÄ± politikalarÄ±" olduÄŸunu vurgulayarak, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar yayÄ±lmak istiyor. ZamanÄ±nda Hitler nasÄ±l yayÄ±lÄ±p geliÅŸmek istediyse onlar da OrtadoÄŸu'da kendi projesini ortaya koymak istiyor. DÃ¼nya'daki birÃ§ok Ã¼lke ve Avrupa, Hitlerin tehlikesini baÅŸta anlayamadÄ±, baÅŸa geldikten sonra gÃ¶rdÃ¼ler. Ben de OrtadoÄŸu'da aynÄ±sÄ± olsun istemiyorum." ifadelerini kullandÄ±
Katar ve Pakistan, Katar kara sularÄ±nda "Deniz AslanÄ±-1" ismini taÅŸÄ±yan ve gaz ile petrol sahalarÄ±nÄ±n korunmasÄ±, korsanlÄ±k ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadele eÄŸitimlerini de iÃ§eren 3 gÃ¼n sÃ¼ren bir deniz tatbikatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
Ä°ran'Ä±n gÃ¼neyindeki BuÅŸehr eyaletine baÄŸlÄ± Gonaveh ilÃ§esinde 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir depremin meydana geldiÄŸi bildirildi
Rusyaâ€™daki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin galibi yÃ¼zde 76,67 oyla dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez Vladimir Putin oldu
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BaÅŸta Ä°srail medyasÄ± olmak Ã¼zere uluslararasÄ± yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te akÅŸam saatlerinde Ä°srailli gÃ¼venlik gÃ¶revlisine yÃ¶nelik bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n bir TÃ¼rk tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair yalan haber geÃ§ildi
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