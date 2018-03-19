10:15, 19 Mart 2018 Pazartesi

Afrin'de YPG'nin tuzakladÄ±ÄŸÄ± binada patlama: 7'si sivil 11 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilÃ§e merkezindeki 4 katlÄ± binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re 7 sivil ile 4 Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) mensubu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ã–SO mensuplarÄ±, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Ahmed Åžahavi Mahallesi'ndeki 4 katlÄ± binada arama yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada terÃ¶ristlerce tuzaklanan bomba infilak etti.

Patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re 7 sivil ile 4 Ã–SO mensubu hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã‡evredeki Ã§ok sayÄ±da bina ve araÃ§ da zarar gÃ¶rdÃ¼.

PatlamanÄ±n etkisi gÃ¼n aÄŸarÄ±nca ortaya Ã§Ä±ktÄ±. PatlamanÄ±n meydana geldiÄŸi noktada 4 metre derinliÄŸinde Ã§ukur oluÅŸtuÄŸu ve birÃ§ok binanÄ±n kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Patlamada iki yeÄŸenini kaybeden NasÄ±r Fuad, olay yerine gelerek cenazelerinin yanÄ±nda gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼ ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne KÃ¼rtÃ§e lanet etti.

Fuad, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n akÅŸam bÃ¼yÃ¼k bir patlama olduÄŸunu ve bu sÄ±rada evlerinde bulunan iki yeÄŸeninin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.

"CESETLERÄ° BÄ°LE ALAMIYORUZ"

TerÃ¶ristlerin birÃ§ok evi bu ÅŸekilde tuzakladÄ±klarÄ±na dikkati Ã§eken Fuad, "Onlardan olmayan insanlarÄ±n evlerine bomba ve mayÄ±n dÃ¶ÅŸemiÅŸler. Gittiler diye seviniyorduk ama giderken bizi rahat bÄ±rakmadÄ±lar. YeÄŸenlerimin ailesi Ã§ok kÃ¶tÃ¼ durumda, ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilemiyoruz. Cesetleri dahi alamÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Ã–SO mensubu FadÄ±l Randav da arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ÅŸehit vermenin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "KardeÅŸlerimiz binalarda terÃ¶rist olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±yordu. Ä°Ã§eri girdiklerinde patlama olmuÅŸ. Cesetler hala iÃ§eride. Zaten oluÅŸan Ã§ukuru gÃ¶rÃ¼yorsunuz. TerÃ¶ristlerin tek amacÄ± insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rmek. Allah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ÅŸehadetini kabul etsin." diye konuÅŸtu.